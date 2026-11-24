Ít giờ sau khi trận đấu vào đêm 23.11 khép lại, tờ Friend of Football của New Zealand đăng bài viết với tiêu đề nhấn mạnh việc bàn thắng ở phút bù giờ của U.17 Việt Nam đã ngăn cản đội bóng trẻ nước này giành chiến thắng đầu tiên tại FIFA U.17 World Cup. Theo đánh giá của Friend of Football: “U.17 New Zealand đã ba lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn không thể bảo toàn lợi thế, đành chấp nhận trận hòa 3-3. Đó là điều thật sự đáng tiếc”.

Friend of Football bình luận thêm: “U.17 New Zealand đã ở rất gần chiến thắng khi Ethan Dyer đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 66. Tuy nhiên, những nỗ lực không biết mệt mỏi của U.17 Việt Nam đã được đền đáp ở thời điểm cuối trận. Phút 90+2, Trương Nguyên Duy Khang bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Ngay sau đó, U.17 New Zealand còn có cơ hội định đoạt trận đấu nhưng cú sút của Joe McIntyre lại đưa bóng tìm đến cột dọc”.

Truyền thông New Zealand tiếc nuối khi đội nhà không thể giành trọn 3 điểm ở trận gặp U.17 Việt Nam (áo đỏ) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE-AFC

U.17 New Zealand và U.17 Việt Nam đều nỗ lực đến cùng

Sau trận đấu, đội trưởng U.17 New Zealand, Ethan Dyer thừa nhận đây là một trong những trận đấu kịch tính nhất mình từng góp mặt. Đồng thời, Ethan Dyer cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà không thể giành trọn 3 điểm.

Ethan Dyer chia sẻ: "Trận đấu có rất nhiều thăng trầm khi cả U.17 New Zealand và U.17 Việt Nam đều thi đấu nỗ lực, thể hiện những thứ xuất sắc của mình. Thật đáng tiếc khi cuối cùng U.17 New Zealand không thể giành được 3 điểm. Đây thật sự là một trận đấu hỗn loạn”.

Thủ quân U.17 New Zealand cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu này trong cuộc đua giành vé đi tiếp: "Đây là trận đấu sống còn đối với chúng tôi. Chúng tôi biết mình cần phải giành được điểm nào đó để tiếp tục ở lại giải đấu. Tôi nghĩ chúng tôi đã vượt qua được thử thách sau trận đấu này".

Đáng chú ý, ngoài việc nói về trận đấu, tờ Friend of Football còn dẫn lại chia sẻ đầy tự hào của HLV Cristiano Roland. Thuyền trưởng của U.17 Việt Nam đánh giá: "Đó là một trận đấu rất hay. U.17 New Zealand đã chơi rất tốt và gây khó khăn cho các cầu thủ của chúng tôi. Nhưng tôi rất hài lòng với đội của mình. Chúng tôi đã thể hiện được phẩm chất của các cầu thủ Việt Nam. Chúng tôi đã cho cả thế giới thấy chúng tôi có thể làm được những gì".

Thầy trò HLV Cristiano Roland nhận được nhiều lời khen ngợi sau những màn thể hiện xuất sắc đã qua ẢNH: VFF

Sau khi lượt đấu thứ 2 khép lại, U.17 Việt Nam và U.17 New Zealand đều có cùng 1 điểm. Tuy nhiên, U.17 Việt Nam đứng thứ 3, trong khi U.17 New Zealand phải xếp cuối vì kém hiệu số bàn thắng bại. Hai vị trí dẫn đầu thuộc về U.17 Mali (6 điểm) và U.17 Bỉ (3 điểm).

Ở lượt đấu cuối bảng G, U.17 Việt Nam chạm trán U.17 Mali, còn U.17 New Zealand gặp U.17 Bỉ. Hai trận đấu đều diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.11.