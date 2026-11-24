U.17 Việt Nam đã thể hiện tinh thần và bản lĩnh trước U.17 New Zealand ảnh: VFF

U.17 Việt Nam đã thể hiện tinh thần không từ bỏ

Đêm 23.11, rạng sáng 24.11 (giờ Việt Nam), đội tuyển U.17 Việt Nam đã đưa người hâm mộ trải qua một cuộc “nhào lộn” cảm xúc khó quên khi 3 lần liên tiếp gỡ hòa sau những lần bị U.17 New Zealand dẫn bàn.

Kết quả hòa 3-3 không chỉ giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành được điểm số tại U.17 World Cup, mà còn mở ra cơ hội đi tiếp cho thầy trò HLV Cristiano Roland. Sau lượt trận thứ hai, U.17 Việt Nam tạm xếp thứ ba bảng G, đứng trên chính đối thủ đến từ châu Đại Dương trước lượt trận cuối cùng.

Bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ: "Theo cảm nhận cá nhân tôi, về mặt lý thuyết, U.17 New Zealand là đối thủ vừa sức nhất để U.17 Việt Nam có thể giành điểm ở bảng G. Tất nhiên, họ có nhiều kinh nghiệm dự U.17 World Cup hơn chúng ta với 12 lần góp mặt".

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Niềm vui của Đại Nhân (9) sau bàn gỡ hòa 2-2 cho U.17 Việt Nam ảnh: VFF

Điều đó được thể hiện ngay từ cách nhập cuộc của U.17 New Zealand. Đội bóng này cho thấy sự bình tĩnh và độ già dặn trong lối chơi. Dù không áp đảo U.17 Việt Nam, họ vẫn có được 3 bàn thắng, trong đó có một pha dàn xếp phản công và hai tình huống không chiến.

Tuy nhiên, U.17 Việt Nam cũng cho thấy bản lĩnh và tinh thần chiến đấu đáng nể khi có đến 3 lần gỡ hòa nhờ các pha lập công của Nguyễn Lực (phút 49), Đại Nhân (phút 58) và Duy Khang (phút 90+2). Trận hòa 3-3 chẳng khác nào một cuộc trở về từ cõi chết, khi các cầu thủ Việt Nam kiên cường chiến đấu đến những giây cuối cùng và không chấp nhận bỏ cuộc.

Bản lĩnh ấy không tự nhiên mà có, mà được hun đúc qua những màn trình diễn ấn tượng trước các đối thủ mạnh, từ U.17 Bỉ đến những chiến thắng trước UAE (3-2), Yemen (1-0) và Úc (2-1) tại các giải đấu châu Á và Đông Nam Á trước đó.

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Bình luận viên Vũ Quang Huy nhấn mạnh: "Đặc thù của bóng đá trẻ là có những thời điểm chơi rất hay nhưng sau đó lại sa sút và ngược lại. Điều này được thể hiện rõ ở U.17 Việt Nam trong trận đấu hôm nay. HLV Cristiano Roland chắc chắn sẽ có nhiều điều để phân tích, chia sẻ với các học trò, từ những bàn thắng cho đến cả 3 bàn thua.

Nhưng nhìn vào thực tế, các cầu thủ đã dốc hết sức lực và tinh thần. Đây là lúc toàn đội cần hồi phục thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp U.17 Mali. Về lý thuyết, U.17 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp thông qua cuộc cạnh tranh suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

U.17 Mali gần như chắc chắn đứng đầu bảng G và có thể xoay vòng lực lượng để chuẩn bị cho vòng knock-out. Đây có thể là cơ hội cho U.17 Việt Nam. Nhưng như quan điểm tôi đã xuyên suốt chia sẻ, điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải khắc sâu bài học về bản lĩnh từ trận đấu này để tiếp tục trưởng thành!".

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