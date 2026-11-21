Highlight U.17 Mali 3-0 U.17 New Zealand: Thắng đậm ngày ra quân

Halidou Alhassane Maiga lập cú đúp (phút 10, 50), Makan Sacko ghi bàn ấn định chiến thắng (phút 54), giúp U.17 Mali đánh bại U.17 New Zealand 3-0 ở trận mở màn bảng G FIFA U.17 World Cup 2026. Thất bại nặng nề của đại diện châu Đại Dương cũng mang đến những thông tin đáng chú ý cho U.17 Việt Nam trước cuộc đối đầu ngày 23.11.