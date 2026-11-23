Chờ đối phương nôn nóng

Cả U.17 Việt Nam lẫn U.17 New Zealand đều khởi đầu bảng G VCK U.17 World Cup 2026 bằng thất bại. Trong khi thầy trò HLV Cristiano Roland thua sát nút U.17 Bỉ 2-3, đại diện châu Đại Dương lại gục ngã 0-3 trước U.17 Mali. Kết quả này khiến cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt trận thứ hai trở thành bước ngoặt quyết định cho mục tiêu cạnh tranh 1 trong 8 suất dành cho các đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội. Với vị thế của đội bóng được đánh giá cao hơn và thua đậm ở lượt đầu, U.17 New Zealand buộc phải dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm 3 điểm trước đại diện đến từ Đông Nam Á, nhằm thắp lại hy vọng giành vé đi tiếp.

Qua trận thua U.17 Mali 0-3, có thể thấy các hậu vệ cao lớn của U.17 New Zealand xoay xở khá chậm. Họ thường lúng túng trước những pha ban bật tốc độ cao và phản công của đối thủ. Khi đại diện châu Đại Dương nôn nóng tràn lên, khoảng trống phía sau hàng thủ của họ sẽ lộ ra. Đây chính là điểm yếu mà U.17 Việt Nam có thể khai thác.

U.17 Việt Nam (phải) cần tiếp tục phát huy sự tự tin và khả năng kiểm soát bóng ẢNH: VFF

Tuy nhiên, để giăng bẫy thành công, các học trò của ông Roland cần tiếp tục thể hiện sự tự tin, đặc biệt là ở khả năng kiểm soát bóng. Việc luân chuyển bóng mạch lạc ngay từ tuyến dưới sẽ giúp kéo giãn cự ly đội hình của U.17 New Zealand, buộc họ phải dâng cao pressing. Ngoài tạo tiền đề cho các pha triển khai tấn công, kiểm soát bóng tốt cũng chính là cách phòng ngự chủ động và hiệu quả nhất. Khi đối phương không có bóng, áp lực lên khung thành U.17 Việt Nam sẽ giảm đi đáng kể, đồng thời các cầu thủ cũng tránh bị cuốn vào những pha tranh chấp tay đôi bất lợi gây tiêu hao thể lực.

U.17 Việt Nam phải thận trọng với bóng bổng

Trong nhiệm vụ phòng ngự, U.17 Việt Nam cần giữ sự tập trung cao độ trước các pha triển khai bóng bổng, đặc biệt là khi đối phương sở hữu tiền đạo Zach Cashmore cao tới 1,94 m. Chiều cao vượt trội của chân sút này sẽ trở thành vũ khí lợi hại nếu U.17 New Zealand đẩy cao nhịp độ chơi bóng dài và liên tục nhồi bóng từ 2 biên vào vòng cấm. BLV Biên Cương đánh giá: "Nhiệm vụ của hàng thủ U.17 Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tranh chấp tay đôi trong điểm rơi đầu tiên với Zach Cashmore hay các cầu thủ cao to bên phía U.17 New Zealand. Chống bóng bổng đòi hỏi sự vận hành đồng bộ của cả hệ thống. Hậu vệ biên phải áp sát quyết liệt để hạn chế tối đa các quả tạt sớm từ 2 cánh, trong khi tuyến giữa cần che chắn tốt khoảng trống trước mặt bộ đôi trung vệ, theo sát các cầu thủ băng lên từ tuyến 2 và kịp thời thu hồi bóng bật ra".

Bên cạnh đó, các cầu thủ U.17 Việt Nam cần phải chơi dứt khoát và đề cao tính an toàn bên phần sân nhà, nhất là tại khu vực trung lộ. Sự tự tin khi triển khai bóng không đồng nghĩa với những pha xử lý cá nhân mạo hiểm. Bài học từ trận gặp U.17 Bỉ vẫn còn nguyên giá trị, khi tình huống trung vệ U.17 Việt Nam cầm bóng dâng cao và để mất bóng ngay ở khu trung lộ đã khiến đội nhà lập tức phải trả giá bằng bàn thua.

Thực tế, thầy trò HLV Cristiano Roland đều không xa lạ với phong cách thi đấu của các đội bóng vùng châu Đại Dương. Thời gian qua, U.17 Việt Nam từng có dịp cọ xát với U.17 Úc và U.17 Fiji. BLV Biên Cương nhìn nhận: "Những kết quả tích cực trước U.17 Úc (thắng 2-1 tại giải U.17 Đông Nam Á 2026, sau đó thua 0-3 ở VCK châu Á 2026) và U.17 Fiji (thắng 2-0) cho thấy U.17 Việt Nam đủ sức vượt qua một đối thủ giàu sức mạnh khi giữ được tính tổ chức, tận dụng tốt những pha phối hợp bóng sống và cả những pha bóng cố định. Những trận đấu kể trên trở thành kinh nghiệm quý giá, được sử dụng để xây dựng phương án đối phó U.17 New Zealand".