U.17 Việt Nam gặp khó trước đối thủ vượt trội thể hình

Bước vào lượt trận thứ hai bảng G FIFA U.17 World Cup 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam và U.17 New Zealand đều quyết tâm giành chiến thắng sau khi cùng thất bại ở trận ra quân. Trong khi thầy trò HLV Cristiano Roland để thua U.17 Bỉ 2-3, đại diện châu Đại Dương cũng nhận thất bại 0-3 trước U.17 Mali.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, U.17 Việt Nam nhập cuộc khá thận trọng, ưu tiên duy trì cự ly đội hình và tìm kiếm cơ hội phản công. Trong khi đó, U.17 New Zealand chủ động đẩy cao đội hình, tận dụng ưu thế thể hình và thể lực để gây sức ép.

Đội hình ra sân của U.17 Việt Nam gặp U.17 New Zealand

Phút 19, U.17 New Zealand mở tỷ số 1-0. Từ pha lên bóng bên cánh trái, Matias Nunez căng ngang thuận lợi để Jack Clegg đệm bóng cận thành, đánh bại thủ môn Xuân Hòa.

Sau bàn thua, U.17 Việt Nam dần lấy lại thế trận, chủ động cầm bóng và tổ chức nhiều pha tấn công hơn. Nguyễn Lực tiếp tục là điểm sáng với khả năng xử lý kỹ thuật và những đường chuyền tạo đột biến. Tiền đạo Đại Nhân từng có cơ hội thuận lợi sau đường bấm bóng tinh tế của đồng đội, nhưng cú dứt điểm lại đi vọt xà.

U.17 New Zealand có bàn mở tỷ số khá sớm

Các pha lên bóng của U.17 Việt Nam ngày càng có nét, song khả năng tận dụng cơ hội vẫn là vấn đề. Những cú sút của Văn Dương và Minh Thủy chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn đối phương. Ở chiều ngược lại, thủ môn Xuân Hòa cũng phải trổ tài cứu thua sau một tình huống phòng ngự thiếu tập trung.

Nguyễn Lực, Đại Nhân và Duy Khang thay nhau lập công

Bước sang hiệp 2, U.17 New Zealand suýt nhân đôi cách biệt khi Jack Clegg dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc. Thoát thua trong gang tấc, đội tuyển U.17 Việt Nam nhanh chóng có câu trả lời.

Phút 49, Nguyễn Lực ghi bàn gỡ hòa 1-1. Từ quả đá phạt bên cánh trái, cầu thủ mang áo số 10 bất ngờ sút thẳng về góc gần, khiến thủ môn đối phương không kịp phản ứng.

Nguyễn Lực ghi bàn ngay ở đầu hiệp 2 ẢNH: VFF

Đây tiếp tục là một pha lập công ấn tượng của Nguyễn Lực, sau khi cầu thủ này từng ghi bàn từ quả phạt góc trực tiếp vào lưới U.17 Bỉ. Khả năng xử lý bóng cố định đầy táo bạo giúp Nguyễn Lực trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất của U.17 Việt Nam tại giải đấu.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau bàn gỡ, U.17 Việt Nam lại để đối thủ vượt lên. Phút 52, John Woldegiorgis đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho U.17 New Zealand. Từ đường tạt bóng bên cánh phải, cầu thủ đối phương chọn vị trí chính xác, tận dụng ưu thế thể hình để đánh bại hàng phòng ngự Việt Nam.

Đại Nhân gỡ hòa 2-2 từ đường chuyền của Nguyễn Lực ẢNH: VFF

Không chấp nhận thất bại, các học trò HLV Cristiano Roland tiếp tục đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Những pha phối hợp của U.17 Việt Nam trở nên thanh thoát hơn, đặc biệt khi Nguyễn Lực và Đại Nhân liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Siêu phẩm đá phạt của Chu Ngọc Nguyễn Lực vào lưới U.17 New Zealand

Phút 60, Đại Nhân đưa bóng vào lưới U.17 New Zealand, san bằng tỷ số 2-2. Ban đầu, trọng tài biên phất cờ báo việt vị, nhưng sau khi đội tuyển U.17 Việt Nam sử dụng quyền khiếu nại FVS, trọng tài chính quyết định công nhận bàn thắng cho U.17 Việt Nam.

Hai lần bị dẫn trước và hai lần gỡ hòa, U.17 Việt Nam cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường cùng sự tiến bộ trong cách triển khai tấn công. Tuy nhiên, khi hàng công liên tục tạo ra hy vọng, những hạn chế nơi hàng phòng ngự lại khiến đội bóng áo đỏ phải trả giá.

Nguyễn Lực (số 10) quá xuất sắc ở trận đấu này ẢNH: VFF

Phút 66, Ethan Dyer đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho U.17 New Zealand. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Dyer băng lên đánh đầu đưa bóng đập đất rồi đi vào lưới, một lần nữa giúp đại diện châu Đại Dương vượt lên.

Bị dẫn trước lần thứ ba, U.17 Việt Nam đứng trước nguy cơ nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại World Cup. Tuy nhiên, các học trò HLV Cristiano Roland vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nỗ lực tấn công trong những phút cuối trận.

Và khi trận đấu tưởng chừng đã an bài, U.17 Việt Nam tạo nên khoảnh khắc bùng nổ.

Phút 90+2, Duy Khang ghi bàn san bằng tỷ số 3-3. Sau pha đột phá của Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, bóng được đưa đến vị trí của Duy Khang để cầu thủ này đánh đầu tung lưới U.17 New Zealand, mang về bàn gỡ quý giá ở thời điểm trận đấu gần khép lại.

Bàn thắng muộn không chỉ giúp U.17 Việt Nam thoát thua mà còn tạo nên một cột mốc đáng nhớ. Lần đầu tiên trong lịch sử, một đội tuyển bóng đá 11 người của Việt Nam giành được điểm số tại vòng chung kết World Cup.

Chung cuộc, U.17 Việt Nam hòa U.17 New Zealand 3-3, khép lại màn rượt đuổi tỷ số đầy cảm xúc với 3 lần bị dẫn trước và 3 lần gỡ hòa. U.17 Việt Nam giành điểm số đầu tiên ở đấu trường World Cup.

Duy Khang ghi bàn gỡ hòa 3-3 ở những phút bù giờ ẢNH: VFF

Dù vẫn còn những hạn chế trong phòng ngự, đặc biệt ở các tình huống bóng bổng, thầy trò HLV Cristiano Roland đã thể hiện tinh thần chiến đấu bền bỉ và bản lĩnh đáng ghi nhận.

Với 1 điểm sau 2 lượt trận, U.17 Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng 32 đội. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ bước vào trận cuối vòng bảng gặp U.17 Mali với quyết tâm giành chiến thắng, đồng thời chờ đợi những kết quả thuận lợi từ các bảng đấu khác.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp (bìa phải) chúc mừng HLV Roland và U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Niềm vui của các CĐV Việt Nam trên khán đài ẢNH: VFF

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