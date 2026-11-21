Trong bài cập nhật kết quả trận đấu, the-AFC nhấn mạnh: “U.17 Bỉ đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước một U.17 Việt Nam lần đầu tham dự giải đấu. Đội bóng châu Âu, vốn được đánh giá cao hơn, bất ngờ bị thủng lưới ngay phút thứ 4 sau pha xử lý kỹ thuật của Sỹ Bách.

Từ quả phạt góc bên cánh trái do Nguyễn Minh Thủy thực hiện, Sỹ Bách chọn vị trí ở cột gần rồi tung cú đánh gót điệu nghệ, đưa bóng vào góc cao khung thành. Đây là pha lập công tuyệt đẹp, giúp đội bóng tân binh Việt Nam có khởi đầu đầy ấn tượng tại bảng G”.

Theo the-AFC, sau bàn thua sớm, U.17 Bỉ dần kiểm soát thế trận và ghi liên tiếp 3 bàn để dẫn ngược 3-1. Tinus Moorthamer gỡ hòa ở phút 39, Kiyan Achahbar đưa đội nhà vượt lên 3 phút sau đó, trước khi Anthony Philips nới rộng cách biệt bằng pha solo và dứt điểm đẹp mắt ở phút 60.

U.17 Việt Nam (áo trắng) để lại dấu ấn đậm nét trong trận ra mắt tại giải U.17 World Cup 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE-AFC

Tinh thần đáng khen của U.17 Việt Nam

Tuy nhiên, dù bị dẫn 3-1 nhưng U.17 Việt Nam không buông xuôi. Điểm nhấn tiếp theo được the-AFC nhắc đến là bàn thắng của Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 84.

the-AFC viết: “Từ một quả phạt góc, cầu thủ này đưa bóng đi thẳng vào lưới U.17 Bỉ, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 và thắp lại hy vọng cho đại diện Đông Nam Á. U.17 Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình trong những phút cuối để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù không thể san bằng cách biệt, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn cho thấy quyết tâm và tinh thần chiến đấu đáng ghi nhận trước đối thủ mạnh”.

Đáng chú ý, trong phần tổng kết, the-AFC đánh giá đây là trận ra quân tích cực của U.17 Việt Nam. Đồng thời, the-AFC cũng cập nhật trận đấu tiếp theo của thầy trò HLV Cristiano Roland tại U.17 World Cup: “U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 New Zealand ở lượt đấu tiếp theo. Cuộc đối đầu này sẽ diễn ra vào ngày 23.11”.