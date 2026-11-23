HLV U.17 New Zealand nói gì trước trận đại chiến?

Tối 22.11, U.17 New Zealand hoàn tất buổi tập cuối cùng tại tổ hợp sân Al Thumama (Qatar), chuẩn bị cho cuộc chạm trán U.17 Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng G FIFA U.17 World Cup 2026. Đây được xem là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

Nguyễn Lực (phải) không quá cao to nhưng rất khéo léo Ảnh: VFF

Ở lượt trận mở màn, U.17 New Zealand để thua U.17 Mali với tỷ số 0-3, trong khi U.17 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U.17 Bỉ. Cả hai đội đều chưa có điểm, do đó cuộc đối đầu trực tiếp sắp tới sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội đi tiếp.

Chia sẻ với truyền thông Việt Nam trước trận đấu, HLV Martin Bullock nhấn mạnh tính chất quan trọng của màn so tài này. Nhà cầm quân người Anh cho rằng đây là cơ hội để cả hai đội tự quyết định phần nào tương lai của mình tại giải đấu. "Đây là cuộc đối đầu quan trọng với cả U.17 New Zealand và U.17 Việt Nam.

HLV Roland dùng Google Dịch nói chuyện riêng với Nguyễn Lực, dặn dò trước 'đại chiến' New Zealand

Nếu không phải những trận đấu có ý nghĩa như vậy, chúng tôi đã không có mặt ở World Cup. Cả hai đội đều thua trận đầu tiên, nên đây là cơ hội tốt để mỗi bên tự mở ra cơ hội giành vé vào vòng loại trực tiếp. Đó cũng là mục tiêu chúng tôi hướng đến khi tham dự giải", ông Bullock nói.

Đáng chú ý, HLV U.17 New Zealand cho biết ông đã theo dõi U.17 Việt Nam từ vòng loại và đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland trước U.17 Bỉ. Dù phải đối đầu với một trong những đội bóng mạnh của châu Âu, đại diện Đông Nam Á vẫn thể hiện được sự tự tin, tính tổ chức và khả năng phối hợp tốt.

"Bỉ là đội tuyển hàng đầu của châu Âu, nên chắc chắn phải rất mạnh. Vì thế, U.17 Việt Nam đã có màn trình diễn tuyệt vời. Họ đã thi đấu rất tốt, chơi gắn kết, có sự đồng bộ và được huấn luyện bài bản. Chúng tôi nhận thấy điều đó và rất mong chờ trận đấu", HLV Martin Bullock nhận xét.

Nguyễn Lực lọt vào tầm ngắm của HLV U.17 New Zealand

Khi được hỏi về cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U.17 Việt Nam, HLV Martin Bullock đặc biệt nhắc đến Chu Ngọc Nguyễn Lực. Tiền vệ mang áo số 10 đã gây chú ý ở trận ra quân khi ghi bàn vào lưới U.17 Bỉ bằng một tình huống đá phạt góc trực tiếp.

Theo đánh giá của chiến lược gia người Anh, Nguyễn Lực không chỉ sở hữu khả năng tạo đột biến mà còn đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đội bóng áo đỏ.

Siêu phẩm phạt góc của Nguyễn Lực vào lưới U.17 Bỉ

"Số 10 của Việt Nam rất lợi hại. Chúng tôi đã xem tình huống cậu ấy đá phạt thành bàn vào lưới Bỉ. Có lẽ cậu ấy là một trong những cầu thủ dẫn dắt lối chơi của U.17 Việt Nam. Đây là cầu thủ khá thú vị và tôi tin người hâm mộ Việt Nam rất thích xem cậu ấy thi đấu", ông Bullock dành lời khen cho Nguyễn Lực.

Những nhận xét trên cho thấy U.17 New Zealand đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chuyên môn và đặc biệt lưu ý đến những nhân tố có khả năng tạo khác biệt bên phía U.17 Việt Nam.Dù dành sự tôn trọng cho đối thủ, HLV Martin Bullock khẳng định đội bóng của ông sẽ không lựa chọn lối chơi phòng ngự thụ động. U.17 New Zealand muốn chủ động tấn công, thể hiện bản sắc và hướng đến chiến thắng trong cuộc đối đầu sắp tới.

"Chúng tôi muốn đối đầu với những cầu thủ hàng đầu. Đó là ý nghĩa của giải đấu này. U.17 New Zealand sẽ cống hiến tất cả những gì mình có, không ra sân với tâm thế e dè hay nuối tiếc. Chúng tôi muốn chơi tấn công trước bất kỳ đối thủ nào. Ở trận gặp Mali, các bạn có thể thấy chúng tôi không phải đội bóng chỉ biết lùi sâu phòng ngự", nhà cầm quân người Anh khẳng định.

Bên cạnh mục tiêu cạnh tranh thành tích tại World Cup U.17, ông Bullock cũng xem giải đấu là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành và hướng đến việc trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Tuy nhiên, HLV U.17 New Zealand nhấn mạnh chiến thắng vẫn là mục tiêu hàng đầu của đội bóng. "Bóng đá là để chiến thắng, đặc biệt ở cấp độ cao nhất như thế này. Chúng tôi đến đây để nỗ lực giành chiến thắng trong từng trận đấu", ông cho biết.

U.17 Việt Nam sẽ chạm trán U.17 New Zealand vào 22 giờ 30 hôm nay, phát trên các kênh FPT Play, TV360, My TV.

