Tại U.17 World Cup 2026, U.17 Nhật Bản là niềm hy vọng số 1 của châu Á. Đội bóng trẻ xứ hoa anh đào là nhà đương kim vô địch giải U.17 châu Á 2026, sở hữu rất nhiều cầu thủ tài năng. Trong khi đó, U.17 Colombia cũng được đánh giá rất cao tại giải năm nay khi vừa vô địch U.17 Nam Mỹ 2026.

Đúng như sự chờ đợi của CĐV, U.17 Nhật Bản cùng U.17 Colombia tạo nên hiệp 1 hấp dẫn. Dù chơi lùi sâu, nhường thế trận cho đối thủ nhưng U.17 Colombia cho thấy sự nguy hiểm ở mỗi đợt phản công nhanh. Ngay phút thứ 5, U.17 Colombia đã tận dụng triệt để sai lầm ở tuyến giữa của U.17 Nhật Bản, mở tỷ số trận đấu. Người giúp U.17 Colombia dẫn trước 1-0 là Miguel Agamez sau cú đá cận thành tinh tế.

U.17 Colombia là nhà vô địch Nam Mỹ và khiến U.17 Nhật Bản phải thua trận ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Bên kia chiến tuyến, U.17 Nhật Bản cầm bóng đến 65% trong hiệp đấu đầu tiên. Xét về số cơ hội ghi bàn, đại diện châu Á cũng vượt trội so với Colombia khi có đến 8 lần dứt điểm. Sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, phút 38, Kakeru Saito băng vào đá bồi ở cự ly gần, gỡ hòa 1-1 cho U.17 Nhật Bản.

U.17 Nhật Bản gặp khó

Sang hiệp 2, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi U.17 Colombia chơi đôi công với U.17 Nhật Bản. Với thể hình cùng thể lực vượt trội, đại diện Nam Mỹ khiến U.17 Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn. Không những áp đảo về mặt thế trận, bắt đầu từ phút 80, U.17 Colombia còn được chơi hơn người khi đội trưởng Motosuna phía U.17 Nhật Bản bị thẻ đỏ. Sau rất nhiều lần thoát thua, phút bù giờ 90+3, U.17 Nhật Bản đã phải nhận bàn thua thứ 2 sau cú đá phạt đền chính xác của Samuel Martinez.

Chung cuộc, U.17 Colombia đánh bại U.17 Nhật Bản 2-1. Với kết quả này, U.17 Colombia có 3 điểm cùng hiệu số +1, xếp thứ 2 bảng L sau lượt đấu đầu tiên. Phía đối diện, U.17 Nhật Bản có 0 điểm và hiệu số -1, đứng thứ 3.

U.17 Serbia (áo xanh) dẫn đầu bảng L sau lượt đấu đầu tiên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng L, U.17 Serbia gặp U.17 Honduras. Dù được đánh giá cao hơn nhưng U.17 Serbia gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1, không thể ghi bàn. Tuy nhiên, sang hiệp 2, sự tỏa sáng của Samardzic với cú đúp bàn thắng đã giúp U.17 Serbia đánh bại U.17 Honduras 2-0.

Với 3 điểm ở trận thắng Honduras, U.17 Serbia vươn lên dẫn đầu bảng L. Trong khi đó, U.17 Honduras có 0 điểm cùng hiệu số -2, đứng cuối bảng.