Ngay sau trận hòa 3-3 giữa đội tuyển U.17 Việt Nam và U.17 New Zealand tại FIFA U.17 World Cup 2026 vào rạng sáng 24.11 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gọi điện sang Doha (Qatar) để động viên, biểu dương tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ăn mừng cùng U.17 Việt Nam khi đội giành vé dự World Cup ẢNH: VFF

Ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ niềm tự hào trước những nỗ lực của toàn đội, đặc biệt là tinh thần không bỏ cuộc khi 3 lần bị đối phương dẫn trước nhưng vẫn kiên cường gỡ hòa. Chủ tịch VFF đánh giá cao quyết tâm và ý chí của các cầu thủ trẻ trong hành trình chinh phục đấu trường World Cup. Ông khẳng định rất tự hào về điểm số đầu tiên tại đấu trường World Cup 2026 mà U.17 Việt Nam đã mang về.

Để ghi nhận thành tích và động viên tinh thần toàn đội, Thường trực VFF đã quyết định thưởng nóng đội tuyển U.17 Việt Nam 400 triệu đồng sau trận hòa đầy cảm xúc trước đại diện châu Đại Dương.

3 lần bị dẫn trước, U.17 Việt Nam vẫn kiên cường gỡ hòa

Trong cuộc đối đầu U.17 New Zealand, đội tuyển U.17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đối thủ có ưu thế về thể hình và thể lực.

Phút 19, Jack Clegg mở tỷ số cho New Zealand. Tuy nhiên, phút 49, Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt đẹp mắt, gỡ hòa 1-1. Đây cũng là bàn thắng ấn tượng thứ hai của cầu thủ này tại giải, sau pha lập công từ quả phạt góc trực tiếp vào lưới U.17 Bỉ.

Đại Nhân gỡ hòa 2-2 từ đường chuyền như đặt của Nguyễn Lực

Phút 52, John Woldegiorgis đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho New Zealand, trước khi Đại Nhân gỡ hòa 2-2 ở phút 60. Đến phút 66, Ethan Dyer tiếp tục giúp đối phương vượt lên dẫn 3-2.

Tưởng chừng U.17 Việt Nam phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp, Duy Khang bất ngờ ghi bàn ở phút 90+2, sau pha đột phá của Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, ấn định tỷ số hòa 3-3.

Màn rượt đuổi tỷ số với 6 bàn thắng cho thấy tinh thần chiến đấu bền bỉ của các học trò HLV Cristiano Roland, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất.

Trận hòa trước New Zealand giúp đội tuyển U.17 Việt Nam giành điểm số đầu tiên tại một vòng chung kết FIFA U.17 World Cup, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình của bóng đá trẻ Việt Nam ở sân chơi thế giới.

U.17 Việt Nam đã có điểm đầu tiên ở đấu trường World Cup ảnh: VFF

Sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Cristiano Roland có 1 điểm và vẫn còn hy vọng cạnh tranh tấm vé vào vòng 32 đội. Sự động viên kịp thời từ lãnh đạo VFF cùng khoản thưởng nóng 400 triệu đồng là nguồn khích lệ quan trọng để toàn đội tiếp tục tập trung cho trận cuối vòng bảng gặp U.17 Mali. Đây sẽ là thử thách mang tính quyết định đối với cơ hội đi tiếp của U.17 Việt Nam.