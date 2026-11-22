Rất hiếm hoi bàn thắng ghi từ chấm phạt góc ở lịch sử World Cup

FIFA thống kê, nếu tính thêm các giải World Cup khác như World Cup nữ và U.17 World Cup, các pha lập công trực tiếp từ các quả phạt góc dù vẫn có nhưng rất hiếm gặp.

Tính đến nay chỉ có 3 bàn được ghi, nổi bật nhất là bàn của cố danh thủ Marcos Coll (Colombia) ghi tại World Cup 1962 ở phút 68 trận hòa đội Liên Xô cũ với tỷ số 4-4. Cho đến nay, đây vẫn là bàn thắng duy nhất ghi trực tiếp từ chấm phạt góc tại một kỳ World Cup nam (cấp đội tuyển quốc gia).

Trang chủ FIFA World Cup công bố phát hiện thú vị về bàn thắng của Chu Ngọc Nguyễn Lực ở trận U.17 Việt Nam gặp U.17 Bỉ ngày 20.11 Ảnh: Chụp màn hình FIFA World Cup/Facebook

Hai bàn còn lại, gồm 1 bàn do nữ cầu thủ Katie McCabe của CH Ireland ghi tại World Cup nữ 2023 trong trận gặp Canada. Và bàn mới nhất là do cầu thủ Chu Ngọc Nguyễn Lực của U.17 Việt Nam ghi tại vòng chung kết U.17 World Cup 2026 đang diễn ra ở Qatar, ở phút 84 trận thua U.17 Bỉ với tỷ số 2-3 ngày 20.11.

FIFA cũng lưu ý, không có thống kê chính thức đầy đủ về toàn bộ số bàn thắng gián tiếp như đánh đầu, đệm bóng, phối hợp sau quả phạt góc xuyên suốt mọi kỳ World Cup. Ngoài ra, ở trận gặp U.17 Bỉ ngày 20.11, đội tuyển U.17 Việt Nam cũng ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 4 từ tình huống phạt góc khi cầu thủ Lê Sỹ Bách đánh gót sau quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy. Bên cạnh là pha sút phạt góc thành bàn trực tiếp của Chu Ngọc Nguyễn Lực.

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Ngày 22.11, trang FIFA World Cup cũng công bố phát hiện thú vị về bàn thắng của Chu Ngọc Nguyễn Lực với dòng trạng thái: "Kiến thức mới hôm nay: Bàn thắng Olympic. Là thuật ngữ bắt nguồn năm 1924, chỉ bàn thắng sút thẳng từ phạt góc. Tại FIFA U.17 World Cup 2026, Chu Ngọc Nguyễn Lực đã ghi bàn theo cách này vào lưới U.17 Bỉ".

Dòng trạng này của FIFA càng tạo phấn khích cho người hâm mộ Việt Nam. CĐV Việt Nam hạnh phúc với bàn thắng để đời của Chu Ngọc Nguyễn Lực trong gần 2 ngày qua, sau khi cầu thủ 17 tuổi của CLB Hà Nội này lập công trong trận ra quân tại U.17 World Cup 2026.

Trong phần bình luận của tài khoản FIFA World Cup trên Facebook, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam để lại bình luận khen ngợi Chu Ngọc Nguyễn Lực. Trên thực tế, trang dữ liệu của FIFA đã ghi nhận, những bàn thắng từ chấm phạt góc kiểu này ở các giải World Cup, tính đến nay chỉ có vỏn vẹn 3 bàn như đã ghi nhận ở trên.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (phải) trong trận U.17 Việt Nam gặp U.17 Bỉ ngày 20.11 tại U.17 World Cup 2026 đang diễn ra ở Qatar Ảnh: VFF

Vì vậy, có thể nói Chu Ngọc Nguyễn Lực đã ghi tên tuổi mình vào một phần nhỏ của lịch sử World Cup, dù đây chỉ là giải U.17, nhưng cũng thật đáng để tự hào.

Người ghi bàn duy nhất ở World Cup nam (đội tuyển quốc gia) từ chấm phạt góc là ai?

FIFA trong bài viết: "Siêu phẩm từ chấm phạt góc của Marcos Coll" đăng tải ngày 16.2 năm nay, ghi nhận cố danh thủ người Colombia lập công từ chấm đá phạt góc ở World Cup. Ông Marcos Coll qua đời năm 2017 ở tuổi 81, sở hữu sự nghiệp bóng đá lừng lẫy và ghi bàn thắng để đời.

Theo FIFA: "Tại World Cup 1962 ở Chile, khó ai có thể hình dung rằng một cầu thủ lần đầu góp mặt ở sân chơi thế giới lại có thể ghi tên mình vào lịch sử bằng một pha lập công ngoạn mục - một kỳ tích mà cho đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện trở lại trên đấu trường đỉnh cao này.

Nhạc trưởng hàng tiền vệ người Colombia, Marcos Coll, đã vượt lên thử thách bằng cách ghi một "bàn thắng kiểu Olympic" (bàn thắng trực tiếp từ chấm phạt góc - thuật ngữ bắt nguồn năm 1924), khiến thủ môn huyền thoại người Liên Xô cũ, Lev Yashin, phải ngỡ ngàng khi trái bóng bay thẳng vào lưới. Pha lập công không tưởng này đã trở thành bước ngoặt trong một trận đấu đi vào lịch sử tại sân Estadio Carlos Dittborn ở Arica.

Bàn thắng này không chỉ gây kinh ngạc vì sự hiếm gặp, mà còn là nguồn cảm hứng mà đội tuyển Colombia (biệt danh "Los Cafeteros") đang vô cùng khao khát, khi họ đang bị thua tỷ số 1-3 và đứng trước nguy cơ phải nhận thất bại thứ hai tại vòng bảng. Cú đá phạt góc của Coll đã vực dậy tinh thần cho các cầu thủ Colombia, giúp những tân binh của giải đấu lấy lại sự tự tin và tạo ra cơ hội xoay chuyển tình thế. Và chung cuộc họ đã làm được với kết quả hòa 4-4", FIFA cho biết thêm.

Có một điều thú vị nữa liên quan đến bàn thắng từ chấm phạt góc của cố huyền thoại Coll, khi ông ghi trong lần đầu ra mắt đấu trường World Cup và đội tuyển Colombia cũng trong lần đầu tham dự. Với Chu Ngọc Nguyễn Lực và đội tuyển U.17 Việt Nam cũng vậy, đều trong lần đầu ra mắt đấu trường bóng đá thế giới.