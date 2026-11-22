Đội tuyển U.17 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại bảng G FIFA U.17 World Cup 2026, gặp U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23.11 (giờ Việt Nam). Sau thất bại 2-3 trước U.17 Bỉ ở trận ra quân, thầy trò HLV Cristiano Roland cần nhanh chóng lấy lại sự tập trung để hướng đến mục tiêu giành những điểm số đầu tiên.

Ở cuộc đối đầu với đương kim á quân châu Âu ngày 20.11, U.17 Việt Nam có khởi đầu đầy bất ngờ khi Lê Sỹ Bách thực hiện pha đánh gót mở tỷ số ngay phút 4. Tuy nhiên, U.17 Bỉ ghi liên tiếp 3 bàn nhờ công của Tinus Moorthamer (phút 39), Kiyan Achahbar (phút 42) và Anthony Philips (phút 60).

Quý Vương hé lộ lời dặn đặc biệt của HLV Cristiano Roland trước trận gặp U.17 New Zealand

Đến phút 84, Nguyễn Lực ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Dù không thể giành điểm, U.17 Việt Nam vẫn để lại dấu ấn với 2 bàn thắng đẹp mắt cùng tinh thần thi đấu nỗ lực trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 22.11, tiền vệ Đào Quý Vương tiết lộ HLV Cristiano Roland đã dành những lời động viên cho các học trò sau trận đấu.

“HLV Roland động viên mọi người rằng toàn đội đã thi đấu rất cố gắng và thầy cũng rất tự hào về chúng em. Thầy yêu cầu toàn đội tập trung, quên đi trận đấu vừa rồi để hướng tới trận đấu tiếp theo”, Quý Vương chia sẻ.

Theo tiền vệ sinh năm 2009, cuộc đối đầu với U.17 Bỉ cũng mang đến những bài học quan trọng về chuyên môn. Đặc biệt, tốc độ xử lý bóng và khả năng thoát pressing là những yếu tố U.17 Việt Nam cần cải thiện khi thi đấu ở sân chơi thế giới.

“Thi đấu với đội Bỉ, chúng em nhận thấy mình cần chơi nhanh hơn vì đối thủ áp sát rất nhanh. Các cầu thủ cũng cần giữ cự ly gần nhau hơn để có thể phối hợp và thoát pressing”, Quý Vương nhận xét.