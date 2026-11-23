U.17 Việt Nam sẽ nhanh và mạnh hơn nữa

Trong lần đầu chào sân World Cup, U.17 Việt Nam đã khiến không chỉ U.17 Bỉ, mà còn cả giới chuyên môn quốc tế bất ngờ khi chơi sòng phẳng, kiên cường ở trận thua với tỷ số 2-3.

Câu nói "sống đủ lâu để thấy đội trẻ Việt Nam ép sân Bỉ" không đơn thuần là câu chuyện đùa. HLV Cristiano Roland từng nói chênh lệch đẳng cấp giữa hai nền bóng đá có thể bị san lấp trong một trận đấu cụ thể, nếu có đấu pháp hợp lý và tinh thần quyết tâm.

Ông và học trò đã giữ trọn vẹn lời hứa "khiến người hâm mộ Việt Nam tự hào", khi đá một trận ra trò với U.17 Bỉ trên mọi phương diện.

U.17 Việt Nam (áo trắng) đủ sức hóa giải U.17 New Zealand ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Trước những "người khổng lồ" tại U.17 World Cup, đội bóng có chiều cao trung bình chỉ khoảng 1,73 m như U.17 Việt Nam không thể so vai đấu sức bằng cơ bắp. Nguyễn Lực cùng đồng đội đẩy cao đội hình gây áp lực trực diện, cầm bóng ban bật triển khai lớp lang, khoa học bằng các pha đan lát vốn thường thấy ở những đội bóng mạnh, đồng thời áp đặt đối thủ bằng cường độ chơi bóng quyết liệt đậm chất châu Âu.

"U.17 Việt Nam muốn chơi bóng thông minh, biết đứng ở đâu, làm gì trong từng khoảnh khắc. Tôi luôn muốn học trò chạm bóng ít hơn, nhưng phải khôn ngoan hơn. U.17 Việt Nam phải nghĩ nhanh, luân chuyển quả bóng hợp lý.

U.17 Việt Nam rất nhanh nhẹn, đây là chiếc chìa khóa mở cửa lối chơi tốc độ. Toàn đội phải chuẩn bị tốt cho cả khoảnh khắc có bóng lẫn không bóng. Tôi muốn học trò tận dụng tốc độ và kỹ thuật để xử lý tình huống theo cách gọn gàng", ông Roland từng chia sẻ với Báo Thanh Niên.

Khi thể hình không phải là thứ cải thiện được trên sân tập, chính cường độ chơi bóng mới là vũ khí tối thượng mà U.17 Việt Nam đang "chiêu đãi" đối thủ cao lớn hơn.

U.17 Bỉ đã choáng ngợp trước khả năng pressing với tiết tấu rất nhanh của U.17 Việt Nam, dẫn đến thủng lưới sớm và bế tắc suốt 40 phút đầu. Bóng được luân chuyển liên tục, tốc độ và gần như không có nhịp dừng.

U.17 Việt Nam gây bất ngờ nhờ sức mạnh tập thể ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Nếu U.17 Việt Nam có thể đánh phủ đầu đương kim á quân châu Âu U.17 Bỉ mà vẫn đủ thể lực để ép đối thủ đến những giây bù giờ cuối cùng, học trò HLV Roland đủ sức làm điều tương tự trước U.17 New Zealand, vốn không mạnh như Bỉ.

Điểm yếu của U.17 New Zealand

Thất bại 0-3 trước U.17 Mali đã nói lên hạn chế của U.17 New Zealand.

Đến từ khu vực châu Đại Dương (nơi có 3 suất dự U.17 World Cup), nơi trình độ bóng đá thuộc hàng... thấp nhất thế giới, đội bóng vốn dĩ không cần tốn quá nhiều sức lực ở vòng loại như U.17 New Zealand thường gặp vấn đề ở khâu nhập cuộc. Vì hiếm khi cọ xát với đội mạnh và luôn dễ dàng có vé đi sân chơi thế giới, U.17 New Zealand khó "nóng máy" sớm như những đội bóng phải trầy trật đoạt vé dự VCK như Bỉ hay Việt Nam.

U.17 New Zealand chỉ 2 lần vượt qua vòng bảng trong 12 lần dự World Cup trước đây. Đại diện châu Đại Dương chơi 37 trận ở World Cup, nhưng chỉ thắng... 4 trận. Với 10,8%, U.17 New Zealand là đội có tỷ lệ thắng thấp nhất trong số những đội trên 8 lần dự U.17 World Cup.

U.17 Việt Nam đã sẵn sàng ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

U.17 New Zealand đã chơi hời hợt, rệu rã ở trận thua 0-3 trước U.17 Mali. Đội bóng xứ kiwi bị đối thủ sút cầu môn tới 27 lần, trong đó có 14 lần chỉ trong... 38 phút đầu. U.17 Mali đã nuốt chửng U.17 New Zealand bằng cường độ chơi bóng vô cùng ấn tượng. Bóng được triển khai nhanh, trực diện, với tốc độ đập nhả lẫn áp sát đều rất nhanh. Nhờ khả năng chạy chỗ và tăng tốc, U.17 Mali hóa giải hoàn toàn ưu thế thể hình chân phương mà U.17 New Zealand mang đến giải năm nay. Lấy sức lực "đè người" thế nào khi đối thủ luôn nhanh hơn một nhịp và biết đứng ở nơi cần đứng?

Tất nhiên, U.17 Mali đủ mạnh để U.17 New Zealand lộ hết điểm yếu, còn U.17 Việt Nam thì chưa chắc. Tuy nhiên, bài học từ những trận giao hữu với đối thủ cao lớn ở Hàn Quốc, những trận gặp Úc, Trung Quốc, Uzbekistan trước đây hay chính trận gặp Bỉ lượt đầu... đã cho thầy trò ông Roland hiểu phải làm gì để khắc chế đối thủ cao lớn.

Với đối thủ không giỏi tổ chức phòng ngự như U.17 New Zealand, U.17 Việt Nam cần tiếp tục đánh phủ đầu, duy trì cường độ chơi dồn dập để đối thủ mắc sai lầm, và phân phối sức lực hợp lý để không bị đuối ở 15 phút cuối trận.

Những trận gặp Úc, Fiji trước đây đều là bậc thang tích lũy để U.17 Việt Nam hướng tới khoảnh khắc này. Chiến thắng lịch sử đã ở ngay trước mắt, đến và giành lấy thôi!