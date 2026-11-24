U.17 Việt Nam không bao giờ từ bỏ

Điểm số lịch sử đã đến như phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của U.17 Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup, vừa khép lại trên sân Aspire tối 23.11. Ba lần bị đối thủ dẫn bàn, cũng là ba lần học trò HLV Cristiano Roland gỡ hòa để níu lại hy vọng đi tiếp tại sân chơi thế giới.

Trận hòa 3-3 không chỉ mang tới điểm đầu tiên cho bóng đá Việt Nam tại U.17 World Cup, mà còn tiếp thêm niềm tin cho tương lai. Trong tay Roland đang là một thế hệ dám đứng lên từ nơi vấp ngã, thể hiện ý chí vượt khó đáng nể.

"Các cầu thủ đã chạy đến giọt mồ hôi cuối cùng, tất cả vì lá cờ Việt Nam", Trương Nguyễn Duy Khang, người hùng U.17 Việt Nam với pha bay người đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 3-3, chia sẻ.

U.17 Việt Nam chiến đấu vì màu cờ sắc áo ẢNH: VFF

Duy Khang từng gây ấn tượng khi góp mặt tại vòng loại U.17 châu Á 2026. Anh ghi 1 bàn, có 1 kiến tạo và từng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp U.17 Macau. Cầu thủ mang áo số 17 sau đó liên tục được dự giải U.17 Đông Nam Á tại Indonesia, VCK U.17 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út. Đây là những giải đấu quan trọng giúp Khang tích lũy kinh nghiệm, làm quen với cường độ thi đấu quốc tế và hoàn thiện khả năng chơi bóng trong môi trường cạnh tranh cao.

Trong trận gặp U.17 New Zealand, Duy Khang vào sân ở cuối hiệp 2, trước khi bay người đánh đầu sau pha đấm bóng của thủ môn đối phương. Pha dứt điểm duy nhất cũng là tình huống ghi bàn quyết định, giữ U.17 Việt Nam ở lại cuộc chơi.

"Chúng tôi tiếc nuối vì biết mình có thể làm được nhiều hơn thế. U.17 Việt Nam tự hào vì trận đấu này. Chúng tôi sẽ hướng đến trận gặp U.17 Mali", Duy Khang nhấn mạnh.

Nguồn cổ vũ quý giá trên khán đài ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

"Tôi rất mệt, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy lá cờ Việt Nam, cả đội luôn cảm thấy mình có thể chạy được nhiều hơn nữa. Tất cả để cống hiến cho đất nước. Tôi hạnh phúc với bàn gỡ hòa. U.17 Việt Nam luôn đoàn kết và nỗ lực. Toàn đội phải mang tinh thần ấy bước vào trận gặp U.17 Mali".

Thua vì thể hình

Cũng có trận đấu đáng nhớ khi ghi bàn gỡ 2-2, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân khẳng định: "U.17 Việt Nam đã cố gắng hết sức, nhưng vì một chút thể hình nên để thua ở các pha bóng bổng. Dù vậy, cả đội đã chiến đấu mãnh liệt, khi san bằng tỷ số đến ba lần. Chúng tôi đã không từ bỏ. Mục tiêu ban đầu của U.17 Việt Nam là thắng U.17 New Zealand, nhưng hòa cũng ổn rồi".

Tiền vệ Nguyễn Minh Thủy trải lòng: "Dù không thắng, nhưng toàn đội đã thi đấu vô cùng quả cảm để giành lại 1điểm quý giá. Riêng cá nhân tôi chơi dưới sức và chưa thể cống hiến hết mình cho đội.

HLV Roland đã động viên tôi cố gắng thêm vài phút nữa, cứ thi đấu hết mình đi, nếu mệt thì thầy sẽ thay người. Tôi rất cảm ơn HLV và các đồng đội đã luôn sát cánh. Hôm nay đối thủ đã nhập cuộc tốt và thi đấu hay hơn. Sang ngày mai, toàn đội sẽ xốc lại tinh thần để chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu với U.17 Mali".