'Trái tim' U.17 Việt Nam tiết lộ lời dặn của HLV Roland

U.17 Việt Nam đã có trận hòa 3-3 đáng nhớ trước U.17 New Zealand ở lượt đấu thứ hai, trong khuôn khổ bảng G U.17 World Cup 2026, diễn ra tối 23.11.

Liên tục bị đối thủ dẫn bàn, nhưng Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội đã thi đấu kiên cường để giật lại 1 điểm quý giá. Ở trận này, U.17 Việt Nam đã chơi sòng phẳng khi đôi công với đối thủ châu Đại Dương. Nguyễn Lực cùng đồng đội thậm chí dứt điểm trúng đích nhiều hơn (7 so với 6) và có quyền tự hào vì những gì đã làm được.

"Tôi tiếc nuối khi toàn đội chưa thể thi đấu tốt nhất và không giành được 3 điểm. Tuy nhiên, đây cũng là bài học kinh nghiệm quý giá trước trận tiếp theo", tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực chia sẻ sau trận.

Nguyễn Lực (số 10) đã ghi 2 bàn ở U.17 World Cup ẢNH: VFF

Nguyễn Lực là cầu thủ chơi hay nhất U.17 Việt Nam, khi anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 nhờ cú sút phạt đẹp mắt xé lưới U.17 New Zealand từ góc gần. Tiền vệ của đội Hà Nội là "trái tim" vận hành lối chơi, khi anh vừa cầm nhịp, điều phối bóng, vừa tung những đường chuyền sáng tạo để khởi động cỗ máy tấn công, đặt đồng đội vào thế thuận lợi. Tại U.17 World Cup 2026, Nguyễn Lực đã ghi 2 bàn, đều từ chấm đá phạt.

"HLV Roland đã nhắc nhở toàn đội cần phải tự tin chơi bóng hơn, phối hợp nhuần nhuyễn những bài tập mà cả đội đã chuẩn bị", Nguyễn Lực chia sẻ lại lời dặn của nhà cầm quân Brazil trước trận.

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"Thực ra U.17 Việt Nam chỉ thua thiệt đối thủ về chiều cao, thể hình thôi. Điều cần cải thiện lúc này là sự tự tin và mạnh dạn cầm bóng triển khai lối chơi hơn".

Mục tiêu chiến thắng

Sau 2 trận, U.17 Việt Nam ghi 5 bàn vào lưới Bỉ và New Zealand, nhưng chỉ có 1 điểm. Nguyên nhân nằm ở hàng thủ, nơi thủ môn Lý Xuân Hòa đã phải nhận 6 bàn thua.

Hàng thủ U.17 Việt Nam chưa đủ chắc chắn ẢNH: VFF

"Toàn đội đã mắc một số sai lầm cá nhân không đáng có", Nguyễn Lực phân tích. "Dù vậy, chúng tôi vẫn còn trẻ nên hoàn toàn có thể rút kinh nghiệm và sửa sai. Tôi cũng động viên toàn đội cần tập trung hơn và nỗ lực hết mình ở trận tới".

20 giờ ngày 26.11, U.17 Việt Nam sẽ đá trận hạ màn với U.17 Mali. Chiến thắng là con đường duy nhất để đưa thầy trò Roland vào vòng sau. Nếu hòa hoặc thua, U.17 Việt Nam chỉ còn vài phần trăm cơ hội và hiển nhiên không có quyền tự quyết.

"Chúng tôi sẽ phân tích đối thủ U.17 Mali để chuẩn bị phương án. Phòng ngự và phản công hiệu quả hơn là mục tiêu U.17 Việt Nam hướng tới tới. Tôi tin U.17 Việt Nam sẽ thắng", Nguyễn Lực kết luận.

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