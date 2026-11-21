Tối 20.11, U.17 Việt Nam có màn chào sân đáng nhớ tại FIFA U.17 World Cup 2026 khi đối đầu U.17 Bỉ ở bảng G. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực lẫn kinh nghiệm thi đấu quốc tế, các học trò của HLV Cristiano Roland đã nhập cuộc đầy tự tin và tạo nên bất ngờ ngay từ những phút đầu tiên.

Nỗ lực tuyệt vời của U.17 Việt Nam

Phút thứ 4, từ quả phạt góc của Minh Thủy, Sỹ Bách thực hiện cú đánh gót ngẫu hứng, đưa bóng vào lưới U.17 Bỉ. Bàn thắng đẹp mắt này không chỉ giúp U.17 Việt Nam vượt lên dẫn trước mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử: bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại một kỳ FIFA U.17 World Cup”.

FIFA.com mô tả: “Đây là một tình huống đánh gót tuyệt vời từ quả phạt góc, đưa bóng vào góc trên bên trái khung thành”.

Sỹ Bách có bàn thắng đẹp vào lưới U.17 Bỉ ẢNH: VFF

Đáng tiếc, niềm vui của U.17 Việt Nam không kéo dài lâu khi U.17 Bỉ dần lấy lại thế trận và thể hiện bản lĩnh của đội bóng hàng đầu châu Âu.

FIFA.com đánh giá: “Đại diện châu Âu đã vượt qua một tình huống khó khăn để có khởi đầu ấn tượng tại Qatar. Sau khi bị dẫn bàn, U.17 Bỉ kiểm soát phần lớn thời lượng trận đấu và liên tiếp có những pha tấn công nguy hiểm. Tinus Moorthamer gỡ hòa ở phút 39 bằng cú sút mạnh chân phải, trước khi Kiyan Achahbar tận dụng đường chuyền ngược của Xander Dierckx để nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 42.

Sang hiệp hai, Anthony Philips tiếp tục tạo ra khác biệt bằng pha solo và dứt điểm gọn gàng ở phút 60, giúp U.17 Bỉ nới rộng cách biệt lên 3-1. Đây cũng là cầu thủ được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

U.17 Bỉ có trận ra quân không hề dễ dàng trước U.17 Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Dẫu vậy, FIFA.com nhận xét, U.17 Việt Nam không buông xuôi sau khi bị dẫn hai bàn. Các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội và tiếp tục chơi với tinh thần quyết tâm. Phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt khi đưa bóng thẳng vào lưới từ quả phạt góc, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

FIFA.com bình luận: “Pha lập công đẹp mắt của Nguyễn Lực đã thắp lại hy vọng cho U.17 Việt Nam. Đáng tiếc, đại diện Đông Nam Á không thể tận dụng những phút còn lại để tìm kiếm bàn gỡ hòa. U.17 Bỉ giữ vững lợi thế và khép lại trận đấu với chiến thắng sát nút 3-2”.