Trọng tài người Cameroon Willy Stephane Ngah khá uy tín ở sân chơi trẻ

Theo danh sách phân công của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), ông Willy Stephane Ngah (Cameroon) sẽ là người cầm còi chính trong cuộc đối đầu giữa U.17 Việt Nam và U.17 New Zealand. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 23.11 (giờ Việt Nam), trên sân Aspire Zone, Al Rayyan (Qatar).

Các thành viên còn lại trong tổ trọng tài gồm: trợ lý trọng tài thứ nhất Eba Medard Wenceslas Ettien (Bờ Biển Ngà), trợ lý trọng tài thứ hai Nkemazem Vincent Ngimdoh (Cameroon). Trọng tài thứ tư là Damian Sylwestrzak (Ba Lan), trong khi Bartosz Heinig (Ba Lan) đảm nhiệm vai trò trợ lý trọng tài dự bị.

Ông Willy Stephane Ngah trong trận đấu giữa U.17 Serbia và U.17 Honduras ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FPT PLAY

Ông Willy Stephane Ngah là trọng tài người Cameroon, thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF). Theo ghi nhận trong danh sách trọng tài quốc tế của FIFA, ông được công nhận là trọng tài quốc tế từ năm 2024. Đây cũng là một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cầm còi của vị vua áo đen này.

Trước khi được giao nhiệm vụ tại U.17 World Cup 2026, ông Willy Stephane Ngah từng tham gia điều hành các giải đấu cấp châu lục. Đáng chú ý, ông được phân công làm trọng tài thứ tư ở trận chung kết U.17 châu Phi 2026 giữa Senegal và Tanzania.

Theo truyền thông Cameroon, ông Willy Stephane Ngah cũng là trọng tài chính duy nhất của nước này làm nhiệm vụ ở U.17 World Cup 2026. Mới nhất, ngày 21.11, ông Willy Stephane Ngah được phân công bắt chính trận U.17 Serbia gặp U.17 Honduras tại bảng L. Ở trận đấu này, U.17 Serbia đã đánh bại U.17 Honduras 2-0.

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Trận đấu quan trọng của U.17 Việt Nam

Màn so tài với U.17 New Zealand được đánh giá rất quan trọng với U.17 Việt Nam. Thầy trò HLV Cristiano Roland để thua U.17 Bỉ với tỷ số 2-3, dù có thời điểm vươn lên dẫn trước và tạo ra thế trận đầy nỗ lực. Trong khi đó, U.17 New Zealand cũng trắng tay khi thất bại 0-3 trước U.17 Mali. Với kết quả này, U.17 Việt Nam tạm xếp thứ ba bảng G nhờ hiệu số bàn thắng bại -1, còn New Zealand đứng cuối bảng với hiệu số -3.

Cả hai đội đều hiểu rằng một chiến thắng ở cuộc đối đầu trực tiếp này sẽ mở ra cơ hội lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội. U.17 Việt Nam có phần tự tin hơn sau màn trình diễn trước U.17 Bỉ, nhưng cần cải thiện khả năng phòng ngự và sự tập trung ở những thời điểm quan trọng. Trong khi đó, U.17 New Zealand cũng chắc chắn muốn lấy lại hình ảnh sau trận thua đậm trước U.17 Mali ngày ra quân.