U.17 Việt Nam đã có vé dự VCK U.17 châu Á 2027

Với thành tích giành vé dự vòng chung kết (VCK) U.17 World Cup tại Qatar năm 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam là 1 trong 9 đại diện của bóng đá châu Á chính thức có vé dự VCK U.17 châu Á năm 2027 tại Uzbekistan (diễn ra từ ngày 12 đến 29.5.2027).

U.17 Việt Nam thoải mái bước vào trận ra quân ở đấu trường World Cup gặp U.17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20.11. Họ cũng đã có suất dự VCK U.17 châu Á năm 2027 tại Uzbekistan Ảnh: VFF

VCK U.17 châu Á 2027 có tổng cộng 16 đội tham dự, bao gồm đội chủ nhà Uzbekistan, cũng là đội đang dự U.17 World Cup. Cụ thể, 9 đại diện của châu Á tại U.17 World Cup năm nay là Qatar, Nhật Bản, Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Úc, Tajikistan và U.17 Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự.

Các đội này đều đã có suất vào VCK giải U.17 châu Á 2027. Vì vậy, chỉ còn 7 suất dành cho các đội thi đấu vòng loại đang diễn ra ngay trong tháng 11 này.

Trước lượt đấu cuối ngày 20.11, ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển U.17 Indonesia đã chính thức có vé vào VCK khi đứng đầu vòng loại bảng A. Nhưng U.17 Thái Lan vẫn chưa, dù đã toàn thắng 3 trận tại bảng B. Họ còn gặp đối thủ nặng ký U.17 Iraq vào lúc 19 giờ hôm nay (20.11), với kết quả thắng hoặc hòa sẽ chính thức có vé. Nếu thua, "Voi chiến" trẻ sẽ bị loại.

Theo Thairath, U.17 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Wasapol Kaewpaluk quyết tâm lớn lấy vé tham dự VCK U.17 châu Á 2027. Qua đó, đặt tham vọng giành vé trở lại góp mặt ở VCK U.17 World Cup. Trong lịch sử ở đấu trường này, U.17 Thái Lan từng có 2 lần góp mặt năm 1997 và 1999, nhưng vắng mặt suốt từ đó đến nay.

Tại giải U.17 châu Á năm 2025 và 2026, U.17 Thái Lan đều dừng bước ở vòng bảng. Năm 2023 tổ chức trên sân nhà, họ tiến vào tứ kết. Nhưng ở kỳ giải này châu Á chỉ có 4 suất dự VCK U.17 World Cup, cùng với đội chủ nhà Indonesia là 5 suất. Vì vậy, U.17 Thái Lan tiếp tục lỡ hẹn.

Sau thành công của U.17 Việt Nam, các đội khu vực Đông Nam Á đang chạy đua để tìm suất dự VCK U.17 World Cup từ năm 2027 Ảnh: VFF

Từ năm 2025 đến 2029, VCK U.17 World Cup được tổ chức ở Qatar với số lượng đội tăng từ 24 lên 48 đội. Đây cũng là cơ sở đã giúp U.17 Việt Nam với thành tích vào tứ kết giải châu Á năm 2026 giành vé tham dự VCK. Và tiếp tục có mặt ở VCK giải châu Á năm 2027, để hy vọng sẽ một lần nữa thi đấu thành công, giành vé góp mặt ở đấu trường thế giới năm thứ hai liên tiếp.

Cuộc đua tìm suất dự VCK U.17 World Cup của các đội khu vực Đông Nam Á

Tại VCK U.17 World Cup 2026, U.17 Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt. Tuy nhiên, cuộc đua sẽ trở nên hấp dẫn hơn từ năm 2027, với nhiều liên đoàn khu vực đã đầu tư mạnh hơn vào lứa cầu thủ U.17 để chinh phục các giải khu vực, châu lục và trên hết là tìm suất dự VCK U.17 World Cup.

Trong số này, U.17 Indonesia đang nỗ lực tìm lại cơ hội dự VCK U.17 World Cup sau 2 lần góp mặt năm 2023 (chủ nhà) và 2025, nhưng năm 2026 lỡ hẹn vì bị loại ở vòng bảng giải châu Á. Tương tự là U.17 Thái Lan, nhưng trước hết họ phải có vé dự VCK giải U.17 châu Á 2027.

Trong khi đó, U.17 Malaysia được đầu tư lớn cũng đang tìm suất dự VCK giải U.17 châu Á 2027 trước lượt đấu cuối vòng loại diễn ra tối nay (20.11). U.17 Malaysia đang xếp thứ 3 bảng E với 6 điểm, họ cần phải thắng U.17 Ấn Độ (9 điểm, đang dẫn đầu), đồng thời hy vọng U.17 Palestine (6 điểm) không thắng được U.17 Singapore (đã bị loại), mới hy vọng có vé.

Đây là tình thế rất khó, vì vậy các đại diện của khu vực Đông Nam Á dự VCK giải U.17 châu Á 2027 hiện nay chắc chắn chỉ có U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia, và có thể thêm U.17 Thái Lan, nếu họ giành được kết quả thuận lợi trước U.17 Iraq.