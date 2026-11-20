"Căn bệnh" của CLB Hà Nội

Mùa này, CLB Hà Nội cho thấy sự thiếu ổn định đáng lo ngại mỗi khi chạm trán những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Đội bóng của HLV Harry Kewell thua CLB Công an TP.HCM 1-3 ở vòng 1, thua SLNA 1-4 ngay tại Hàng Đẫy ở vòng 2, thua CLB Đà Nẵng 0-1 ở vòng 5, và gần nhất là thất bại 1-2 trước HAGL hôm 7.11. Đáng nói, ở trận thua HAGL, Hà Nội vẫn được đánh giá là đội chơi tốt hơn, áp đảo thế trận, tạo ra nhiều cơ hội qua các cầu thủ như Hai Long, Văn Quyết, Sade, nhưng liên tục dứt điểm thiếu chính xác hoặc đi trúng cột dọc, xà ngang.

Thực tế, vấn đề của CLB Hà Nội không hẳn nằm ở chất lượng đội hình. Họ vẫn có thể đánh bại những đối thủ mạnh như CLB Công an Hà Nội hay Ninh Bình trong các vòng đấu gần đây. Nhưng trước những đội chủ động chơi thấp, phòng ngự số đông rồi chờ phản công, thầy trò ông Kewell lại thường gặp khó trong việc tạo ra sự khác biệt, nhất là ở khâu dứt điểm cuối cùng.

Công Phượng liệu có giúp CLB TP.Đồng Nai giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp? ẢNH: FPT PLAY

Cơ hội nào cho CLB TP.Đồng Nai?

Trong khi đó, CLB TP.Đồng Nai đang có tâm lý thuận lợi hơn nhiều so với cách đây 2 tuần. Sau 6 vòng đấu chưa biết mùi chiến thắng, đội bóng của Công Phượng đã giải tỏa cơn khát 3 điểm bằng chiến thắng 1-0 trước CLB Đà Nẵng ở vòng 7, với bàn thắng duy nhất của Milos Vulic từ chấm phạt đền. Quả phạt đền do chính Công Phượng mang về sau một pha đi bóng trong vòng cấm. Trận đấu đó cũng đánh dấu bàn thắng và chiến thắng đầu tiên của TP.Đồng Nai tại V-League 2026-2027.

Được chơi trên sân nhà, với sự tự tin vừa có lại, CLB TP.Đồng Nai hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục áp dụng lối chơi phòng ngự - phản công đã mang về 3 điểm trước Đà Nẵng. Nếu giữ được sự chắc chắn ở hàng thủ và tận dụng tốt những khoảnh khắc tạo đột biến của Công Phượng trên hàng công, đội bóng mới lên hạng này đủ khả năng lặp lại "bài" mà CLB Công an TP.HCM, SLNA, Đà Nẵng hay HAGL đã áp dụng thành công trước CLB Hà Nội trong mùa giải này.

Kịch bản nhiều khả năng xảy ra là một trận đấu giằng co, CLB Hà Nội tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu hiệu quả, còn CLB TP.Đồng Nai kiên nhẫn chờ thời cơ để tung những đòn phản công nhanh. Nếu Công Phượng tiếp tục là mắt xích tạo khác biệt như anh đã làm trước Đà Nẵng, một chiến thắng sát nút cho chủ nhà là điều không hề viển vông.