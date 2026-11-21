T ẤN CÔNG TÁO BẠO

Phút thứ 4, sau cú đá phạt góc của Minh Thủy, Sỹ Bách chạy cắt mặt rồi tung cú đánh gót ngẫu hứng, mở tỷ số trận đấu. Hàng phòng ngự U.17 Bỉ nói chung và thủ môn Seghers đã bất ngờ trong tình huống này. Cũng phải dành lời khen cho ban huấn luyện U.17 VN. Do đối thủ vượt trội về mặt thể hình, việc treo bóng bổng vào giữa vòng cấm hoặc phía cột xa sẽ khó mang lại hiệu quả. Vì thế, các cầu thủ được chỉ đạo thực hiện đá phạt góc tầm thấp và đã thành công.

Nguyễn Lực (phải) là cầu thủ nổi bật nhất của U.17 VN ẢNH: VFF

Bàn thắng giúp U.17 VN chơi tự tin. Khi có bóng, các học trò của HLV Roland triển khai bóng mạch lạc, luân phiên sử dụng bóng ngắn và bóng dài hợp lý. Ở trạng thái không bóng, Nguyễn Lực và các đồng đội pressing hiệu quả, nhiều lần khiến nhà á quân châu Âu phải lúng túng. Điều đáng tiếc là ở những tình huống xử lý bóng quyết định, U.17 VN chưa làm tốt để ghi thêm bàn thắng. Đây là điều có thể thông cảm được. Trước sức ép rất lớn từ U.17 Bỉ, chúng ta lùi sâu, kể cả các cầu thủ tấn công như Nguyễn Lực, Sỹ Bách, Trí Dũng… Vì thế, khi phản công, U.17 VN chỉ có 2, 3 người trên phần sân đối phương. Đến lúc các hậu vệ biên và tiền vệ dâng lên, U.17 Bỉ đã kịp về.

Sang hiệp 2, U.17 VN thay đổi cách tiếp cận trận đấu, chủ động chơi tấn công áp đặt. Những pha đột phá tự tin, những tình huống đập nhả trung lộ, nách trung lộ ăn ý đã xuất hiện. Tuy nhiên, bàn thắng lại tiếp tục đến ở một tình huống đá phạt góc. Phút 85, khi U.17 VN bị dẫn trước 1-3, Nguyễn Lực tung cú sút phạt góc cực kỳ táo bạo, vẽ một đường cong hoàn hảo, rút ngắn tỷ số còn 2-3, thắp lên hy vọng có điểm cho đoàn quân của HLV Roland.

K HÓ ĐỨNG VỮNG TRƯỚC ÁP LỰC

Hệ thống phòng ngự của đại diện Đông Nam Á cũng có những phút duy trì được sự kỷ luật, chặt chẽ. Nhưng trước sức ép quá lớn, U.17 VN cũng phải thủng lưới. Phút 39, U.17 Bỉ gỡ hòa sau một cú sút rất căng từ góc hẹp. Người lập công là hậu vệ Moorthamer. 3 phút sau, đội bạn phối hợp bài bản, kết thúc bằng cú đệm bóng gọn gàng của Achabar. Đây rõ ràng là thành quả mà U.17 Bỉ xứng đáng nhận được. Chỉ riêng trong hiệp 1, họ tạo ra đến 10 pha dứt điểm, gấp 3 lần U.17 VN. Phút 60, U.17 VN bị mất bóng ở giữa sân, đối phương lập tức chuyển trạng thái tốc độ và Philips nâng tỷ số lên 3-1 cho U.17 Bỉ. Lợi thế này cho phép họ chùng xuống đôi chút trong hiệp 2 nhưng vẫn làm chủ được tình hình để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

U.17 VN trắng tay sau trận ra quân, nhưng nếu nhìn vào màn trình diễn trên sân, người hâm mộ có quyền hy vọng vào một kết quả tích cực hơn ở trận sắp tới (gặp New Zealand vào lúc 22 giờ 30 ngày 23.11). 2 bàn thắng tuyệt đẹp của Sỹ Bách và Nguyễn Lực chắc chắn sẽ giúp toàn đội tự tin hơn rất nhiều.