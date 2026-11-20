Tối 20.11, U.17 Việt Nam khởi đầu hành trình tại FIFA U.17 World Cup 2026 bằng thất bại 2-3 trước U.17 Bỉ ở bảng G. Tuy nhiên, tỷ số sít sao cùng những gì thể hiện trên sân cho thấy khoảng cách giữa đại diện bóng đá trẻ Việt Nam với một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu không lớn như nhiều người hình dung. Thậm chí, ở những phút cuối, U.17 Việt Nam còn khiến đối thủ phải chống đỡ vất vả sau đợt lên bóng đầy chất lượng.

U.17 Việt Nam (áo trắng) ra quân ấn tượng ở sân chơi World Cup ẢNH: VFF

Truyền thông Đông Nam Á bất ngờ

Màn trình diễn của U.17 Việt Nam nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng bóng đá khu vực. Đáng chú ý, nhiều trang bóng đá tại Thái Lan và Indonesia dành những lời khen cho tinh thần thi đấu cũng như chất lượng chuyên môn của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Trang CĐV Thái Lan Baball Buriram, có gần 80.000 người theo dõi, bày tỏ sự ngạc nhiên trước cách U.17 Việt Nam đối đầu với đại diện châu Âu.

U.17 Việt Nam ghi 2 siêu phẩm lịch sử ở World Cup, suýt tạo địa chấn trước U.17 Bỉ

"Thật khó tin! Trận thua mở màn World Cup của Việt Nam trước Bỉ vô cùng sít sao! Đó không phải là chuyện bình thường! Đội tuyển U.17 Việt Nam, đại diện cho châu Á, đã khởi đầu chiến dịch World Cup của mình với màn trình diễn mạnh mẽ đến bất ngờ, ghi được hai bàn thắng vào lưới một đội bóng đẳng cấp thế giới như Bỉ, và thậm chí còn vươn lên dẫn trước".

Baball Buriram nhận xét: “U.17 Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt, đã luyện tập các cú sút rất kỹ lưỡng, và họ đã thực hiện bài tập một cách hoàn hảo”.

Trong khi đó, trang Football AEC (Thái Lan) cũng đánh giá cao tinh thần chiến đấu của đội bóng do HLV Cristiano Roland dẫn dắt.

"Đội tuyển trẻ Việt Nam đã chiến đấu hết mình và thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc, chỉ để thua Bỉ trong gang tấc", Football AEC bình luận khi cập nhật kết quả trận đấu tại bảng G.

Nguyễn Lực (áo trắng) thi đấu ấn tượng trong ngày ra quân của U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Tại Indonesia, trang Seasia Goal cũng dành sự quan tâm đến trận ra quân của U.17 Việt Nam. Ngoài việc cập nhật kết quả trận đấu trên trang Facebook, Seasia Goal cũng gửi lời động viên đến đại diện Đông Nam Á: "Cố lên, Việt Nam!".

Seasia Goal bình luận thêm: “Sau trận gặp Bỉ, U.17 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với U.17 New Zealand vào ngày 23.11. Đây được xem là cơ hội để U.17 Việt Nam tìm kiếm những điểm số đầu tiên, tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp tại FIFA U.17 World Cup 2026. Sau những gì đã thể hiện trước Bỉ, người hâm mộ có quyền chờ đợi thầy trò HLV Cristiano Roland tạo thêm dấu ấn trên đất Qatar”.