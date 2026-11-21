U.17 Việt Nam dẫn đầu các đại diện khu vực Đông Nam Á

U.17 Việt Nam là đội sớm có suất dự VCK U.17 châu Á 2027, sau khi giành thành tích vào tứ kết năm 2026 và có vé dự VCK U.17 World Cup đang diễn ra ở Qatar.

Đại diện tiếp theo của khu vực Đông Nam Á tham dự là U.17 Indonesia, đội đã sớm giành vé từ bảng A ở vòng loại trước một lượt trận, khép lại chiến dịch vòng loại bằng trận hòa trước Myanmar với tỷ số 2-2 ngày 20.11.

U.17 Việt Nam có trận ra quân tại VCK U.17 World Cup 2026 thua U.17 Bỉ với tỷ số 2-3 ngày 20.11. U.17 Việt Nam có rất nhiều triển vọng sẽ tiếp tục tham dự giải thế giới này năm thứ hai liên tiếp, trong năm 2027 Ảnh: VFF

Trong khi đó, hai đại diện còn lại là U.17 Thái Lan và Malaysia đều bị loại sau lượt đấu cuối diễn ra cùng ngày 20.11.

U.17 Thái Lan chỉ cần hòa U.17 Iraq ở trận quyết định tại vòng loại bảng B là đi tiếp, nhưng gây thất vọng khi để thua với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà và tiếp tục lỡ hẹn với giấc mơ dự World Cup.

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Còn U.17 Malaysia không thể lách qua cánh cửa quá hẹp khi để hòa U.17 Ấn Độ với tỷ số 0-0 ở vòng loại bảng E, trong khi U.17 Palestine cũng thắng U.17 Singapore với tỷ số 3-2, khiến mọi hy vọng của họ bị tiêu tan.

Như vậy, vòng loại U.17 châu Á 2027 kết thúc ngày 20.11 đã xác định 7 đội đi tiếp, và chỉ có một đại diện của Đông Nam Á là U.17 Indonesia vượt qua vòng loại, cùng với U.17 Việt Nam đã có sẵn suất trước đó. Các đội vượt qua vòng loại còn lại gồm Iraq, Syria, Iran, Ấn Độ, Yemen và Li Băng.

Tại VCK U.17 châu Á 2027, AFC quy định 9 đội đang thi đấu tại VCK U.17 World Cup ở Qatar sẽ có suất tham dự. Các đội này cụ thể là Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Uzbekistan và U.17 Việt Nam. Cùng với 7 đội vượt qua vòng loại, tạo nên danh sách các đội tham dự VCK tại Uzbekistan năm 2027.

U.17 Việt Nam sẽ nằm nhóm hạt giống số 2 trước lễ bốc thăm chia bảng VCK U.17 châu Á 2027

AFC cho biết, VCK U.17 châu Á 2027 sẽ được tổ chức ở Uzbekistan, diễn ra từ ngày 12 đến 29.5.2027. Với 16 đội, sẽ được bốc thăm vào 4 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ vào tứ kết và giành vé dự VCK U.17 World Cup 2027 tiếp tục tổ chức ở Qatar.

Tại VCK U.17 châu Á 2027, AFC sẽ phân chia 16 đội vào 4 nhóm hạt giống, với mỗi nhóm 4 đội, trước lễ bốc thăm để chia bảng.

Trong đó, U.17 Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm nhóm hạt giống số 2 thay vì là số 3 như năm 2026, nhờ có thành tích tốt ở 3 kỳ giải gần nhất là 2023 và 2025 (vòng bảng), 2026 (tứ kết).

Qua đó, sẽ giúp đội bóng của HLV Cristiano Roland thuận lợi nằm ở bảng đấu nhẹ ký tại VCK U.17 châu Á 2027, để tiếp tục hy vọng viết tiếp giấc mơ tham dự VCK U.17 World Cup năm thứ hai liên tiếp.

Tại lãnh thổ Việt Nam, TV360 là đơn vị sở hữu độc quyền bản quyền phát trực tiếp VCK U.17 châu Á. Các hạ tầng của đơn vị này sẽ phát trực tiếp trọn vẹn giải đấu, trong đó có các trận của Việt Nam.