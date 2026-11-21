Bàn thắng đẹp của U.17 Việt Nam

Trước ngày lên đường dự U.17 World Cup, HLV Cristiano Roland đặt mục tiêu cho U.17 Việt Nam phải ghi bàn thắng lịch sử, rồi hướng đến tìm kiếm chiến thắng lịch sử tại World Cup. "Các cầu thủ phải có tham vọng", ông Roland nói.

Mục tiêu thứ nhất đã hoàn thành, khi U.17 Việt Nam ghi không chỉ một, mà còn là hai bàn thắng đẹp mắt vào lưới U.17 Bỉ ở màn so tài ngày 20.11. Lê Sỹ Bách mở tỷ số phút thứ 4 nhờ pha chạy chỗ đánh gót ngẫu hứng đẹp mắt sau quả phạt góc của Minh Thủy.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) ghi siêu phẩm từ chấm... phạt góc ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Đến phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn thắng có thể nằm trong nhóm đẹp nhất giải, khi đá phạt góc... thẳng vào lưới U.17 Bỉ. Từ góc đá không tưởng, tài năng trẻ của lò Hà Nội tung cú sút đưa bóng cuộn xoáy vào góc xa, khuất phục thủ môn Mattis Seghers để khép lại trận đấu đáng nhớ, khi U.17 Việt Nam thua 2-3 chung cuộc.

Đáng chú ý, Nguyễn Lực đã nối dài "truyền thống" đá phạt góc cừ khôi của nhiều cựu tuyển thủ Việt Nam trước đây, ở cả bóng đá nam và nữ. 28 năm trước, cựu danh thủ Nguyễn Văn Sỹ từng lập kỷ lục tại giải vô địch quốc gia năm 1998, trong trận Nam Định thắng Bình Định 4-1 trên sân Chùa Cuối, khi ông ghi cả bốn bàn thắng, tất cả đều xuất phát từ những quả đá phạt góc ở bốn vị trí cột cờ khác nhau. Thành tích của "quái kiệt phạt góc" Văn Sỹ đến nay chưa ai có thể tái hiện. Cả sự nghiệp, cựu tuyển thủ (sau này trở thành HLV Nam Định) ghi bảy bàn từ chấm phạt góc, trở thành cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất từ chấm đá này.

Bên cạnh cú sút kiểu mu lai má đã thành thương hiệu, cựu tuyển thủ Văn Sỹ "mắn bàn" từ phạt góc còn nhờ sự kiên trì, bền bỉ, với nửa giờ tập đá phạt góc mỗi buổi tập để mài sắc vũ khí. Những cú đá phạt góc của ông có độ xoáy cao, luôn cuộn dốc vào góc khó, khiến thủ môn đối phương khó bắt bài.

Thành quả của tư duy

Nếu Văn Sỹ gây kinh ngạc với bốn bàn thắng từ bốn quả phạt góc trong một trận đấu, Tuyết Dung lại tạo nên kỳ tích theo cách khác: ghi hai bàn trực tiếp từ phạt góc trong cùng một trận, bằng cả chân trái lẫn chân phải.

Trong trận đội tuyển nữ Việt Nam thắng Malaysia 7-0 tại giải nữ Đông Nam Á 2015, Tuyết Dung lập hat-trick. Đặc biệt, hai trong ba bàn thắng của cô đến từ những quả phạt góc. Ở tình huống đầu tiên, tiền vệ quê Ninh Bình thực hiện cú đá bằng chân trái từ cánh phải theo hướng tấn công, đưa bóng cuộn thẳng vào lưới. Đến phút 90, cô tiếp tục ghi bàn từ cánh đối diện, lần này bằng chân phải.

Đến Asian Cup 2022, Tuyết Dung tiếp tục tái hiện kỹ năng này. Phút bù giờ hiệp một trận gặp Myanmar, cô thực hiện quả phạt góc đưa bóng xoáy qua tầm với của thủ môn May Zin Nwe, gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2, giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết. Bàn thắng ấy cũng góp phần vào hành trình giành vé dự World Cup nữ 2023 của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Những quả phạt góc thành bàn luôn yêu cầu kỹ năng cùng cả may mắn. Song, cú đá phạt của Nguyễn Lực tối 20.11 còn đến từ sự chuẩn bị kỹ càng. HLV Cristiano Roland hiểu rằng khi thấp hơn đối thủ đến... gần 10 cm, U.17 Việt Nam khó đấu bóng bổng. Cần tìm con đường khác bằng tư duy và sự khéo léo để khắc phục hạn chế thể hình.

Bàn thắng của Lực là ví dụ tiêu biểu cho tinh thần vượt khó "lấy yếu địch mạnh". Nhuệ khí ấy cần tiếp tục thể hiện ở trận gặp U.17 New Zealand (22 giờ 30 ngày 23.11), để U.17 Việt Nam có thể sống tiếp trong giấc mơ đẹp tại World Cup.

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