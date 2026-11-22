U.17 Việt Nam có ưu thế đặc biệt nhờ chỉ số điểm fair play

Trong nhóm các đội hạng ba có thành tích tốt nhất sau lượt trận mở màn vòng bảng U.17 World Cup 2026, đội U.17 Tanzania, CH Dominica và Senegal là 3 đội đang đứng đầu khi có cùng 1 điểm. Xếp tiếp theo ở vị trí thứ 4 là U.17 Việt Nam với 0 điểm hiệu số -1 (vì trận thua U.17 Bỉ với tỷ số 2-3 ngày 20.11).

U.17 Việt Nam đang xếp thứ 4 trong tốp 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng 32 đội U.17 World Cup 2026 Ảnh: VFF

U.17 Việt Nam có cùng điểm số và hiệu số này như các đội còn lại xếp kế tiếp gồm Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Nhật Bản và Ai Cập. Tương tự là Cameroon và New Caledonia. Trong khi U.17 Argentina (0 điểm, hiệu số -2) và Trung Quốc (cũng 0 điểm, hiệu số -5) xếp cuối trong danh sách 12 đội hạng ba hiện nay.

U.17 Việt Nam đang đứng thứ 4 nhóm này nhờ có điểm fair play tốt nhất trong các đội hạng ba hiện tại. Đây là chỉ số quan trọng để xác định vị trí các đội nếu có cùng điểm số và hiệu số bằng nhau. U.17 Việt Nam có điểm fair play hiện nay là -1 vì chỉ nhận 1 thẻ vàng của cầu thủ Chu Ngọc Nguyễn Lực ở trận ra quân.

Trong khi, U.17 Ả Rập Xê Út trong trận thua U.17 Uruguay với tỷ số 2-3 ngày 19.11 nhận 2 thẻ vàng, được tính điểm fair play -2. Các đội nhận thẻ vàng nhiều sau lượt ra quân còn có U.17 Uzbekistan cũng nhận 2 thẻ, Nhật Bản nhận 3 thẻ (trong đó có 2 thẻ vàng thành thẻ đỏ của cầu thủ Motosuna). Tương tự là đội Ai Cập cũng có đến 4 thẻ và Cameroon là 5 thẻ, tương ứng với số điểm fair play của các đội này.

Vị trí của các đội hạng ba có thành tích tốt nhất tại U.17 World Cup 2026 sau khi kết thúc lượt trận đầu tiên vòng bảng Ảnh: Chụp màn hình

Việt Nam đi tiếp trong trường hợp nào?

U.17 Việt Nam sẽ thi đấu trận tiếp theo ở bảng G gặp U.17 New Zealand vào lúc 22 giờ 30 ngày 23.11. Thầy trò HLV Cristiano Roland cần tiếp tục duy trì lối chơi gây ấn tượng như ở trận mở màn gặp U.17 Bỉ, để hy vọng sẽ giành một kết quả thuận lợi trước U.17 New Zealand, thắp sáng cơ hội đi tiếp vào vòng 32 đội.

Nếu giành chiến thắng, U.17 Việt Nam sẽ có triển vọng tranh chấp 1 trong 2 vị trí đầu bảng (suất trực tiếp đi tiếp). Trong khi U.17 Bỉ và U.17 Mali sẽ có trận đối đầu nhau cùng giờ và ngày 23.11. Đây là hai đội đang có cùng 3 điểm sau trận ra quân.

Trong trường hợp U.17 Việt Nam hòa U.17 New Zealand, với 1 điểm, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn giữ được vị trí thứ ba trong bảng nhờ hơn hiệu số (New Zealand thua Mali tỷ số 0-3 ngày ra quân).

Trong trường hợp này, nếu U.17 Việt Nam vẫn duy trì vị trí trong tốp 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sau lượt trận thứ hai, và cả điểm số fair play tốt (không nhận thêm thẻ). Họ sẽ có nhiều triển vọng tính toán cơ hội đi tiếp rất lớn cho mình ở lượt cuối gặp U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11.

Vòng chung kết U.17 World Cup 2026 với 48 đội, chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội.

U.17 Việt Nam đang nhắm tới suất 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất, hiện họ đã đạt được thành công bước đầu, vẫn còn 2 cửa ải then chốt nữa.

FIFA đánh giá U.17 Việt Nam là đội có màn ra mắt đấu trường thế giới gây ấn tượng mạnh

FIFA trong bài viết ngày 22.11, nói về: "Cách các đội tân binh tại U.17 World Cup ở Qatar đã gây ấn tượng như thế nào trong trận ra mắt đấu trường thế giới?". Đã đánh giá, U.17 Việt Nam là đội đã thi đấu rất xuất sắc, bên cạnh các tân binh khác như U.17 Hy Lạp, Mozambique, CH Dominica, Montenegro, Romania, Serbia và Tanzania.

"Trong các đội tân binh tại vòng chung kết U.17 World Cup, đội tuyển U.17 Việt Nam đã có một màn trình diễn rất xuất sắc trước đối thủ là á quân châu Âu U.17 Bỉ vào ngày 20.11. Dù kết thúc trận đấu họ để thua sít sao với tỷ số 2-3, nhưng màn ra mắt là cực kỳ ấn tượng", FIFA nhấn mạnh.

FIFA cũng dẫn phát biểu của HLV Cristiano Roland khen ngợi các cầu thủ U.17 Việt Nam: "Chúng tôi được ghi vào sử sách khi tham dự giải đấu. Đó là điều chúng tôi mong muốn ở Việt Nam - để bóng đá tiếp tục phát triển và các cầu thủ ngày càng tiến bộ hơn. Đây là một thế hệ vàng. Tôi tự hào về những gì họ đã làm được ở trận gặp đội Bỉ".