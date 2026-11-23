Mục tiêu số một của U.17 Việt Nam

Thất bại 2-3 trước U.23 Bỉ trong ngày ra quân chưa khép lại cánh cửa đi tiếp tại World Cup của U.17 Việt Nam. Sau lượt đầu, học trò HLV Cristiano Roland đang đứng thứ ba bảng G với 0 điểm, hiệu số -1. U.17 New Zealand cũng có 0 điểm song xếp cuối do có hiệu số -3 (thua U.17 Mali ba bàn không gỡ ở trận ra quân).

Để có vé vào vòng knock-out, U.17 Việt Nam cần một trong ba khả năng: đứng nhất, nhì bảng, hoặc đứng thứ ba (nằm trong nhóm 8 đội thứ ba xuất sắc nhất trong tổng số 12 đội).

U.17 Việt Nam chơi cống hiến ở trận ra quân ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Khi lá thăm gọi tên U.17 Bỉ (á quân châu Âu) và U.17 Mali (tứ kết châu Phi) cũng nằm ở bảng G, ông Roland cùng ban huấn luyện đã nhận định: việc tranh chấp ngôi nhất hoặc nhì bảng không phải mục tiêu khả thi. Đích ngắm vượt qua U.17 New Zealand để đứng vị trí thứ ba, rồi lọt vào nhóm 8 đội thứ ba xuất sắc nhất.

Trước tiên, tại sao lại là cạnh tranh với U.17 New Zealand? Ở các sân chơi trẻ, nơi tư duy và tâm lý cầu thủ trẻ chưa định hình rõ ràng, bóng đá châu Phi luôn được đánh giá rất cao nhờ thể hình và sức mạnh vượt trội. Chính những đội tuyển mạnh ở châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp hay Bỉ cũng trông cậy vào nhiều gương mặt gốc Phi để gia cố đội hình. Vì lẽ đó, U.17 Mali là đội mạnh bậc nhất bảng. U.17 Bỉ cũng rất mạnh, với kinh nghiệm dạn dày của dàn cầu thủ được đào tạo bài bản, thi đấu nhiều giải lớn nhỏ và từng đoạt ngôi nhì U.17 châu Âu 2016.

U.17 New Zealand là đối thủ vừa tầm hơn cả. Đại diện châu Đại Dương thường xuyên dự World Cup nhờ đến từ nền bóng đá kém phát triển, không có đội bóng nào xứng tầm. U.17 New Zealand có thể hình tốt, nhưng chiến thuật thua châu Âu còn sức mạnh kém châu Phi.

Thất bại toàn diện 0-3 trước Mali trong ngày ra quân cho thấy, U.17 New Zealand không có gì hơn U.17 Việt Nam, ngoài con số 13 lần dự World Cup chỉ mang tính tham khảo.

U.17 Việt Nam nỗ lực từng trận ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Ngay từ trước khi sang Qatar, ban huấn luyện U.17 Việt Nam đã xác định: phải đánh bại U.17 New Zealand để tối thiểu đứng hạng ba. Trận đấu lúc 22 giờ ngày 23.11 là màn so tài quan trọng nhất của học trò HLV Roland, đóng vai trò phán quyết số phận của đội ở giải này.

Bao nhiêu điểm là đủ?

Nếu thắng New Zealand và thua Mali, U.17 Việt Nam sẽ khép lại vòng bảng với vị trí thứ ba cùng 3 điểm. Đây cũng là số điểm thầy trò ông Roland cần để mơ về tấm vé đi tiếp.

Ở giải năm ngoái, trong số 8 đội hạng ba lọt vào vòng tiếp theo, có 4 đội được 4 điểm và 4 đội được 3 điểm. Còn với 4 đội bị loại, có 2 đội được 3 điểm, 1 đội 2 điểm và 1 đội 1 điểm.

Như vậy, dễ thấy nếu có 3 điểm, U.17 Việt Nam sở hữu tới 66,7% cơ hội lọt vào vòng 32 đội. Sự khác biệt giữa đội 3 điểm đi tiếp và đội 3 điểm bị loại nằm ở hiệu số bàn thắng bại, hoặc sâu xa hơn, còn là số bàn thắng ghi được. Mỗi bàn thắng tại World Cup đều không chỉ là khoảnh khắc lịch sử để nhớ đến, mà còn là bàn đạp tăng thêm cơ hội đi tiếp.

U.17 Việt Nam tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng các đội hạng ba ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

U.17 Việt Nam đã làm tốt hai nhiệm vụ ở trận ra quân: thua Bỉ với cách biệt tối thiểu và ghi được tới 2 bàn. Ở trận gặp U.17 New Zealand, U.17 Việt Nam cần thắng, và nếu được, thì thắng với cách biệt càng lớn càng tốt, để bù trừ cho trận cuối có thể thua U.17 Mali. U.17 Việt Nam gần như chắc chắn đi tiếp nếu có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại dương. Còn nếu khép lại vòng bảng với hiệu số âm, cánh cửa sẽ hẹp hơn. Trong 8 đội hạng ba lọt vào vòng knock-out mùa trước, chỉ một đội duy nhất có hiệu số âm.

Do đó, thay vì phân tâm bởi kết quả bảng khác, U.17 Việt Nam cần dốc toàn lực làm tốt việc của mình: thắng U.17 New Zealand để tối thiểu đứng hạng ba, rồi tính toán bước tiếp theo.

Cánh cửa luôn rộng mở, nhưng chỉ dành cho những người biết nắm bắt cơ hội.

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