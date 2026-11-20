Với vị thế đương kim á quân U.17 châu Âu, U.17 Bỉ đặt tham vọng cao ở U.17 World Cup 2026. Hồi tháng 6, đội bóng này lần đầu tiên trong lịch sử vào đến chung kết U.17 châu Âu sau khi thắng U.17 Croatia 2-0, thua U.17 Tây Ban Nha 0-1, thắng U.17 Estonia 1-0 ở vòng bảng, rồi vượt qua U.17 Pháp 2-1 tại bán kết.

Ảnh: VFF

U.17 Việt Nam sẵn sàng chinh phục U.17 Bỉ tại trận đấu ra quân giải U.17 World Cup ẢNH: VFF

Ở chung kết diễn ra tại Estonia, U.17 Bỉ hòa U.17 Ý 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức sau đó chịu thua 3-4 trong loạt đá luân lưu. HLV Sven Vermant, cựu tuyển thủ Bỉ đặt mục tiêu đưa U.17 Bỉ vào đến chung kết U.17 World Cup lần này tại Qatar.

Trong khi đó đây là lần đầu tiên trong lịch sử U.17 Việt Nam góp mặt tại một kỳ World Cup. Xuất sắc đánh bại U.17 UAE 3-2 ở lượt trận cuối bảng C, VCK U.17 châu Á 2026 hồi tháng 5 giúp U.17 Việt Nam giành quyền vào tứ kết cùng tấm vé dự U.17 World Cup.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam chưa quên trận đấu đó khi Chu Ngọc Nguyễn Lực gỡ hòa 1-1 từ một tình huống cố định ở phút 39, trước khi Nguyễn Minh Thủy và Nguyễn Mạnh Cường lần lượt ghi bàn giúp U.17 Việt Nam lội ngược dòng thành công trước U.17 UAE.

Danh sách hai đội tuyển

Các cầu thủ U.17 Việt Nam tự tin trước trận mở màn U.17 World Cup 2026 tại Qatar ẢNH: VFF

Trước khi dự World Cup, U.17 Việt Nam còn đăng quang giải U.17 Đông Nam Á 2026 lần thứ 4 trong lịch sử. Đây là cột mốc giúp U.17 Việt Nam trở thành đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu, vượt qua Thái Lan và Úc (3 lần). Ở giải đấu đó, U.17 Việt Nam thắng Malaysia 3-0 trong trận chung kết, ghi tổng cộng 19 bàn và chỉ để thua 1 bàn sau 5 trận, thông số tốt nhất của một đội tuyển trẻ Việt Nam từng có tại giải.

Thầy trò HLV Cristiano Roland có sự chuẩn bị kỹ càng cho U.17 World Cup, thu được kết quả khá tích cực, với trận thắng U.17 Fiji 2-0 và trận hòa U.17 Panama 1-1. Nguyễn Lực tiếp tục là gương mặt chơi ấn tượng nhất đội. Cả FIFA và AFC đều đánh giá cao tiền vệ trưởng thành từ CLB Hà Nội, xem anh là nhân tố sáng tạo chủ chốt của U.17 Việt Nam tại World Cup lần này.

Trước cuộc chạm trán với U.17 Bỉ, HLV Cristiano Roland chia sẻ: "Trong trận đấu gặp U.17 Bỉ, tôi chỉ muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì đã làm". HLV người Brazil nhắn nhủ các học trò: "Cơ hội đến với giải đấu lần này có thể là cơ hội duy nhất đối với các em. Vì vậy, tôi muốn các em luôn cảm thấy hân hoan và tự hào khi chơi bóng. Một trong những điều tôi dặn các cầu thủ mỗi ngày là phải cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái khi thi đấu. Trên hết, các em cần có sự tự tin để chơi hết mình".

Với sự chuẩn bị kỹ càng về chuyên môn lẫn tâm lý, U.17 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu trước đối thủ rất mạnh là U.17 Bỉ.