"Đối thủ hôm nay có chất lượng rất tốt, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị, đánh giá khả năng của đối thủ cũng như những điều có thể tận dụng để ghi bàn, và chúng tôi đã làm được điều đó.Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ U.17 Việt Nam đã thể hiện trên sân. Các em đã cố gắng hết mình", HLV Roland chia sẻ sau trận đấu.

HLV Cristiano Roland nói gì sau trận thua tiếc nuối của U.17 Việt Nam trước Bỉ?

Về tình huống phạt đền gây tranh cãi, nhà cầm quân người Brazil cho biết: "Điều lệ giải cho chúng tôi quyền yêu cầu xem lại những tình huống chưa rõ ràng, và đó là một điều lệ rất tuyệt vời để bảo vệ quyền lợi của đội".

Ông cũng khẳng định sẽ trò chuyện với toàn đội chứ không riêng một cá nhân nào sau trận đấu: "Mỗi cầu thủ sẽ có cách tiếp nhận khác nhau, nhưng tôi luôn nói với tất cả để các em hiểu điều gì là tốt nhất cho toàn đội. Một cầu thủ dù tỏa sáng đến đâu cũng không thể một mình giải quyết mọi thứ, phải là cả một tập thể".

HLV Roland hài lòng với các học trò ẢNH: VFF

Sỹ Bách và các đồng đội có quyền tự hào vì đã chơi rất hay trước U.17 Bỉ, một trong những ứng cử viên vô địch ẢNH: VFF

Phân tích về diễn biến trận đấu, ông Roland chỉ ra bước ngoặt đến từ việc U.17 Bỉ đẩy cao cường độ sau khi gỡ hòa: "Sau bàn thắng đầu tiên của chúng tôi, đối thủ đẩy đội hình lên rất cao, đưa trận đấu vào một nhịp độ rất nhanh. Vấn đề thể lực giữa hiệp luôn là khó khăn của chúng tôi, và khi đối thủ chơi với cường độ cao như vậy, chúng tôi để hở ra những khoảng trống mà họ đã tận dụng được".

Dù không có điểm sau trận ra quân, ông Roland nhấn mạnh đây vẫn là một cột mốc đáng nhớ: "Ghi được 2 bàn trước một đối thủ rất mạnh là điều khiến tôi rất tự hào, không chỉ cho đội mà cho cả bóng đá Việt Nam. Các em đã ghi bàn lịch sử, xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Dù kết quả không phải một chiến thắng, tất cả những gì diễn ra hôm nay sẽ đi vào ký ức, và tôi tin đó sẽ là niềm tự hào lớn cho những người làm bóng đá cũng như người hâm mộ".

Ông cho biết đội sẽ ngay lập tức xem lại băng hình trận đấu để rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo gặp New Zealand ngày 23.11: "Chiến lược của chúng tôi sẽ vẫn là tìm ra điểm yếu của đối thủ để khai thác, giống như những gì chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu hôm nay. U.17 Việt Nam sẽ chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta đã đi vào lịch sử rồi thì càng phải chiến đấu để nuôi dưỡng niềm tự hào".