Đối đầu đương kim á quân châu Âu U.17 Bỉ tại trong khuôn khổ lượt mở màn bảng G - VCK U.17 World Cup 2026, U.17 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn nhiều về thể hình lẫn kinh nghiệm trận mạc. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Cristiano Roland không hề co cụm chịu trận. Các cầu thủ trẻ Việt Nam nhập cuộc tự tin và sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối thủ bằng những pha dàn xếp cố định đầy táo bạo.

2 bàn thắng tuyệt đẹp xuất phát chấm phạt góc

Cách U.17 Việt Nam xuyên thủng mành lưới đại diện châu Âu thực sự đã thử thách trí tưởng tượng của người hâm mộ đến mức cao nhất. Cả hai pha lập công của đại diện bóng đá Đông Nam Á đều xuất phát từ chấm phạt góc, với kịch bản ngẫu hứng đến mức khó tin.

U.17 Việt Nam thua nhưng đầy hy vọng: Hai siêu phẩm lịch sử và cơ hội trước New Zealand

Lê Sỹ Bách có pha đánh gót cực kỳ điệu nghệ để mang về bàn thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam ẢNH: VFF

Cận cảnh pha lập công tưởng chừng như chỉ có trong game của Sỹ Bách ẢNH: VFF

Ngay phút thứ 4, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Nguyễn Minh Thủy, Lê Sỹ Bách di chuyển cắt mặt thông minh rồi thực hiện cú đánh gót điệu nghệ. Trái bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Mattis Seghers phải vào lưới nhặt bóng.

Đến phút 84, khi U.17 Việt Nam đang bị dẫn trước 1-3, khoảnh khắc bùng nổ thứ hai lại xuất hiện. Đứng trước chấm phạt góc, tiền vệ mang áo số 10 Chu Ngọc Nguyễn Lực quyết định sút thẳng về phía khung thành. Bóng vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, cuộn qua tầm với của thủ môn đối phương để ghi bàn trực tiếp, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân.

Cột mốc lịch sử

Không đơn thuần là giá trị về mặt thẩm mỹ, 2 siêu phẩm vào lưới U.17 Bỉ còn mang ý nghĩa lịch sử. Đây chính là những bàn thắng đầu tiên của Việt Nam tại sân chơi bóng đá 11 người tầm World Cup.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (phải) ghi bàn trực tiếp từ chấm phạt góc ẢNH: VFF

Trước khi U.17 Việt Nam đặt chân đến Qatar, bóng đá 11 người Việt Nam từng 2 lần góp mặt ở đấu trường thế giới là VCK U.20 World Cup 2017 và VCK World Cup nữ 2023. Qua tổng cộng 6 trận đấu ở 2 giải đấu đó, các đại diện Việt Nam vẫn chưa một lần được ăn mừng bàn thắng. Cú đánh gót mở tỷ số của Lê Sỹ Bách ở phút thứ 4 tại Doha (Qatar) đã chính thức khép lại hành trình chờ đợi kéo dài gần một thập kỷ, mở ra trang sử mới cho bóng đá Việt Nam ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

U.17 Việt Nam dù trắng tay ở trận ra quân, nhưng màn trình diễn sòng phẳng trước đối thủ hàng đầu châu Âu cùng 2 bàn thắng để đời là cú hích tinh thần rất lớn cho thầy trò HLV Cristiano Roland. Phía trước U.17 Việt Nam vẫn còn 2 cuộc đối đầu quan trọng với U.17 New Zealand (22 giờ 30 ngày 23.11) và U.17 Mali (20 giờ ngày 26.11) để nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

HLV Cristiano Roland nói gì sau trận thua tiếc nuối của U.17 Việt Nam trước Bỉ?