HLV Roland nhắc học trò giữ đôi chân trên mặt đất

Ban huấn luyện tập trung rà soát các phương án chiến thuật, hoàn thiện khả năng tổ chức phòng ngự, triển khai tấn công và cải thiện hiệu quả dứt điểm.

HLV Roland rất nghiêm khắc Ảnh: VFF

U.17 VN tập luyện tích cực Ảnh: VFF

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện đã tổ chức cuộc họp kỹ thuật nhằm phân tích màn trình diễn của U.17 VN trong trận gặp U.17 Bỉ, đặc biệt là những tình huống dẫn đến bàn thua.

Theo chiến lược gia người Brazil, việc nhìn nhận và rút kinh nghiệm từ những sai sót là điều cần thiết trong quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ. Đây sẽ là những bài học quan trọng giúp toàn đội hoàn thiện hơn và có sự chuẩn bị tốt hơn cho các trận đấu tiếp theo.

HLV Roland dùng Google Dịch nói chuyện riêng với Nguyễn Lực, dặn dò trước 'đại chiến' New Zealand

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: “Trước mỗi đối thủ, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu mỗi trận là có điểm số. Biết rằng trận đấu tới sẽ rất khó khăn nhưng U.17 VN sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể”.

Các cầu thủ trẻ rất cố gắng

Bên cạnh việc hoàn thiện chuyên môn, nhà cầm quân người Brazil cũng đặc biệt lưu ý các học trò cần giữ sự khiêm tốn và tỉnh táo sau những lời khen dành cho hai bàn thắng vào lưới U.17 Bỉ. Theo ông, các cầu thủ không được để những lời động viên làm ảnh hưởng đến sự tập trung, mà cần giữ đôi chân trên mặt đất để hướng đến trận đấu với quyết tâm cao nhất.

“Mục tiêu của chúng tôi những trận tiếp theo vẫn là điểm số. Một trong những vấn đề quan trọng là sự khiêm tốn và giữ đôi chân trên mặt đất. Đây là kinh nghiệm rút ra từ những lần thất bại trước và đội cũng vừa nhận trận thua sau chuỗi trận thắng dài. Tôi nghĩ các em sẽ làm tốt điều này”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Ngoài vấn đề chuyên môn, HLV Cristiano Roland cũng bày tỏ sự trân trọng trước sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ VN trong trận đấu với U.17 Bỉ tại Qatar. Ông xem đây là nguồn động viên tinh thần quý giá, đồng thời cũng là động lực và trách nhiệm để ban huấn luyện cùng các cầu thủ tiếp tục nỗ lực.

“Sự quan tâm của khán giả ở VN cũng như cổ vũ trực tiếp trên sân của khán giả ở Qatar là sự tiếp sức quý giá, đồng thời cũng là trách nhiệm để chúng tôi làm việc và các em thi đấu khát khao hơn nữa. Đó là động lực để các cầu thủ chiến đấu mạnh hơn và cũng là mục tiêu của ban huấn luyện, để khán giả cảm thấy tự hào khi đội ra sân trước New Zealand”, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật cùng tinh thần quyết tâm, U.17 VN đang hướng đến cuộc chạm trán U.17 New Zealand với mục tiêu giành điểm, cố gắng thể hiện hình ảnh tích cực và bản lĩnh hơn sau những bài học từ trận đấu trước.

Các chuyên gia tin tưởng và hy vọng vào U.17 Việt Nam

Nhận xét về trận đấu, HLV Huỳnh Sang nói: "Tôi rất thích cách U.17 VN đã thể hiện tốt trước á quân châu Âu U.17 Bỉ ở trận ra quân. Ở lứa tuổi này, các em gặp HLV như Cristiano Roland thực sự hợp vì ông có cách tiếp cận rất đúng, giúp các cầu thủ trẻ được chơi bóng. Nếu không có tư duy chơi bóng sớm thì các em sẽ rất dễ tự ti trước những đối thủ rất mạnh, có danh tiếng như U.17 Bỉ. HLV Cristiano Roland đã giúp các chàng trai trẻ nhập cuộc không hề ngán ngại, giải phóng được sự tự tin cần có của tuổi "bẻ gãy sừng trâu". Tôi tin rằng U.17 VN sẽ tiếp tục duy trì được cách tiếp cận đó, dù U.17 New Zealand cũng là đối thủ đáng gờm. Họ có sự kết hợp giữa lực lượng đã vô địch châu Đại Dương với lứa cầu thủ có kinh nghiệm tại U.17 World Cup 2025. U.17 New Zealand không đơn giản đâu. Dù thua U.17 Mali 0-3 nhưng họ là tập thể giàu sức mạnh và to khỏe, có tư duy chơi bóng hiện đại.

Ngược lại, U.17 VN sở hữu những tố chất khiến các đối thủ to cao rất ngán ngại là sự khéo léo, tốc độ chuyển trạng thái nhanh. U.17 VN có những nhân tố có thể thay đổi cục diện như Sỹ Bách, Nguyễn Lực hay Đại Nhân, Minh Thủy, Quý Cương, Mạnh Cường… Các em đã cùng nhau tạo thành bộ khung vững vàng chuyên môn và mạnh mẽ tâm lý đã thể hiện rất tốt ở các giải đấu trước. Thực tế, cuộc chạm trán này sẽ rất khốc liệt vì mang tính chất như trận chung kết đối với cả 2 đội, sau khi thua trận đầu sẽ dồn hết hy vọng tranh suất thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tôi tin rằng với những gì đã làm được, U.17 VN sẽ thể hiện bản lĩnh và giành được 3 điểm quý giá trước U.17 New Zealand".

U.17 VN (phải) đang rất tự tin Ảnh: Hương Nguyễn

U.17 VN chủ động chơi áp đặt

Trong khi đó BLV Ngô Quang Tùng phân tích: "Trận ra quân gặp U.17 Bỉ, dù thua 2-3 nhưng tôi nhìn thấy ở U.17 VN rất nhiều điểm tích cực. Đầu tiên là sự tự tin của các cầu thủ. Dĩ nhiên kinh nghiệm cọ xát quốc tế không dễ lấp đầy ngay được, nhưng cách các em tự tin thực hiện các miếng chiến thuật, triển khai lối chơi như vậy là rất đáng khen. Có thể thấy đội bóng đang đạt phong độ và trạng thái tâm lý tốt. Đó sẽ là bước chuẩn bị rất ổn để U.17 VN dồn lực vào trận đấu quan trọng nhất vòng bảng gặp U.17 New Zealand. Việc HLV Cristiano Roland đặt trọng tâm vào trận đấu này chắc chắn sẽ không có gì sai, vì kết quả sẽ có tính quyết định rất lớn đến cơ hội đi tiếp của U.17 VN. Nếu giành trọn 3 điểm trước đối thủ này, chúng ta sẽ tương đối yên tâm để tính toán một suất vào vòng trong.

Tôi cho rằng trọng tâm của HLV Cristiano Roland và BHL U.17 VN sẽ là làm sao cân bằng lối chơi, để kiểm soát bóng tốt vừa bảo đảm phòng ngự vừa thực hiện chuyển đổi bóng nhanh trước đối thủ "mềm" hơn U.17 Bỉ rất nhiều. Đặc biệt, tôi nhận thấy lứa cầu thủ này dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland tương đối tự tin cầm bóng, dám giữ bóng chơi áp đặt. Trước U.17 New Zealand là đối tượng tương đối phù hợp, rất có thể U.17 VN sẽ thực hiện cách chơi này, nhất là khi tâm lý đang ở trạng thái tốt. Miễn đừng quá tự tin dẫn đến mất kỷ luật lối chơi thì U.17 VN hoàn toàn có khả năng có 3 điểm đầu tiên".



