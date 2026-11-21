Ronaldo bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Al Nassr

Ronaldo sớm mở tỷ số 1-0 cho Al Nassr ở phút 14, trong trận đấu trên sân khách trước Al Ahli đang xếp thứ tư trên bảng xếp hạng Saudi Pro League. 4 phút sau anh lại có cơ hội gia tăng cách biệt cho đội nhà trên chấm 11 m. Tuy nhiên, danh thủ 41 tuổi này đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc khi sút trúng cột dọc.

Ronaldo ghi bàn mở tỷ số đẹp mắt cho Al Nassr, nhưng sau đó lại sút hỏng quả phạt đền then chốt Ảnh: Reuters

Đây là quả phạt đền thứ hai liên tiếp Ronaldo sút hỏng gần đây. Việc Ronaldo không thể giúp Al Nassr tận dụng cơ hội quá tốt để vươn lên dẫn trước 2-0, đã giúp Al Ahli bắt đầu bừng tỉnh. Đội chủ nhà dần giành lại thế trận và chơi áp đảo trước đối thủ.

Phút 45 Galeno ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Al Ahli, trước khi bước vào hiệp 2 Ivan Toney nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 71 từ chấm phạt đền, và Roger Ibanez ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 ở phút 75, giúp đội chủ nhà hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục để giành trận thắng quan trọng.

Ronaldo ghi bàn thứ 986 nhưng sút hỏng phạt đền, Al Nassr thua ngược cay đắng

Trận thua đau khiến Al Nassr hiện xếp thứ ba trên bảng xếp hạng với 28 điểm, bằng với đội đứng thứ hai là Al Qadsiah và kém đội đầu bảng Al Hilal hai điểm (Al Hilal vẫn còn một trận chưa đấu). Trong khi Al Ahli hiện đang đứng ở vị trí thứ tư với 24 điểm.

Thành tích này đang khiến HLV Ange Postecoglou của Al Nassr chịu áp lực bị sa thải rất lớn, khi khả năng bảo vệ ngôi vô địch của đội nhà dần bị rớt lại phía sau trước các đối thủ cạnh tranh chủ chốt tại Saudi Pro League.

Ronaldo bị các cầu thủ Al Ahli khóa chặt trong phần lớn trận đấu Ảnh: Reuters

Ronaldo chỉ còn 14 bàn thắng để hoàn tất cột mốc 1.000 bàn

Với con số 986 bàn thắng trong sự nghiệp tính đến nay, Ronaldo chỉ còn cách 14 bàn nữa để hoàn tất cột mốc 1.000 bàn như mơ ước. Tuy nhiên, vẫn có ít nhất 7 bàn thắng trong số này của danh thủ 41 tuổi người Bồ Đào Nha, cho đến nay không được các hãng dữ liệu hàng đầu thế giới như Sofascore, Opta và Transfermarkt công nhận.

Đó là bàn ghi ngày 23.10 được Saudi Pro League công nhận, nhưng các hãng dữ liệu tính là bàn đá phản lưới nhà. Và 6 bàn anh ghi tại Arab Club Champions Cup 2023 được cho là giải đấu không chính thức.

Ronaldo dù ghi bàn mở tỷ số cho Al Nassr trong trận gặp Al Ahli, nhưng sau đó sút hỏng phạt đền. Trong phần còn lại trận đấu, anh thể hiện mờ nhạt và không giúp gì thêm cho đội nhà khi bị thua ngược. Cuối trận, Ronaldo còn rời sân sớm khiến các CĐV Al Nassr thất vọng.