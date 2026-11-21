U.17 Việt Nam sẽ thắng U.17 New Zealand?

90 phút ngoạn mục với màn rượt đuổi tỷ số trước U.17 Bỉ (ngày 20.11) là lời chào ngoạn mục U.17 Việt Nam gửi đến World Cup. Dù thua 2-3, nhưng Lê Sỹ Bách cùng đồng đội đã thi đấu vượt mọi kỳ vọng, khi rượt đuổi tỷ số đến những giây cuối cùng trước đương kim á quân châu Âu.

U.17 Việt Nam không chỉ tìm được bàn thắng lịch sử (thậm chí ghi hai bàn đẹp mắt), mà còn thể hiện khí chất lịch sử: dám chơi bóng đúng nghĩa, dám kiểm soát thế trận, đẩy cao đội hình gây áp lực, đá đôi công sòng phẳng và cầm bóng ban bật trước đội tuyển trẻ từng chơi cực hay trước Pháp, Ý hay Tây Ban Nha.

U.17 Việt Nam (áo trắng) có trận đấu để đời vì đã dám chơi bóng ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

HLV Cristiano Roland đã giữ lời hứa, khi khẳng định U.17 Việt Nam "sẽ cho cả thế giới thấy tiềm năng của mình".

Thành quả trận ra quân trên sân Aspire Academy đến từ nỗ lực tập luyện trong nhiều tháng, nơi toàn đội oằn mình đáp ứng cường độ chơi bóng nhanh, mạnh với tiết tấu ấn tượng mà HLV Roland yêu cầu để trụ được ở World Cup. Những bài tập kiểm soát, triển khai bóng ngắn với đòi hỏi cao độ của ông Kim được chuyển hóa thành lối chơi biến hóa, đập nhả đẹp mắt và pressing lì lợm, khiến U.17 Bỉ nhiều thời điểm choáng váng.

"Tôi rất hài lòng và tự hào vì những gì đội đã thể hiện. Các em đã chơi tốt, giữ được tinh thần cho đến tận những phút cuối cùng. Mặc dù kết quả không phải là một chiến thắng, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là niềm tự hào lớn đối với những người làm bóng đá cũng như khán giả Việt Nam", HLV Roland nhấn mạnh.

Nếu giữ được tâm thế và sự tự tin, U.17 Việt Nam đủ khả năng "giải mã" U.17 New Zealand ở lượt hai, trong trận đấu diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 23.11.

Chờ chiến thắng lịch sử

"Chúng tôi sẽ nghiên cứu lại trận đấu với U.17 Bỉ rút kinh nghiệm và đưa ra những chiến lược cho trận tiếp theo. Toàn đội sẽ tìm những điểm yếu của đối thủ để phát huy. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị và tiếp cận trận đấu với U.17 New Zealand với quyết tâm chiến thắng", HLV Roland cho biết.

Dù có tới 13 lần dự U.17 World Cup (nhiều nhất trong các đội bảng G), nhưng U.17 New Zealand không phải đội bóng mạnh. Đội bóng xứ kiwi thường xuyên dự World Cup, bởi đến từ nền bóng đá... yếu nhất thế giới: châu Đại Dương.

U.17 Việt Nam sẽ thắng U.17 New Zealand ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Do Úc đã gia nhập Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) từ lâu, U.17 New Zealand chỉ gặp những đội tuyển non kém như U.17 Fiji, U.17 New Cadelonia... Việc World Cup có tới 3 suất cho châu Đại Dương càng giúp đường đến sân chơi thế giới của U.17 New Zealand thêm bằng phẳng.

Bởi vậy, U.17 New Zealand thiếu sự cọ xát đỉnh cao. Đại diện châu Đại Dương có thể hình rất tốt cùng lối chơi đậm chất châu Âu cổ điển (tạt cánh đánh đầu, bóng dài), nhưng tư duy chiến thuật còn hạn chế. Ở trận thua đậm 0-3 trước U.17 Mali, U.17 New Zealand thất thế trong các cuộc đua tốc độ, thể lực, đồng thời kỹ năng cơ bản cũng không quá ấn tượng. HLV Roland đã ghi chép đầy đủ hạn chế của đối thủ để tính toán phương án tấn công.

Trận đấu kiên cường trước U.17 Bỉ cho thấy, U.17 Việt Nam không ngại chống bóng bổng trước những "cây sào" quốc tế. Học trò ông Roland cũng giỏi ban bật khai thác khoảng trống, tận dụng tốc độ cực tốt của những mũi công như Sỹ Bách, Nguyễn Lực... để thắng các pha bóng 1-1.

U.17 New Zealand ở đẳng cấp thấp hơn U.17 Bỉ. Dù bóng đá không có tính chất bắc cầu, nhưng với kế hoạch chuẩn bị rất kỹ càng, cùng tinh thần quyết thắng trận thứ hai đã được hoạch định trước ngày đến Qatar, U.17 Việt Nam sẽ thắng để mở cửa đi tiếp.

Dự đoán: U.17 Việt Nam thắng U.17 New Zealand 3-2.