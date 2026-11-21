Đằng sau cú đánh gót vào lưới U.17 Bỉ

Trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi U.17 World Cup, U.17 Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ mạnh đến từ châu Âu. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của trận đấu đến từ pha xử lý ngẫu hứng của Lê Sỹ Bách. Cầu thủ này thực hiện cú đánh gót điệu nghệ đưa bóng đi thẳng vào lưới U.17 Bỉ, ghi bàn thắng đầu tiên cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường World Cup lứa tuổi U.17.

Chia sẻ sau trận đấu, Lê Sỹ Bách không giấu được sự xúc động: "Em cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho U.17 Việt Nam tại World Cup năm nay. Bàn thắng này em xin dành tặng cho tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam".

Lê Sỹ Bách khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với pha đánh gót điệu nghệ làm tung lưới U.17 Bỉ từ rất sớm ẢNH: VFF

Đáng chú ý, Sỹ Bách tiết lộ pha lập công đẹp mắt ấy thực chất xuất phát từ một ý đồ chiến thuật khác chứ không phải cú dứt điểm trực tiếp. Anh kể lại: "Ở tình huống đó, mục đích ban đầu của em chỉ là đánh gót hướng bóng về phía cột dọc để đồng đội băng vào tranh chấp bóng hai, không ngờ lại thành bàn thắng. Cá nhân em cũng tập luyện những cú đánh gót kiểu như vậy khá nhiều, nhưng lúc tập thì không được may mắn như thế".

Theo Sỹ Bách, bàn thắng này mang lại cú hích tinh thần lớn cho cả tập thể trong lần đầu bước ra biển lớn. Anh cho biết: "Pha lập công may mắn này sẽ tiếp thêm tinh thần để em tự tin hơn, đồng thời giúp toàn đội nhận ra sân chơi này không quá khó như chúng em từng nghĩ. Qua đó, toàn đội sẽ cùng nhau nỗ lực để giành những kết quả tốt hơn".

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Bên cạnh khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, Sỹ Bách cũng nhắc tới sự tiếp lửa từ ban huấn luyện trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Cầu thủ mang áo số 20 chia sẻ: "Khi kết thúc hiệp 1, HLV Cristiano Roland đã động viên cả đội rằng mọi người đã rất nỗ lực rồi, sang hiệp 2 cứ tiếp tục chơi đúng với những gì tập thể đã chuẩn bị thì chắc chắn có thể lật ngược tình thế. Điều đó giúp em càng thêm vững tin. Thực tế, trước mỗi trận đấu, em luôn tin toàn đội có thể giành chiến thắng. Khi vào sân, càng về sau và bắt nhịp được với nhịp độ trận đấu, chúng em sẽ dần khắc phục khó khăn để chơi tốt hơn. Lúc này, toàn đội đang rất tự tin sẽ giành được chiến thắng ở trận đấu tới".

Cận cảnh pha giật gót tuyệt đẹp của Lê Sỹ Bách ẢNH: FPT PLAY





Tiếc nuối trước đương kim á quân châu Âu

Cùng chung niềm tự hào với người đồng đội lập công, cầu thủ Lê Trọng Đại Nhân đánh giá cao tinh thần chiến đấu của toàn đội trong trận cầu mang tính lịch sử. Trước một U.17 Bỉ là đương kim á quân châu Âu, U.17 Việt Nam chỉ chịu khuất phục với tỷ số sát nút 2-3.

Đại Nhân nhìn nhận về màn trình diễn của toàn đội: "Đây là giải World Cup đầu tiên trong lịch sử của U.17 Việt Nam. Trận mở màn này vô cùng khó khăn với toàn đội, nhưng anh em luôn giữ sự tự tin và liên tục hô hào, thúc đẩy tinh thần lẫn nhau để hướng tới một chiến thắng. Chiến thắng 3-2 này xứng đáng với U.17 Bỉ, vì họ là á quân châu Âu. Tuy nhiên, U.17 Việt Nam đã chơi rất tốt và vô cùng nỗ lực. Nếu có thêm một chút may mắn nữa, chúng em hoàn toàn có thể gỡ hòa 3-3".

Nhớ lại diễn biến căng thẳng trên sân, Đại Nhân chỉ ra thời điểm thử thách nhất chính là quãng thời gian ngay sau khi U.17 Việt Nam có bàn mở tỷ số. Sức ép dồn dập từ đối thủ buộc các học trò của ông Roland phải hoạt động hết công suất. Anh phân tích: "Sau bàn thắng đầu tiên của U.17 Việt Nam, đó là thời điểm rất khó khăn bởi đối thủ có thể lực rất tốt và khả năng dứt điểm sắc bén, nên toàn đội phải tập trung cao độ".

"Ở trận đấu này, toàn đội đã thi đấu với hơn 100% sức lực vì chúng em biết có rất đông người hâm mộ Việt Nam đang theo dõi và cổ vũ nhiệt tình cho đội. Ở trận đấu tới, một chiến thắng là mục tiêu mà ban huấn luyện đã đề ra. Chúng em sẽ cố gắng hết sức để làm nên lịch sử", Đại Nhân nói thêm.

HLV Cristiano Roland nói gì sau trận thua tiếc nuối của U.17 Việt Nam trước Bỉ?

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