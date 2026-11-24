U.17 Việt Nam cần lách khe cửa hẹp

U.17 Việt Nam đã giành điểm số lịch sử tại U.17 World Cup 2026, khi hòa 3-3 trước U.17 New Zealand trong màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đến giây cuối tại sân Aspire.

Ba lần bị đối thủ vươn lên, là ba lần học trò HLV Cristiano Roland gỡ hòa nhờ các pha lập công của Nguyễn Lực, Đại Nhân và Duy Khang. Trong đó, bàn ấn định trận hòa 3-3 của Duy Khang được ghi ở phút 90+2, thể hiện rõ ý chí không buông bỏ. Nếu thua U.17 New Zealand, bóng đá trẻ Việt Nam sẽ bị loại sớm một lượt đấu. Bàn gỡ 3-3 đã cho phép HLV Roland cùng học trò có thêm hai ngày nữa để mơ mộng.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) nhận trái ngọt từ tinh thần quả cảm ẢNH: VFF

Với 1 điểm sau 2 trận, U.17 Việt Nam vẫn đứng thứ ba, bằng điểm U.17 New Zealand nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở trận còn lại U.17 Mali đánh bại U.17 Bỉ (2-1) để dẫn đầu bảng G với 6 điểm, trong khi U.17 Bỉ xếp nhì với 3 điểm.

Ở lượt hạ màn diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.11, U.17 Việt Nam sẽ chạm trán U.17 Mali, trong khi U.17 New Zealand đối đầu U.17 Bỉ. Cục diện bảng đấu đang rất phức tạp, khi ngoại trừ U.17 Mali đã chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng, cả ba đội còn lại gồm Bỉ, Việt Nam và New Zealand đều đang phải đấu tranh để giành giật tấm vé.

Trên lý thuyết, U.17 Việt Nam còn nguyên cơ hội đứng nhì bảng, hoặc dậm chân ở vị trí thứ ba, hoặc có thể... xuống cuối bảng. Khả năng nào cũng có thể xảy ra, tùy thuộc vào lượt cuối.

Để nuôi hy vọng đi tiếp, U.17 Việt Nam phải thắng U.17 Mali ở trận quyết đấu ngày 26.11. Nếu hòa hoặc thua, U.17 Việt Nam chỉ đứng cao nhất là vị trí thứ ba. Mà không đội thứ ba nào có 1 hoặc 2 điểm có thể lọt vào nhóm 8 đội thứ ba tốt nhất trong các bảng. Do đó, thắng là nhiệm vụ bắt buộc.

Trong trường hợp thắng U.17 Mali, U.17 Việt Nam có tới 99% cơ hội đi tiếp, do sẽ đứng nhì hoặc ba. Đứng nhì đồng nghĩa đoạt vé trực tiếp, còn đứng hạng ba mà có 4 điểm thì cũng gần như chắc chắn nằm trong nhóm 8 đội thứ ba tốt nhất trong các bảng.

Mục tiêu của U.17 Việt Nam đã rõ ràng. Tất nhiên, U.17 Mali là đối thủ rất mạnh. Đại diện châu Phi đã thắng U.17 Bỉ ở lượt hai, trong thế trận áp đảo toàn diện (dứt điểm 23 lần, gần gấp 8 so với Bỉ). U.17 Mali nhanh, khỏe, giàu sức chiến đấu và có tư duy chiến thuật cực tốt. 6 điểm trọn vẹn, cùng 50 cú sút về phía cầu môn Bỉ và New Zealand đã nói lên tất cả.

U.17 Việt Nam biết mình sắp phải đối diện với điều gì vào 20 giờ ngày 26.11, và đội bóng của Roland đã sẵn sàng mơ giấc mơ hoang đường nhất.