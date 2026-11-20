U.17 Việt Nam chờ mở cửa lịch sử

U.17 Việt Nam đã có trận ra quân chào sân World Cup vô cùng đáng nhớ, khi tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trước U.17 Bỉ.

Gặp đương kim á quân châu Âu, nhưng học trò HLV Cristiano Roland không nao núng. Cú đánh gót "ta lông" điệu nghệ của Lê Sỹ Bách đưa U.17 Việt Nam vươn lên ngay phút thứ 4.

Sau đó để thua liền 3 bàn ở khoảng thời gian cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, song U.17 Việt Nam vẫn kiên cường chiến đấu. Phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn thắng có lẽ sẽ thuộc nhóm đẹp nhất giải năm nay. Trên chấm phạt góc, tài năng trẻ của Hà Nội tung cú sút cực hiểm đưa bóng cuộn xoáy qua đầu thủ môn Mattis Seghers, gỡ lại 2-3 cho U.17 Việt Nam.

U.17 Việt Nam (áo trắng) chơi rất hay trong trận ra quân ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Áp lực của học trò Roland khiến U.17 Bỉ vất vả chống đỡ đến những giây cuối cùng, trước khi khép lại trận ra quân với chiến thắng "hú vía" 3-2.

Dù thua U.17 Bỉ, nhưng U.17 Việt Nam vẫn tràn đầy cơ hội đi tiếp. Thể thức chọn đội thứ ba có thành tích tốt nhất (8/12 đội hạng ba có vé vào vòng 32 đội) mở ra cánh cửa cho Nguyễn Lực cùng đồng đội. Chỉ cần thắng một trong hai trận còn lại, U.17 Việt Nam có tới 90% cơ hội đi tiếp.

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Cơ hội sẽ mở ra rõ ràng ở lượt hai, khi U.17 Việt Nam gặp U.17 New Zealand. Trận đấu diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 23.11.

U.17 Việt Nam đã sẵn sàng nắm lấy thời cơ này. HLV Roland cũng nhận định từ trước giải rằng trận gặp New Zealand là cơ hội rõ nhất để U.17 Việt Nam tìm kiếm 3 điểm. "Họ có lối đá gần giống U.17 Úc, mà chúng tôi từng gặp Úc rồi", HLV Roland nói. "Đó cũng là lý do chúng tôi giao hữu với U.17 Fiji, vì đây cũng là đội đến từ châu Đại Dương như New Zealand".

U.17 Việt Nam sẽ tập trung 100% quyết tâm và điểm rơi phong độ cho màn quyết đấu ngày 23.11.

Ở trận ra quân, U.17 New Zealand thua đậm 0-3 trước U.17 Mali, tạm xếp cuối bảng G (U.17 Việt Nam đứng thứ ba).

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