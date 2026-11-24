Sau trận đấu kịch tính của U.17 Việt Nam, FIFA đã viết rất hài hước trên trang mạng xã hội của mình, nguyên văn như sau: "Hóa ra... "Từ" trong "Ông Từ" là KHÔNG TỪ BỎ! Điểm số đầu tiên của U.17 Việt Nam tại World Cup U.17". VFF đã dẫn lại dòng cảm xúc thú vị này.

VFF dẫn lại dòng trạng thái rất thú vị của FIFA Ảnh: VFF

Còn trên trang của VFF, VFF đã mô tả lại diễn tiến trận đấu với các tình huống nóng: "Với thể hình và thể lực vượt trội, U.17 New Zealand sớm kiểm soát thế trận và tạo sức ép lên phần sân U.17 Việt Nam. Các tuyển thủ trẻ Việt Nam nỗ lực giành lại quyền kiểm soát nhưng thể hình khiếm tốn khiến mọi phương án triển khai của thầy trò HLV Cristiano Roland gặp không ít khó khăn.

Trận cuối gặp Mali, U.17 Việt Nam cần điều kiện gì để giành vé vào vòng 32 đội World Cup?

Nguyễn Lực có màn thể hiện quá xuất sắc trước U.17 New Zealand

Đại Nhân gỡ hòa 2-2 từ đường chuyền như đặt của Nguyễn Lực

Duy Khang bay người đánh đầu dũng mãnh để cân bẳng tỷ số 3-3

15 phút đầu tiên, áp lực phải thắng khiến cả hai đội chơi căng cứng. Phải đến phút 19, Nenez Matias tạt ngang cho Clegg Jack dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho U.17 New Zealand. Bàn thua khiến các chàng trai trẻ Việt Nam thêm nặng gánh, tuyến giữa liên tục mất bóng nhưng sau đó U.17 Việt Nam dần lấy lại thế trận và dồn ép. Phút 32, Đại Nhân có cơ hội cân bằng tỷ số nhưng dứt điểm không chuẩn xác. Sáu phút sau, Văn Dương đưa bóng trúng ngay thủ môn New Zealand. Phút 40, Xuân Hòa xuất sắc cản phá cú dứt điểm trong pha phản công nhanh của đối thủ. Ngay đầu hiệp 2, U.17 New Zealand lại có phen bứt lên nhưng cú sút đưa bóng đập cột.

Phút 49, từ một quả đá phạt, Nguyễn Lực sút thẳng vào lưới, cân bằng 1-1 trong sự vỡ oà của số ít khán giả Việt Nam trên khán đài. Niềm vui chẳng kéo dài lâu khi phút 53, Woldegiorgis John đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho U.17 New Zealand từ đường chuyền của Wenceslao.



Phút 58, Đại Nhân đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài thổi việt vị. Sau khi trọng tài tham khảo màn hình, bàn thắng được công nhận, 2-2 cho U.17 Việt Nam. Đến phút 67, từ một quả đá phạt, Dyer Ethan đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 cho U.17 New Zealand. Bàn thua khiến U.17 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Khung thành Xuân Hòa không ít lần đặt trước nguy hiểm.



Phút bù giờ 90+2, Duy Khang bay người đưa bóng vào lưới, cân bằng 3-3 cho U.17 Việt Nam. Một trận hòa trong thế rượt đuổi tỷ số đến nghẹt thở. Với 1 điểm, U.17 Việt Nam tạm xếp thứ 3 bảng G và vẫn còn hy vọng đi tiếp".



Bảng xếp hạng bảng G Ảnh: VFF