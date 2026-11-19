Sau lượt đấu đầu tiên, JDT đang tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm, hiệu số +6 nhờ thắng đậm Svay Rieng 6-0, trong khi CLB CAHN xếp thứ 3 với 3 điểm, hiệu số +1 sau chiến thắng 1-0 trên sân của Lion City Sailors. JDT chính là thế lực số 1 của bóng đá Malaysia với 12 chức vô địch Malaysia Super League liên tiếp. Theo thống kê của Transfermarkt, đội hình của JDT hiện được định giá khoảng 14,08 triệu euro (hơn 415 tỉ đồng), dù đã giảm so với mức 17,2 triệu euro của mùa trước, nhưng vẫn là CLB có giá trị cao nhất tại Malaysia. Cầu thủ đắt giá nhất của họ là tiền đạo Joao Figueiredo (2 triệu euro, gần 59 tỉ đồng), xếp sau là Jairo Da Silva (900.000 euro, gần 27 tỉ đồng) và Arif Aiman (650.000 euro, gần 19,2 tỉ đồng). Đây là những cái tên mà học trò HLV Polking phải dè chừng. Trong khi đó, đội hình CLB CAHN được định giá khoảng 6,45 triệu euro (hơn 190 tỉ đồng), thấp hơn gần 2,2 lần.

Văn Hậu (trái) cần phải khóa chặt được những “ngòi nổ” nguy hiểm bên phía JDT ẢNH: CLB CAHN

Về mặt kinh nghiệm thi đấu, JDT cũng rất vượt trội. Họ không chỉ là "khách quen" của AFC Champions League Elite, giải đấu danh giá nhất cấp CLB của châu Á mà còn là CLB Malaysia đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết giải này ở mùa giải 2025 - 2026. Trên hành trình đó, họ vượt qua Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) đầy kịch tính ở vòng 16 đội, trước khi dừng bước trước Al Ahli (Saudi Arabia). Chính HLV Polking cũng phải dành lời khen cho đối thủ: "JDT là đối thủ có trình độ cao, đã thi đấu tốt và giành nhiều thành công trong những mùa giải vừa qua".

Trước trận đấu quan trọng này, HLV Polking phải đối mặt với bài toán nhân sự. Đội trưởng Quang Hải vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, trong khi Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ duy nhất của CLB CAHN được gọi lên đội tuyển VN dự Casper Cup 2026 - vừa đá đủ 90 phút ở cả 2 trận, gần nhất là trận thua Kyrgyzstan tối 17.11. Ông Polking thừa nhận: "Đình Bắc rất khỏe nhưng không phải cỗ máy, cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi". Nhà cầm quân người Brazil cũng nói rõ quan điểm của mình: "Đội tuyển là ưu tiên hàng đầu, nhưng tôi đang được CLB trả lương", đồng thời cho biết sẽ phải tính toán kỹ việc sử dụng Đình Bắc.

Dù vậy, một loạt trụ cột khác của CLB CAHN lại không phải phục vụ đội tuyển VN trong đợt FIFA Days tháng 11, trong đó có các hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Adou Minh, Cao Pendant Quang Vinh và tiền vệ Lê Phạm Thành Long. Đây là những mảnh ghép quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông Polking, và việc không phải di chuyển, thi đấu cho đội tuyển giúp nhóm cầu thủ này giữ được sự sung sức cần thiết trước thử thách mang tên JDT.

Trước JDT, HLV Polking đặt mục tiêu rõ ràng: "Dù đối thủ là ai thì mục tiêu luôn rõ ràng: nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng cao nhất". Tự tin vào lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả Hàng Đẫy, CLB CAHN đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế, không chỉ ở bảng B Shopee Cup mà còn trước một trong những CLB mạnh nhất Đông Nam Á hiện tại.