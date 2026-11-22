Công nghệ thú vị đồng hành cùng U.17 Việt Nam

Trong trận thua 2-3 trước U.17 Bỉ ở trận ra quân World Cup (20.11), U.17 Việt Nam không chỉ trải nghiệm bầu không khí đỉnh cao, mà còn lần đầu tận hưởng công nghệ FVS, khái niệm còn mới mẻ với sân chơi chuyên nghiệp.

Công nghệ mà U.17 Việt Nam vừa sử dụng tại FIFA U.17 World Cup 2026 có tên chính thức là Football Video Support (FVS), thường được hiểu là công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video.

Đây là giải pháp được FIFA phát triển như một phiên bản đơn giản, tiết kiệm chi phí hơn VAR, nhằm giúp các giải đấu chưa đủ điều kiện đầu tư hệ thống VAR đầy đủ vẫn có thể sử dụng hình ảnh quay chậm để xem xét tình huống tranh cãi.

U.17 Việt Nam có trận ra quân đáng khen ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Điểm khác biệt lớn nhất của FVS so với VAR nằm ở cách thức vận hành. Với VAR, các trợ lý trọng tài video chủ động kiểm tra những tình huống có khả năng ảnh hưởng lớn đến trận đấu và thông báo cho trọng tài chính nếu phát hiện sai sót. Qua đó, trọng tài sẽ trao đổi với VAR, rồi cân nhắc có tham khảo màn hình quay chậm để đánh giá lại tình huống hay không. Trong khi đó, FVS không có tổ trọng tài video chuyên trách và cũng không tự động rà soát mọi tình huống. Quyền yêu cầu xem lại thuộc về HLV trưởng của mỗi đội, khi họ cho rằng trọng tài có thể đã mắc sai lầm nghiêm trọng.

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Ở trận gặp U.17 Bỉ, U.17 Việt Nam đã ba lần dùng quyền khiếu nại để trọng tài xem xét tình huống.

Pha bóng đầu tiên trong hiệp 1, khi HLV Roland cho rằng bóng đã đi hết biên ngang ở pha bóng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 của U.17 Bỉ. Sang hiệp 2, ông Roland khiếu nại thêm hai lần, ở pha bóng ông cho rằng bóng chạm tay cầu thủ Bỉ trong vòng cấm, sau đó là pha phạm lỗi U.17 Việt Nam nhận định đáng ra tiền vệ Louie van Gelder (U.17 Bỉ) phải nhận thẻ đỏ. Song, ở cả ba lần này, trọng tài đã không thay đổi quyết định sau khi xem lại video.

Công nghệ FVS được áp dụng chủ yếu ở giải trẻ ẢNH: FIFA

Bên kia chiến tuyến, HLV Sven Vermant cũng một lần dùng quyền FVS, khi cho rằng Nguyễn Lực phải nhận thẻ đỏ vì có pha đánh nguội với đối thủ, nhưng trọng tài xem lại video và đánh giá pha va chạm này chưa nghiêm trọng, nên bảo lưu quyết định rút thẻ vàng.

'Mắt thần' của HLV

Theo FIFA, FVS được thiết kế dành cho những giải đấu có số lượng máy quay hạn chế, thường từ một đến bốn camera, thay vì hệ thống nhiều góc quay và nhân sự vận hành phức tạp như VAR. Khi có yêu cầu, trọng tài chính sẽ trực tiếp đến khu vực màn hình bên ngoài đường biên để xem lại tình huống, với sự hỗ trợ của nhân viên vận hành phát lại hình ảnh.

FVS chỉ áp dụng với bốn nhóm tình huống có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu, gồm: bàn thắng hoặc không có bàn thắng, có hoặc không có phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp (không áp dụng với thẻ vàng thứ hai), hoặc nhận diện nhầm cầu thủ bị phạt thẻ.

Sau khi nhận yêu cầu, trọng tài chính sẽ đến khu vực màn hình để xem lại hình ảnh do nhân viên vận hành cung cấp. Nếu quyết định ban đầu được xác định là sai sót rõ ràng hoặc có tình huống nghiêm trọng bị bỏ sót, trọng tài có thể thay đổi phán quyết. Đáng chú ý, nếu đội bóng yêu cầu xem lại và trọng tài thay đổi quyết định ban đầu, đội đó được giữ lại lượt yêu cầu; ngược lại, nếu khiếu nại không thành công, họ sẽ mất một lượt.

Tháng 5.2024, FIFA lần đầu thử nghiệm FVS tại FIFA Youth Cup ở Thụy Sĩ. Sau đó, công nghệ này tiếp tục được đưa vào thử nghiệm tại U.20 World Cup nữ và U.17 World Cup nữ 2024. Đến năm 2025, FVS được sử dụng tại U.20 World Cup và U.17 World Cup ở Qatar. FIFA tiếp tục áp dụng hệ thống này tại U.17 World Cup năm 2026, nơi U.17 Việt Nam đang tranh tài.

Như vậy, tính đến năm 2026, FVS mới trải qua khoảng hai năm thử nghiệm thực tế ở các giải đấu quốc tế của FIFA. Hệ thống vẫn đang được đánh giá, hoàn thiện về quy trình vận hành và hiệu quả sử dụng, chứ chưa phải công nghệ thay thế VAR trong các giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu.