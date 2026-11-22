U.17 New Zealand bộc lộ nhiều khoảng trống trước Mali

Trước cuộc đối đầu với U.17 Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng G FIFA U.17 World Cup 2026, U.17 New Zealand đã trải qua màn ra quân không như mong đợi khi thất bại 0-3 trước U.17 Mali.

Đại diện châu Đại Dương gặp nhiều khó khăn trước tốc độ, sức mạnh và khả năng tranh chấp của đội bóng châu Phi. Những hạn chế trong tổ chức phòng ngự khiến New Zealand phải nhận 3 bàn thua, trong đó có 2 bàn liên tiếp chỉ trong vòng 4 phút đầu hiệp 2.

Hàng thủ U.17 New Zealand bộc lộ nhiều vấn đề trước Mali

Ngay phút 10, Halidou Alhassane Maiga tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để mở tỷ số cho Mali. Bàn thua sớm khiến New Zealand phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu, nhưng đội bóng này vẫn gặp khó trong việc triển khai tấn công và tìm kiếm cơ hội.

Sang hiệp 2, Mali tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 50, Maiga hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 4 phút sau, Makan Sacko ghi bàn thứ ba, gần như chấm dứt hy vọng giành điểm của New Zealand.

Đáng chú ý, cả 3 bàn thua đều xuất hiện ở những thời điểm New Zealand không thể kiểm soát tốt các tình huống nguy hiểm trước khung thành. Đặc biệt, việc thủng lưới liên tiếp ở đầu hiệp 2 đặt ra dấu hỏi về khả năng duy trì sự tập trung và tổ chức phòng ngự của đội bóng này.

Sau trận đấu, HLV Martin Bullock thừa nhận các học trò gặp nhiều khó khăn trước ưu thế thể chất và cường độ tranh chấp của U.17 Mali. Đây là những yếu tố khiến New Zealand không thể duy trì thế trận như mong muốn.

U.17 New Zealand thua đậm Mali, lộ điểm yếu gì để U.17 Việt Nam khai thác?

Tuy nhiên, thất bại trước Mali chưa đủ để kết luận New Zealand là đối thủ yếu. Đại diện châu Đại Dương vẫn có thể thay đổi cách chơi và điều chỉnh nhân sự sau trận ra quân, nhất là khi cuộc đối đầu với U.17 Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của cả 2 đội.

U.17 Việt Nam cần đề phòng điều gì?

So với U.17 Bỉ, New Zealand được xem là đối thủ phù hợp hơn để U.17 Việt Nam đặt mục tiêu giành điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Cristiano Roland không thể chủ quan, đặc biệt trước khả năng tranh chấp và những tình huống bóng bổng của đại diện châu Đại Dương.

New Zealand có thể tận dụng lợi thế thể hình trong các pha không chiến, những tình huống cố định hoặc khi tổ chức tấn công trực diện. Vì vậy, hàng phòng ngự U.17 Việt Nam cần duy trì cự ly hợp lý, hạn chế phạm lỗi gần vòng cấm và chủ động kiểm soát các pha bóng hai.

Một yếu tố khác cần lưu ý là phản ứng của New Zealand sau thất bại đậm trước Mali. Khi đã để thua 0-3 ở trận đầu tiên, đội bóng của HLV Martin Bullock có thể phải chủ động tìm kiếm bàn thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp.

Điều này vừa tạo ra thách thức, vừa có thể mở ra cơ hội cho U.17 Việt Nam. Nếu New Zealand đẩy cao đội hình, các học trò HLV Cristiano Roland có thể tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương để tổ chức những pha phản công nhanh.

U.17 Việt Nam quyết tâm giành điểm ở trận với New Zealand ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Ở trận gặp Bỉ, U.17 Việt Nam đã cho thấy khả năng tạo đột biến từ các tình huống cố định. Pha đánh gót của Lê Sỹ Bách ở phút 4 và cú đá phạt góc thành bàn của Nguyễn Lực ở phút 84 là minh chứng rõ nét.

Trước New Zealand, những quả phạt góc và đá phạt tiếp tục có thể trở thành phương án tấn công quan trọng. Tuy nhiên, đội tuyển U.17 Việt Nam cũng cần tạo ra nhiều cơ hội hơn từ bóng sống, thay vì chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc xuất thần.

Bên cạnh đó, bài học từ trận gặp Bỉ vẫn còn nguyên giá trị. U.17 Việt Nam đã để đối phương ghi 2 bàn liên tiếp ở cuối hiệp 1, trước khi nhận thêm bàn thua từ tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân trong hiệp 2.

Để hướng đến chiến thắng trước New Zealand, đội bóng của HLV Cristiano Roland cần hạn chế những sai sót tương tự, đồng thời duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút.

Cơ hội giành 3 điểm đầu tiên tại World Cup

Sau lượt trận mở màn, U.17 Việt Nam và U.17 New Zealand đều chưa có điểm. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam phần nào tạo được ấn tượng tích cực hơn khi chỉ thua sát nút U.17 Bỉ với tỷ số 2-3, trong khi New Zealand thất bại 0-3 trước Mali.

Xét về hiệu số bàn thắng bại, U.17 Việt Nam đang có lợi thế so với đối thủ. Đây có thể là yếu tố quan trọng nếu cuộc cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng G phải xét đến các chỉ số phụ.

Đáng chú ý, trước khi bước vào World Cup, U.17 Việt Nam từng giành chiến thắng 2-0 trước U.17 Fiji trong một trận giao hữu. Cuộc đối đầu này được xem là dịp để các học trò HLV Cristiano Roland làm quen với phong cách thi đấu của những đội bóng đến từ châu Đại Dương.

Dù không thể lấy kết quả trước Fiji để dự đoán chính xác trận gặp New Zealand, quá trình chuẩn bị ấy vẫn mang đến những kinh nghiệm nhất định cho đội tuyển Việt Nam.

Với 2 bàn thắng ghi được vào lưới đương kim á quân châu Âu, U.17 Việt Nam có cơ sở để tự tin về khả năng tấn công. Tuy nhiên, để biến những tín hiệu tích cực thành chiến thắng, đội bóng cần cải thiện hiệu quả dứt điểm, khả năng kiểm soát thế trận và sự chắc chắn trong phòng ngự.

HLV Roland chia sẻ sẽ xem kỹ băng ghi trận đấu vừa rồi để rút ra các bài học cho các trận sau ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 New Zealand diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 23.11. Sau đó, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ gặp U.17 Mali ở lượt trận cuối bảng G vào ngày 26.11.

Nếu giành chiến thắng trước New Zealand, U.17 Việt Nam không chỉ có 3 điểm đầu tiên trong lịch sử tham dự FIFA U.17 World Cup mà còn tạo thêm lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất vào vòng knock-out.

Sau màn ra quân đầy cảm xúc trước U.17 Bỉ, cuộc đối đầu với New Zealand sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam chứng minh rằng những dấu ấn tích cực không chỉ dừng lại ở một trận đấu, mà có thể trở thành nền tảng cho một kết quả lịch sử tại sân chơi thế giới.