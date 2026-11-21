Tại U.17 World Cup 2026, U.17 Tây Ban Nha là đội có giá trị đội hình cao nhất: 19,5 triệu euro. Thầy trò HLV David Cubillo cũng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch khi sở hữu lối đá tấn công ấn tượng. Dù gặp U.17 Trung Quốc - á quân của U.17 châu Á 2026, U.17 Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều.

U.17 Tây Ban Nha quá mạnh so với U.17 Trung Quốc

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, trong hiệp 1, U.17 Tây Ban Nha thể hiện sự vượt trội, áp đảo ở mọi thông số tấn công. Theo thống kê của Flashscore, đại diện châu Âu cầm bóng đến 78% và có 8 lần dứt điểm, gấp 4 lần những gì U.17 Trung Quốc làm được. Kết thúc hiệp đấu này, U.17 Tây Ban Nha cũng có lợi thế lớn khi dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Pesquer (phút 40) và Tunkara (phút 45+2).

U.17 Tây Ban Nha quá mạnh so với U.17 Trung Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Sang hiệp 2, U.17 Tây Ban Nha vẫn tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành U.17 Trung Quốc. So với hiệp 1, U.17 Tây Ban Nha chơi với tốc độ nhanh hơn và có thêm 14 cú sút. Ở các phút 73 và 79, Emeka lập cú đúp, giúp U.17 Tây Ban Nha dẫn trước U.17 Trung Quốc 4-0. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 85, Trujillano đệm bóng cận thành, ấn định thắng lợi 5-0 cho U.17 Tây Ban Nha.

Thắng đậm U.17 Trung Quốc, U.17 Tây Ban Nha có 3 điểm cùng hiệu số +5, dẫn đầu bảng H. Trong khi đó, U.17 Trung Quốc chưa có điểm nào cùng hiệu số -5, đứng cuối bảng. Ở trận còn lại của bảng đấu này, U.17 Ma Rốc đánh bại U.17 Fiji 2-0. Kết quả này giúp U.17 Ma Rốc có 3 điểm cùng hiệu số +2, xếp thứ 2. Trong khi đó, U.17 Fiji có 0 điểm cùng hiệu số -2, đứng thứ 3.

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Ở trận đấu cùng giờ tại bảng F, U.17 Tajikistan cùng U.17 Cuba tạo nên màn rượt đuổi kịch tính với 8 bàn thắng được ghi. U.17 Cuba là những người tận dụng cơ hội tốt hơn trong hiệp 1, dẫn trước 1-0 nhờ pha làm bàn của Gonzalez ở phút 44. Tuy nhiên, sang hiệp 2, U.17 Tajikistan thi đấu bùng nổ, ghi liền 5 bàn thắng. Xen giữa các pha lập công của U.17 Tajikistan, U.17 Cuba chỉ có thêm 2 bàn, qua đó chịu thất bại 3-5.

U.17 Tajikistan có 3 điểm sau trận cầu 8 bàn thắng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Trận thua trước Tajikistan khiến U.17 Cuba có 0 điểm cùng hiệu số -2, đứng cuối bảng F. Ở chiều ngược lại, U.17 Tajikistan vươn lên xếp đầu. Hai vị trí thứ 2 và thứ 3 bảng F lần lượt thuộc về U.17 Croatia (3 điểm, hiệu số +1) và U.17 Senegal (0 điểm, hiệu số -1).