Báo Trung Quốc tiếc nuối khi đội nhà thua U.17 Nhật Bản, nhưng vẫn cảm thấy… may mắn

U.17 Trung Quốc kiên cường ở hiệp 2, nhưng không đủ

Theo, đội U.17 Trung Quốc khép lại giải đấu với vị trí á quân sau trận thua Nhật Bản 2-3 tại Ả Rập Xê Út. Thành tích này vẫn được xem là bước tiến lớn khi bóng đá trẻ Trung Quốc trở lại chung kết châu lục sau 22 năm, đồng thời giành vé dự U.17 World Cup 2026 sau hơn hai thập niên chờ đợi.

Tuy nhiên, cảm giác tiếc nuối vẫn bao trùm truyền thông nước này. Trang 163 Sports mô tả đây là “nỗi đau gấp đôi”, bởi hồi đầu năm, đội U.23 Trung Quốc cũng từng thua chính U.23 Nhật Bản với tỷ số 0-4 trong trận chung kết U.23 châu Á.

163 Sports bình luận: “Chỉ trong chưa đầy 5 tháng, hai đội tuyển trẻ quan trọng nhất của bóng đá Trung Quốc đều thất bại trước Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng. Nhưng lần này, thật may khi chúng ta không bị Nhật Bản đè bẹp hoàn toàn. Dù vậy, việc liên tiếp thất bại trước cùng một đối thủ trong các trận chung kết chỉ cho thấy khoảng cách thực sự vẫn rất lớn”.

U.17 Trung Quốc (áo đỏ) không thể làm nên bất ngờ ở chung kết ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE-AFC

Trang 163 Sports cũng chỉ trích màn thể hiện không tốt của đội nhà trong hiệp 1: “Một sự sụp đổ hoàn toàn khi chúng ta không có bất kỳ phương án lên bóng nào, bị dẫn đến 3-0. U.17 Trung Quốc không tung ra nổi cú sút trúng đích nào và có thời điểm tỷ lệ kiểm soát bóng giảm xuống dưới 25%. Việc ban huấn luyện bất ngờ từ bỏ chiến thuật “hai tháp” với các tiền đạo cao lớn Zhao Songyuan và Zhang Bolin là bước ngoặt khiến đội tuyển Trung Quốc đánh mất toàn bộ bản sắc từng giúp chúng ta thắng Ả Rập Xê Út và Úc ở vòng knock-out”.

Theo thống kê được truyền thông Trung Quốc dẫn lại từ AFC, độ chính xác chuyền bóng của U.17 Trung Quốc trong hiệp 1 chỉ đạt 58%, trong khi Nhật Bản lên tới 82%. Đội bóng trẻ xứ tỉ dân cũng chỉ có 2 lần xâm nhập vòng cấm đối phương trước giờ nghỉ, so với 17 lần của Nhật Bản.

Trang Sohu Sports dẫn lời bình luận viên nổi tiếng Ma Dexing nhận xét: “Hiệp 1 đã phá hủy hoàn toàn tinh thần của đội bóng. Không chỉ là chuyện không có cú sút nào, mà ngay cả việc đưa bóng sang phần sân đối phương cũng vô cùng khó khăn”.

Nhiều bài phân tích cho rằng U.17 Trung Quốc đã đánh mất lối chơi pressing tầm cao từng tạo nên dấu ấn ở các trận trước. Thay vào đó, họ chuyển sang đá phòng ngự phản công và nhanh chóng bị Nhật Bản bóp nghẹt khu trung tuyến.

Trong khi đó, Sina Sports cho rằng thất bại bắt nguồn từ “hai sai lầm chí mạng”: thay đổi chiến thuật đột ngột và màn trình diễn không tốt của một số cá nhân, đặc biệt là thủ môn Qin Ziniu. Thủ thành này mắc lỗi trực tiếp ở bàn thua thứ hai khi lao ra không hợp lý, tạo điều kiện để Saito Sho tâng bóng vào lưới trống.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cũng ghi nhận tinh thần chiến đấu của đội nhà trong hiệp 2. Sau khi bị dẫn 3 bàn, U.17 Trung Quốc ghi liên tiếp 2 bàn nhờ Wan Xiang và Zhao Songyuan để rút ngắn tỷ số xuống 2-3, trước khi bất lực nhìn Nhật Bản bảo toàn chiến thắng.

U.17 Trung Quốc (trái) có màn thể hiện đáng khen ở hiệp 2, ghi được 2 bàn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE-AFC

Một số bài viết còn nhấn mạnh thất bại này phản ánh vấn đề kéo dài của bóng đá trẻ Trung Quốc. Trong 5 năm gần đây, các đội trẻ nước này chỉ thắng 1, hòa 3 và thua tới 12 trận trước Nhật Bản và Hàn Quốc. Từ U.23 đến U.17, những điểm yếu về khả năng kiểm soát bóng, xử lý áp lực và tổ chức phòng ngự liên tục bị khai thác.

Tờ 163 Sports đánh giá: “Khép lại giải đấu, vị trí á quân vẫn thành công với U.17 Trung Quốc. Việc giành vé dự U.17 World Cup 2026 sau 21 năm là bước tiến lớn và giờ đây các cầu thủ cần nhanh chóng quên đi thất bại này. Thời gian rất ngắn, bóng đá trẻ Trung Quốc cần vượt qua những nỗi đau để hướng đến đấu trường lớn hơn”.