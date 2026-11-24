U.17 Việt Nam đã có trận đấu quả cảm trước U.17 New Zealand ảnh: VFF

U.17 Việt Nam giành 1 điểm lịch sử

Ở lượt đấu thứ 2 của bảng G, đội tuyển U.17 Mali đã có trận đấu cân tài cân sức trước U.17 Bỉ, khi khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa 1-1, trong đó Djigui Koita đã có bàn gỡ hòa cho đại diện châu Phi ở phút 18, chỉ 5 phút sau khi Neils Filippo mở tỷ số cho U.17 Bỉ ở phút 13.

Bàn thắng của Yaya Niang ở phút 67 đã giúp U.17 Mali vượt lên dẫn trước 2-1, cũng là tỷ số cuối cùng quyết định tấm vé đầu tiên của bảng G lọt vào vòng knock-out cho U.17 Mali, bất chấp kết quả lượt cuối cùng nhờ hơn U.17 Bỉ hệ số ưu tiên hàng đầu là đối đầu.

Trong khi đó ở trận đấu khởi tranh lúc 22 giờ 30 Việt Nam trên sân số 8 của tổ hợp Aspire Zone tại Doha, U.17 Việt Nam đã xuất sắc có 3 lần bị dẫn bàn và 3 lần gỡ hòa do công Nguyễn Lực (phút 49), Đại Nhân (phút 58) và Duy Khang (phút 90+2).

Nguyễn Lực có màn thể hiện quá xuất sắc trước U.17 New Zealand

U.17 Việt Nam đã có trận hòa đầy quả cảm trước U.17 New Zealand ảnh: VFF

Bàn gỡ ở những phút bù giờ của Duy Khang giúp U.17 Việt Nam hồi sinh từ thế tuyệt vọng, thoát khỏi vị trí chót bảng và tấm vé về nhà sớm, để thắp lại hy vọng đi tiếp trong trận cuối cùng trước U.17 Mali đã chắc suất nhất bảng.

Kết quả này đem về điểm số đầu tiên của U.17 Việt Nam trong lần đầu dự U.17 World Cup, tạm đứng hạng 3 xếp trên U.17 New Zealand (chót bảng) do có cùng 1 điểm nhưng trội hơn ở hiệu số bàn thắng bại (-3 so với -4), để có cơ hội tính toán ở trận tiếp theo.

Việc U.17 Bỉ có khả năng bị loại nếu thua U.17 New Zealand ở lượt đấu cuối cùng. Đây sẽ là cơ hội cho U.17 Việt Nam, khi nhà á quân châu Âu sẽ phải dốc sức thi đấu, rất khác U.17 Mali có quyền xoay vòng lực lượng trước U.17 New Zealand.

Đại Nhân gỡ hòa 2-2 từ đường chuyền như đặt của Nguyễn Lực

Duy Khang bay người đánh đầu dũng mãnh để cân bẳng tỷ số 3-3

Xếp hạng bảng G chứng kiến U.17 Việt Nam tạm xếp hạng 3



