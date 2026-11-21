Bàn thắng bất ngờ của Sỹ Bách

Tối 20.11 (theo giờ Việt Nam), lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U.17 World Cup, đội tuyển U.17 Việt Nam phải đối đầu với thử thách lớn mang tên U.17 Bỉ, đương kim á quân U.17 châu Âu. Dù bị đánh giá thấp hơn, các học trò HLV Cristiano Roland vẫn nhập cuộc đầy tự tin, chủ động tranh chấp và tổ chức những pha lên bóng tốc độ ngay từ những phút đầu tiên.

Đội hình ra quân của U.17 Việt Nam ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Các CĐV Việt Nam trên khán đài ở Qatar ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Sự táo bạo ấy nhanh chóng mang lại thành quả. Ngay phút 4, từ một tình huống đá phạt góc, Lê Sỹ Bách thực hiện pha đánh gót đầy ngẫu hứng và kỹ thuật, đưa bóng vào lưới U.17 Bỉ, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển U.17 Việt Nam.

Sỹ Bách là người đầu tiên ghi bàn cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường World Cup ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Pha lập công không chỉ giúp đội bóng áo trắng vươn lên dẫn trước đối thủ mạnh mà còn đánh dấu bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự FIFA U.17 World Cup của bóng đá Việt Nam. Một khoảnh khắc đáng nhớ, đặc biệt khi bàn thắng được ghi vào lưới đương kim á quân châu Âu.

Bị dẫn trước bất ngờ, U.17 Bỉ nhanh chóng đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép và kiểm soát bóng vượt trội. Đội bóng châu Âu liên tục tổ chức tấn công từ hai biên, tận dụng nền tảng thể lực và khả năng phối hợp để tìm kiếm cơ hội.

Trước sức ép của đối thủ, hàng phòng ngự U.17 Việt Nam vẫn thi đấu tập trung, tích cực bọc lót và nhiều lần hóa giải những tình huống nguy hiểm. Đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa liên tục động viên đồng đội, trong khi thủ môn Lý Xuân Hòa cùng các hậu vệ nỗ lực bảo vệ lợi thế. Không chỉ phòng ngự, U.17 Việt Nam còn tạo ra những pha phản công đáng chú ý. Nguyễn Lực có cơ hội dứt điểm sau một tình huống phối hợp sắc nét, nhưng chưa thể đánh bại thủ môn U.17 Bỉ.

Dù vậy, U.17 Bỉ nhanh chóng giành lại thế chủ động ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Tuy nhiên, sức ép liên tục của đội bóng châu Âu cuối cùng cũng mang lại hiệu quả. Phút 39, Moorthamer đi bóng từ cánh phải trước khi dứt điểm cận thành quyết đoán, quân bình tỷ số 1-1.

Chỉ 3 phút sau, ở phút 42, Achahbar tiếp tục tận dụng một tình huống tấn công từ cánh phải để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U.17 Bỉ. Ban huấn luyện U.17 Việt Nam yêu cầu kiểm tra tình huống bằng hệ thống Football Video Support (FVS), nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

Nguyễn Lực lên tiếng, thêm một siêu phẩm phạt góc

Bước sang hiệp 2, HLV Cristiano Roland điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường khả năng tranh chấp và tổ chức tấn công. Dù U.17 Bỉ tiếp tục kiểm soát thế trận, các cầu thủ Việt Nam vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

Đáng chú ý, Nguyễn Lực có pha đi bóng tốc độ và thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Đại Nhân, nhưng cú dứt điểm sau đó không thành công. Những tình huống lên bóng liên tiếp cho thấy U.17 Việt Nam vẫn duy trì quyết tâm trước đối thủ mạnh.

Nguyễn Lực (số 10) ghi siêu phẩm từ quả phạt góc ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Phút 60, từ một tình huống U.17 Việt Nam mất bóng gần giữa sân, U.17 Bỉ nhanh chóng tổ chức phản công. Philips tận dụng cơ hội, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Dù bị dẫn cách biệt 2 bàn, các học trò HLV Cristiano Roland không bỏ cuộc. U.17 Việt Nam tiếp tục nỗ lực tổ chức tấn công, đồng thời thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sức ép. Trận đấu cũng xuất hiện một số tình huống phải sử dụng hệ thống FVS, trong đó có pha bóng U.17 Việt Nam yêu cầu xem xét khả năng được hưởng phạt đền vì cho rằng bóng chạm tay cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài không thay đổi quyết định.

Trong bối cảnh thời gian thi đấu chính thức dần trôi về những phút cuối, U.17 Việt Nam bất ngờ thắp lại hy vọng bằng một khoảnh khắc xuất thần.

Thua ngược đáng tiếc nhưng trận ra quân cho thấy một số dấu hiệu tích cực với U.17 Việt Nam ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Phút 84, từ một quả đá phạt góc, Nguyễn Lực thực hiện cú đá đẹp mắt đưa bóng vào lưới U.17 Bỉ, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Đây là bàn thắng thứ hai của bóng đá Việt Nam tại sân chơi U.17 World Cup, đồng thời là một siêu phẩm khác sau pha đánh gót của Lê Sỹ Bách trong hiệp 1.

Bàn thắng muộn khiến những phút cuối trận trở nên hấp dẫn hơn khi U.17 Việt Nam chỉ còn cách đối thủ một bàn gỡ hòa. Trên khán đài, đông đảo CĐV Việt Nam tiếp tục cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ trẻ trong nỗ lực tạo nên bất ngờ.

Hai bàn thắng đẹp mắt vào lưới đương kim á quân U.17 châu Âu là dấu ấn đáng nhớ trong lần đầu đội tuyển U.17 Việt Nam góp mặt tại World Cup. Quan trọng hơn, tinh thần thi đấu tự tin, quyết tâm và không bỏ cuộc của thầy trò HLV Cristiano Roland đã mang đến nhiều cảm xúc, đồng thời cho thấy những tín hiệu tích cực của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Lịch thi đấu của U.17 Việt Nam tại World Cup ẢNH: VFF

Theo lịch thi đấu bảng G, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23.11. Đây được xem là cơ hội quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland tìm kiếm những điểm số đầu tiên, qua đó nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp. Ở lượt trận cuối cùng, U.17 Việt Nam sẽ đối đầu U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11.

Trong khi đó, U.17 Bỉ sẽ gặp U.17 Mali lúc 22 giờ 30 ngày 23.11, trước khi chạm trán U.17 New Zealand lúc 20 giờ ngày 26.11. Trận đấu còn lại của lượt mở màn giữa U.17 Mali và U.17 New Zealand diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 20.11.

Các trận đấu tại FIFA U.17 World Cup Qatar 2026 được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên các nền tảng MyTV, FPT Play và TV360.