U.17 Việt Nam phải quên trận gặp U.17 Bỉ

Sau trận ra quân ấn tượng trước U.17 Bỉ, U.17 Việt Nam bước vào giai đoạn phục hồi và chuẩn bị đấu pháp cho màn so tài tiếp theo, gặp U.17 New Zealand tại lượt hai vòng bảng, lúc 22 giờ 30 ngày 23.11.

Buổi tập tối 21.11 diễn ra với khối lượng vận động vừa phải. Các cầu thủ đá chính ở trận gặp U.17 Bỉ chủ yếu tập phục hồi, trong khi nhóm dự bị tiếp tục rèn luyện các bài phối hợp và dứt điểm cầu môn.

Sau trận ra quân với cường độ cao, ban huấn luyện ưu tiên giúp các cầu thủ lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất. Vì vậy, HLV Cristiano Roland chỉ yêu cầu nhóm cầu thủ đá chính chạy nhẹ quanh sân, tham gia một số trò chơi với bóng trước khi kết thúc buổi tập. Thời lượng vận động của nhóm này khoảng 30 phút.

Đào Quý Vương (giữa) khẳng định U.17 Việt Nam đang có tinh thần thoải mái ẢNH: VFF

Theo tiền vệ Quý Vương, ban huấn luyện ghi nhận tinh thần thi đấu và những nỗ lực của các cầu thủ trong cuộc đối đầu với U.17 Bỉ, đồng thời nhắc nhở toàn đội không nên quá lưu luyến kết quả trận đấu đã qua. "Thầy Roland động viên mọi người rằng toàn đội đã thi đấu rất cố gắng và thầy cũng rất tự hào về chúng em. Thầy yêu cầu toàn đội tập trung, quên đi trận đấu vừa rồi để hướng tới trận đấu tiếp theo", tiền vệ U.17 Việt Nam chia sẻ.

Đánh giá về đối thủ trong trận ra quân, Quý Vương cho rằng các cầu thủ Việt Nam đã học hỏi được nhiều điều, đặc biệt là cách tổ chức lối chơi và tốc độ xử lý bóng. "Thi đấu với Bỉ, chúng em nhận thấy mình cần chơi nhanh hơn vì đối thủ áp sát rất nhanh. Các cầu thủ cũng cần giữ cự ly gần nhau hơn để có thể phối hợp và thoát pressing", Quý Vương nói.

Hướng tới cuộc đối đầu với U.17 New Zealand, tiền vệ trẻ nhấn mạnh toàn đội không đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào tại bảng đấu. "Ba đối thủ đều rất mạnh. Chúng em quyết tâm sẽ chơi một trận đấu cống hiến cho người hâm mộ".

Về mục tiêu cá nhân, Quý Vương cho biết trước hết anh mong muốn có cơ hội được ra sân, qua đó đóng góp vào mục tiêu giành chiến thắng của đội tuyển.

U.17 Việt Nam quyết thắng trận đầu tiên tại World Cup ẢNH: VFF

Rau muống xào tỏi tại Qatar

Bên cạnh công tác chuyên môn, tiền vệ U.17 Việt Nam cũng cho biết các cầu thủ cảm thấy ngon miệng hơn khi được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hỗ trợ những món ăn Việt Nam trong thời gian lưu trú tại Doha. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp toàn đội thích nghi tốt hơn với điều kiện sinh hoạt và tập trung cho các trận đấu tại giải.

Sinh năm 2009 tại Phú Thọ, Quý Vương đến với bóng đá từ cảm hứng về hành trình của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2018. Năm 11 tuổi, cầu thủ này gia nhập lò đào tạo trẻ Hà Nội tại Nghệ An, bắt đầu hành trình xa gia đình để theo đuổi đam mê. Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, Quý Vương gây chú ý nhờ khả năng kiểm soát, phân phối bóng và điều tiết lối chơi.

Tại giải U.17 Đông Nam Á 2026, anh cũng để lại dấu ấn với bàn thắng trong chiến thắng 3-0 của U.17 Việt Nam trước U.17 Malaysia.

Trước mùa giải 2026-2027, Quý Vương cùng một số đồng đội trẻ còn được trao cơ hội tập luyện với đội một Hà Nội, qua đó có thêm trải nghiệm trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Tinh thần thoải mái

Tinh thần toàn đội khá thoải mái sau màn trình diễn nhiều nỗ lực trước U.17 Bỉ. Dù để thua với tỷ số sát sao 2-3, U.17 Việt Nam đã cho thấy sự tự tin và khả năng cạnh tranh trước đối thủ được đánh giá cao, qua đó tạo thêm động lực hướng tới lượt trận tiếp theo.

U.17 Việt Nam được đảm bảo dinh dưỡng ẢNH: VFF

Bên cạnh công tác chuyên môn, chế độ dinh dưỡng cũng được đội tuyển quan tâm. Bên cạnh đồ ăn của ban tổ chức, các cầu thủ cũng được phục vụ thêm những món ăn thuần Việt như tôm rim, rau muống xào tỏi, canh bí nấu tôm tươi, thịt bò xào hành tây và cơm trắng.

Trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn đã liên hệ với các nhà hàng Việt Nam tại Doha để đặt món và vận chuyển đến khách sạn.

Những bữa ăn hợp khẩu vị giúp các cầu thủ cảm thấy ngon miệng, thoải mái hơn, đồng thời bảo đảm yêu cầu dinh dưỡng trong quá trình thi đấu. Đội tuyển dự kiến tiếp tục duy trì thực đơn các món ăn Việt Nam trong những ngày tới, góp phần giúp các cầu thủ có thể trạng tốt nhất cho các trận đấu tại U.17 World Cup 2026.