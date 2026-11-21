Từ siêu phẩm giải châu Á đến bàn thắng lịch sử tại World Cup

Phút 84 trong trận ra quân FIFA U.17 World Cup 2026 tối 20.11, khi U.17 Việt Nam đang bị U.17 Bỉ dẫn trước 1-3, Chu Ngọc Nguyễn Lực bước đến chấm phạt góc. Thay vì thực hiện một đường chuyền vào vòng cấm như thông thường, tiền vệ mang áo số 10 bất ngờ đưa bóng thẳng về phía khung thành đối phương.

Quỹ đạo khó lường khiến hàng phòng ngự U.17 Bỉ không kịp phản ứng. Bóng đi thẳng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 và thắp lại hy vọng cho thầy trò HLV Cristiano Roland trong những phút cuối.

Siêu phẩm phạt góc của Nguyễn Lực vào lưới U.17 Bỉ

Pha lập công của Nguyễn Lực lập tức trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của U.17 Việt Nam trong lần đầu góp mặt tại sân chơi World Cup. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của đội tuyển trong trận đấu, sau cú đánh gót mở tỷ số của Lê Sỹ Bách ở phút 4.

Tuy nhiên, với những người từng theo dõi Nguyễn Lực tại các giải trẻ châu Á, khả năng tạo ra những siêu phẩm từ tình huống cố định của cầu thủ này không còn quá xa lạ. Trước khi gây ấn tượng trước U.17 Bỉ, Nguyễn Lực từng có một pha đá phạt trực tiếp đẳng cấp vào lưới U.17 UAE tại giải U.17 châu Á 2026.

Trong cuộc đối đầu quan trọng với đại diện Tây Á, U.17 Việt Nam rơi vào thế bất lợi khi bị dẫn trước. Đến phút 40, Nguyễn Lực thực hiện cú sút phạt đẹp mắt, đưa bóng vào lưới đối phương để quân bình tỷ số 1-1.

Bàn thắng đến vào thời điểm đặc biệt quan trọng, giúp các cầu thủ Việt Nam lấy lại sự tự tin và tạo tiền đề cho màn ngược dòng thắng 3-2. Chiến thắng trước U.17 UAE không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả mà còn giúp U.17 Việt Nam giành quyền tham dự FIFA U.17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

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Chuyên gia sút phạt từng được AFC vinh danh

Thực tế, khả năng sút phạt của Nguyễn Lực đã được thể hiện từ trước giải U.17 châu Á 2026. Tại giải U.17 Đông Nam Á 2026, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội là một trong những gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển U.17 Việt Nam. Anh đóng góp 4 bàn thắng trên hành trình giành chức vô địch của đội bóng, trong đó có 2 pha lập công từ những quả đá phạt trực tiếp.

Những màn trình diễn ấn tượng giúp Nguyễn Lực được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Không chỉ sở hữu khả năng ghi bàn, tiền vệ mang áo số 10 còn được đánh giá cao ở kỹ thuật cá nhân và khả năng tạo đột biến. Đặc biệt, những tình huống bóng chết đã trở thành một trong những điểm mạnh đáng chú ý của cầu thủ này.

Siêu phẩm sút phạt của Nguyễn Lực vào lưới U.17 UAE

Sau siêu phẩm vào lưới U.17 UAE, trang mạng xã hội chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã lựa chọn pha lập công của Nguyễn Lực là tình huống nổi bật trong ngày. Video bàn thắng cũng được nhiều trang bóng đá châu Á chia sẻ, thu hút sự quan tâm dành cho tài năng trẻ Việt Nam.

Việc liên tiếp ghi bàn từ các quả đá phạt ở những giải đấu khác nhau cho thấy Nguyễn Lực không chỉ dựa vào khoảnh khắc ngẫu hứng. Khả năng quan sát vị trí thủ môn, lựa chọn điểm rơi và thực hiện những cú sút có quỹ đạo khó chịu là những yếu tố giúp anh tạo nên sự khác biệt.

Sau màn ra quân trước U.17 Bỉ, Nguyễn Lực tiếp tục là một trong những cầu thủ đáng chú ý của đội tuyển U.17 Việt Nam tại FIFA U.17 World Cup 2026.

Nguyễn Lực là cầu thủ nổi bật nhất trận ra quân World Cup của U.17 Việt Nam ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Không chỉ bởi siêu phẩm ở phút 84, tiền vệ này còn thể hiện sự năng nổ trong các pha lên bóng. Anh tích cực tham gia tổ chức tấn công, phối hợp với đồng đội và tìm kiếm cơ hội trước hàng phòng ngự đối phương.

Đặc biệt, cả 2 bàn thắng của U.17 Việt Nam trước Bỉ đều xuất phát từ những tình huống phạt góc. Điều này cho thấy các pha bóng cố định có thể trở thành phương án tấn công quan trọng của thầy trò HLV Cristiano Roland khi phải đối đầu những đội bóng có ưu thế về thể hình và thể lực.

Ở lượt trận thứ hai bảng G, U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23.11 (theo giờ Việt Nam). Đây là cuộc đối đầu mà thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến mục tiêu giành những điểm số đầu tiên tại World Cup.