U.17 Việt Nam thay đổi nhân sự phút chót, chia tay thủ môn cao 1m87

Trước thềm tranh tài tại U.17 World Cup 2026, U.17 Việt Nam đã có sự điều chỉnh nhân sự so với danh sách đăng ký ban đầu gửi lên FIFA. Cụ thể, thủ môn Nguyễn Việt Dũng được lựa chọn thay thế Nguyễn Thái Sơn trong danh sách chính thức tham dự giải đấu.

Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này là Nguyễn Thái Sơn gặp chấn thương cổ tay và không kịp hồi phục để cùng các đồng đội bước vào sân chơi lớn. Thủ thành cao 1,87 m đành lỡ hẹn với giải đấu được chờ đợi.

Thủ môn Thái Sơn bị chấn thương cổ tay Ảnh: Hồng Phan

Sau điều chỉnh, U.17 Việt Nam hiện có ba thủ môn gồm Chu Bá Huấn, Lý Xuân Hòa và Nguyễn Việt Dũng. Trong khi đó, lực lượng ở các tuyến còn lại vẫn được giữ nguyên, không có thêm sự xáo trộn nào.

Đáng chú ý, nhiều gương mặt từng thi đấu nổi bật trong màu áo U.17 Việt Nam tại vòng loại U.17 châu Á 2026, giải U.17 Đông Nam Á và vòng chung kết U.17 châu Á 2026 tiếp tục góp mặt trong danh sách dự giải. Có thể kể đến Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Đào Quý Vương, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực...

Các cầu thủ đều có tình trạng sức khỏe tốt và đang sẵn sàng cho thử thách lớn tại U.17 World Cup 2026. Đây được xem là cơ hội quan trọng để các tài năng trẻ Việt Nam kiểm chứng năng lực, tích lũy kinh nghiệm và cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu thế giới ở cấp độ bóng đá trẻ.