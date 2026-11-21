Trước giờ bóng lăn trên sân nhà của CLB Thanh Hóa vào tối qua, lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về HAGL. Lần gần nhất đội bóng xứ Thanh thắng được các cầu thủ phố núi đã diễn ra từ tháng 9.2018, với tỷ số 3-0 ngay tại Pleiku. Suốt hơn 8 năm sau cột mốc ấy, hai đội gặp nhau thêm 14 lần trên mọi đấu trường và CLB Thanh Hóa đều không thể thắng, khi nhận 8 trận hòa cùng 6 thất bại. Ngay cả khi đang gặp khủng hoảng, HAGL vẫn luôn biết cách ngáng đường đại diện Bắc Trung bộ.

CLB Thanh Hóa (trái) thắng kịch tính HAGL để tạm vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng ẢNH: CLB THANH HÓA

Rào cản tâm lý kéo dài gần một thập niên đã được CLB Thanh Hóa gỡ bỏ bằng thế trận chủ động và hợp lý. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB Thanh Hóa đẩy cao đội hình, khai thác khoảng trống nơi hàng thủ vốn đã thủng lưới nhiều nhất giải đấu của HAGL. Sức ép liên tục được cụ thể hóa ở phút 26, khi tuyển thủ Lào Damoth Thongkhamsavath dứt điểm mở tỷ số. HAGL gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp 1 sau cú đánh đầu của ngoại binh Matheus Lucas. Monteiro Martins là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Thanh Hóa ở hiệp 2.

Ba điểm trước HAGL đánh dấu chiến thắng đầu tiên của tân HLV Kim Young-chul kể từ khi ngồi ghế nóng CLB Thanh Hóa hồi đầu tháng 11. Cựu trợ lý của HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển U.23 VN đang cho thấy những điều chỉnh sát với thực tế nhân sự của đội bóng và bước đầu mang đến sự khởi sắc. Ở chiều ngược lại, thất bại tại xứ Thanh tiếp tục phơi bày điểm yếu của HAGL từ đầu mùa V-League 2026-2027, đó là thi đấu không tốt khi rời xa Pleiku. Toàn bộ 6 điểm mà thầy trò HLV Lê Quang Trãi đang sở hữu đều giành được trên sân nhà, khi lần lượt đánh bại CLB Đà Nẵng 3-0 (vòng 3) và CLB Hà Nội 2-1 (vòng 7). Đội bóng của bầu Đức toàn thua cả 4 chuyến làm khách mùa này, lần lượt trước CLB Nam Định (0-4), CLB Ninh Bình (3-4), CLB Bắc Ninh (0-1) và mới nhất là CLB Thanh Hóa (1-2). Khả năng bọc lót yếu kém và sự thiếu tập trung trong những thời điểm quan trọng của trận đấu là nguyên nhân chính khiến đội bóng phố núi thua trận.

Highlight Thanh Hóa 2-1 HAGL: HLV Hàn Quốc ra mắt thắng lợi, đội bóng phố núi lún sâu vào khó khăn

Ở màn so tài còn lại của ngày thi đấu 20.11, Thể Công Viettel chia điểm với SLNA trên sân Hàng Đẫy sau trận hòa với tỷ số 0-0. Đội bóng xứ Nghệ nối dài chuỗi trận bất bại kể từ đầu mùa trên mọi đấu trường lên con số 9. Đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn là tập thể duy nhất tại V-League vẫn chưa thua sau 8 vòng đấu (3 thắng, 5 hòa). Trong khi đó, Thể Công Viettel tiếp tục gây thất vọng khi không biết mùi chiến thắng trong 11 trận đấu liên tiếp trên mọi mặt trận. Tân HLV Guilherme Almeida lên thay ông Velizar Popov vẫn chưa mang đến làn gió mới, khi chỉ có 2 trận hòa liên tiếp tại V-League.