Theo lịch thi đấu, U.17 Việt Nam sẽ chạm trán U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11, ở lượt trận cuối bảng G VCK U.17 World Cup 2026. Cùng thời điểm, U.17 Bỉ đối đầu U.17 New Zealand trong trận đấu còn lại của bảng.

U.17 Việt Nam quyết tạo kỳ tích trước đối thủ mạnh

U.17 Việt Nam bước vào lượt trận cuối với 1 điểm sau hai trận. Ở ngày ra quân, đội bóng của HLV Cristiano Roland để thua U.17 Bỉ 2-3. Tiếp đến, ở lượt đấu thứ 2, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã cho thấy tinh thần thi đấu đáng khen khi ba lần bị U.17 New Zealand dẫn trước nhưng vẫn kiên cường gỡ hòa 3-3, trong đó bàn thắng quyết định của Duy Khang được ghi ở phút 90+2.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) thi đấu kiên cường, giành 3 điểm dù để U.17 New Zealand 3 lần dẫn bàn ở lượt đấu thứ 2 ẢNH: VFF

Kết quả này giúp U.17 Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp. Dù vậy, thử thách ở lượt trận cuối sẽ rất lớn khi đối thủ là U.17 Mali, đội bóng đang dẫn đầu bảng G với thành tích toàn thắng sau hai lượt trận. Đại diện châu Phi lần lượt đánh bại U.17 New Zealand 3-0 và ngược dòng vượt qua U.17 Bỉ với tỷ số 2-1.

Với 6 điểm, U.17 Mali đã chắc chắn giành quyền vào vòng knock-out. Đội bóng Tây Phi sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ tốt và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Đây sẽ là những yếu tố mà hàng phòng ngự U.17 Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác.

Không chỉ có phong độ ấn tượng tại giải năm nay, U.17 Mali còn là đội bóng giàu truyền thống ở sân chơi thế giới. Họ từng giành ngôi á quân U.17 World Cup năm 2015 và hạng ba năm 2023. Vì vậy, cuộc đối đầu sắp tới được dự báo sẽ là bài kiểm tra rất khó khăn với các học trò HLV Cristiano Roland.

Cơ hội nào để U.17 Việt Nam làm nên lịch sử?

Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ, U.17 Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực. Trận hòa U.17 New Zealand cho thấy đội bóng của HLV Cristiano Roland có khả năng duy trì tinh thần chiến đấu ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh bất lợi.

Điều quan trọng là các cầu thủ cần cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế những sai sót cá nhân và tận dụng tốt hơn các cơ hội được tạo ra. Trước một đối thủ có tốc độ và sức mạnh vượt trội như Mali, U.17 Việt Nam cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, chơi kỷ luật và tránh bị cuốn vào những màn tranh chấp thể lực.

Sau 2 trận đấu, U.17 Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần đáng khen ẢNH: VFF

Theo thể thức U.17 World Cup 2026, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Do đó, việc có một kết quả tích cực trước U.17 Mali sẽ giúp U.17 Việt Nam gia tăng đáng kể cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.

Tuy nhiên, cánh cửa vào vòng knock-out không chỉ phụ thuộc vào kết quả của thầy trò HLV Cristiano Roland mà còn liên quan đến màn so tài giữa U.17 Bỉ và U.17 New Zealand, cũng như thành tích của các đội xếp thứ ba ở những bảng đấu khác.

Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Mali được truyền hình trực tiếp trên TV360, FPT Play và MyTV.