Những tín hiệu tích cực

Ở trận ra quân, U.17 VN để thua ngược 2-3 trước U.17 Bỉ, đội vừa giành ngôi á quân U.17 châu Âu hồi tháng 6. Dù không có điểm, đoàn quân của HLV Roland vẫn để lại nhiều dấu ấn, như Lê Sỹ Bách đánh gót điệu nghệ mở tỷ số chỉ sau 4 phút, hay cú sút phạt góc trực tiếp, đưa bóng đi thẳng vào góc cao khung thành ở phút 84 của Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Đáng chú ý, HLV Roland cũng cho thấy sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Thay vì lùi sâu, chờ đợi phản công như thường thấy khi gặp các đối thủ mạnh hơn, U.17 VN sẵn sàng chơi áp đặt, đôi lúc kiểm soát thế trận trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn. Dù khoảng cách về trình độ, thể hình, thể lực và kinh nghiệm so với U.17 Bỉ còn khá lớn, các học trò của HLV Roland vẫn mạnh dạn chơi bóng mạnh mẽ, tạo ra 9 tình huống dứt điểm và có được 2 bàn thắng. Đây rõ ràng là những con số đáng khích lệ bởi hàng thủ U.17 Bỉ vốn nổi tiếng chắc chắn. Tại giải U.17 châu Âu 2026, họ cũng chỉ để thủng lưới 3 lần sau 5 trận (trước Tây Ban Nha ở vòng bảng, trước Pháp tại bán kết, và trước Ý trong trận chung kết).

U.17 VN cần tiếp tục thể hiện tinh thần, lối chơi như ở trận gặp U.17 Bỉ (giữa) ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Tiếp tục nỗ lực

Trong khi U.17 VN cho thấy sự tiến bộ, đối thủ U.17 New Zealand lại bộc lộ không ít vấn đề trong trận ra quân. Đội bóng châu Đại Dương để thua đậm 0-3 trước U.17 Mali, chỉ có 4 pha dứt điểm trong cả trận trong khi phải chống đỡ đến 29 lần dứt điểm của đối thủ. Họ cũng để U.17 Mali cầm bóng áp đảo với tỷ lệ kiểm soát lên tới 70%. HLV Roland chắc chắn đã phân tích kỹ càng để giúp U.17 VN có sự chuẩn bị tốt nhất.

Quan trọng hơn, bầu không khí trong toàn đội U.17 VN hiện tại là tích cực. Chia sẻ trước trận, tiền vệ Quý Vương cho biết ban huấn luyện ghi nhận tinh thần thi đấu và những nỗ lực của toàn đội trong cuộc đối đầu với U.17 Bỉ, đồng thời nhắc nhở các cầu thủ không nghĩ nhiều về trận này nữa. Nhìn lại trận ra quân, Quý Vương cho rằng mình và đồng đội học hỏi được nhiều điều, đặc biệt là cách tổ chức lối chơi và tốc độ xử lý bóng của đối thủ: "Thi đấu với U.17 Bỉ, chúng em nhận thấy mình cần chơi nhanh hơn vì đối thủ áp sát rất nhanh. Các cầu thủ cũng cần giữ cự ly gần nhau hơn để có thể phối hợp và thoát pressing".

Bài toán của HLV Roland lúc này là chuyển hóa những bài học đó thành hiệu quả thực tế trước một đối thủ có đẳng cấp thấp hơn hẳn so với U.17 Bỉ. Thay vì phải hóa giải sức mạnh vượt trội của đối phương như ở trận ra quân, trước U.17 New Zealand, các học trò của HLV Roland hoàn toàn có thể chủ động cầm nhịp, khai thác những khoảng trống ở hàng thủ đối phương.

Nếu U.17 VN duy trì được sự tự tin, tinh thần chơi bóng mạnh mẽ và cách tiếp cận linh hoạt như đã thể hiện trước U.17 Bỉ, đây sẽ là cơ hội rất lớn để thầy trò HLV Roland có được 3 điểm đầu tiên, nuôi hy vọng đi tiếp tại U.17 World Cup 2026. Một chiến thắng trước U.17 New Zealand cũng sẽ giúp U.17 VN bước vào lượt trận cuối cùng gặp U.17 Mali ngày 26.11 với tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.