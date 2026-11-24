Theo bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội đứng thứ ba, U.17 Việt Nam hiện xếp thứ 8 với 1 điểm sau 2 trận, ghi được 5 bàn và để thủng lưới 6 lần, có hiệu số -1. Đây là vị trí cuối cùng trong nhóm 8 đội được trao suất vào vòng knock-out.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là U.17 Uzbekistan và U.17 Mozambique với cùng 3 điểm sau 2 trận, cùng hiệu số +3. U.17 Pháp đứng thứ ba với 3 điểm, hiệu số +1. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về U.17 Qatar (3 điểm, hiệu số 0), U.17 Tajikistan (3 điểm, hiệu số -2).

Ở nhóm có 1 điểm, U.17 Tanzania và U.17 CH Dominica lần lượt đứng thứ 6 và thứ 7. Đáng chú ý, cả hai đội mới thi đấu 1 trận, trong khi U.17 Việt Nam đã chơi đủ 2 lượt. Xếp ngay sau U.17 Việt Nam là U.17 Uganda và U.17 Trung Quốc, cùng có 1 điểm sau 2 trận nhưng lần lượt sở hữu hiệu số -3 và -5.

Bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3 sau khi ngày thi đấu 23.11 khép lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù vậy, vị trí thứ 8 hiện tại của U.17 Việt Nam hoàn toàn có thể thay đổi sau loạt trận ngày 24.11 khép lại. U.17 Nhật Bản (bảng L) và U.17 Cameroon (bảng K) hiện cùng đứng cuối bảng xếp hạng, chưa có điểm nào sau 1 trận. Tuy nhiên, cả hai sẽ thi đấu lượt trận thứ hai trong ngày 24.11, lần lượt gặp U.17 Serbia và U.17 Mexico.

Nếu giành chiến thắng, U.17 Nhật Bản và U.17 Cameroon sẽ có 3 điểm, qua đó đẩy U.17 Việt Nam khỏi tốp 8. Trong trường hợp hai đội hòa, họ cũng sẽ nâng tổng điểm lên 1 và có thể cạnh tranh thứ hạng tùy thuộc vào hiệu số, số bàn thắng cùng các chỉ số phụ.

U.17 Việt Nam cần thắng U.17 Mali để tự quyết

U.17 Việt Nam đã giành điểm số lịch sử tại U.17 World Cup 2026 sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước U.17 New Zealand. Ba lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, các học trò HLV Cristiano Roland đều kiên cường gỡ hòa nhờ những pha lập công của Nguyễn Lực, Đại Nhân và Duy Khang. Đặc biệt, bàn thắng ở phút 90+2 của Duy Khang đã giữ lại 1 điểm quý giá cho đội bóng trẻ Việt Nam.

Kết quả này giúp U.17 Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng, nhưng nhiệm vụ phía trước vẫn rất khó khăn. Ở trận hạ màn bảng G diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.11, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chạm trán U.17 Mali, trong khi U.17 New Zealand đối đầu U.17 Bỉ.

U.17 Việt Nam sẽ gặp thử thách khó khăn là U.17 Bỉ ở lượt đấu cuối ẢNH: VFF

Sau hai lượt trận, U.17 Mali đã chắc chắn giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng khi toàn thắng, lần lượt đánh bại U.17 New Zealand 3-0 và U.17 Bỉ 2-1. Trong khi đó, U.17 Bỉ có 3 điểm, còn U.17 Việt Nam và U.17 New Zealand cùng sở hữu 1 điểm. Cuộc cạnh tranh cho tấm vé còn lại vì thế vẫn rất khó lường.

Thử thách dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland là không nhỏ. U.17 Mali sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và sức mạnh vượt trội. Chiến thắng trước U.17 Bỉ ở lượt trận thứ hai cho thấy đại diện châu Phi không chỉ mạnh về thể chất mà còn có khả năng tổ chức tấn công rất hiệu quả.

Dù vậy, màn trình diễn trước U.17 New Zealand cho thấy U.17 Việt Nam có tinh thần chiến đấu đáng khen. Nếu duy trì được sự kiên cường, cải thiện khả năng phòng ngự và tận dụng tốt những cơ hội, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.