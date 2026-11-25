Đ ỘI BÓNG TÀI NĂNG

"Dù U.17 VN còn gặp nhiều thử thách và chưa tích lũy nhiều kinh nghiệm, nhưng cả thế giới sẽ thấy tiềm năng của những cầu thủ này. U.17 VN đến World Cup để chứng tỏ bản thân. Các cầu thủ đủ thông minh để xoay xở trong mọi tình huống. Tôi muốn họ tham vọng hơn, nghĩ xa hơn vì biết họ có gì", HLV Cristiano Roland từng gửi lời hứa đến người hâm mộ, trước ngày cùng học trò sang Qatar dự sân chơi thế giới.

Những chàng trai còn xa lạ với phần đông CĐV VN đã cùng ông Roland giữ lời. Sau màn trình diễn đi vào lịch sử trước á quân châu Âu U.17 Bỉ, U.17 VN đã có điểm số đầu tiên với màn rượt đuổi ngoạn mục tỷ số 3-3 trước U.17 New Zealand. Thầy trò ông Roland được ghi nhận theo cách rất đặc biệt khi trở thành đội đầu tiên ở U.17 World Cup 2026 bị dẫn trước ba lần nhưng vẫn không thua. Đó là màn thể hiện của đội tuyển mới lần đầu dự World Cup, ở nền bóng đá mà 2 năm trước đứng hạng tư Đông Nam Á.

U.17 VN để lại hình ảnh đẹp ở World Cup Ảnh: VFF

Trước U.17 New Zealand, học trò ông Roland đã phơi bày cả điểm yếu và mạnh theo cách hồn nhiên, trong trẻo nhất. Hạn chế thể hình xuất hiện ở hai trong 3 bàn thua, khi các hậu vệ bất lực nhìn đối thủ cao lớn ập vào đánh đầu tung lưới thủ môn Xuân Hòa. U.17 New Zealand đẩy U.17 VN đến ngưỡng chịu đựng cực đại, khi biến sân Aspire thành "võ đài" đúng nghĩa: tranh chấp quyết liệt (19 lần phạm lỗi), vào bóng không khoan nhượng nhờ thể chất vượt trội. Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội phải chơi bóng trong không gian chật hẹp, không có nổi 2, 3 giây rảnh chân khi bước sang phần sân đối thủ.

Nguyễn Lực tự tin đấu U.17 Mali, Minh Thủy thừa nhận chơi dưới sức

Sự chênh lệch về kinh nghiệm (New Zealand từng 12 lần dự U.17 World Cup trước đây) lẫn thể hình đã gián tiếp tôn vinh tinh thần VN. Ba lần bị dẫn bàn và đặt trong trạng thái căng thẳng tâm lý tột độ, cũng là ba lần U.17 VN phá bỏ giới hạn của chính mình. Học trò HLV Roland cũng biết sợ, với những khoảnh khắc mất tập trung, xử lý lỗi hay mắc sai sót cá nhân. Ở độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu", khó đòi hỏi U.17 VN phải vững chãi như tường thành. Song khác biệt ở chỗ: U.17 VN biết kiểm soát nỗi sợ, biến nghịch cảnh thành cơ hội. Bàn gỡ 1-1 là cú đá phạt tinh quái đến từ tư duy "lấy yếu địch mạnh" đưa bóng xuyên qua hàng rào cao lớn của New Zealand, bàn gỡ 2-2 là pha chạy chỗ phá bẫy việt vị khôn ngoan, nơi U.17 VN đã luân chuyển bóng đủ nhanh để đối thủ không thể chạm vào. Còn bàn gỡ 3-3 của Duy Khang đến từ pha phối hợp chuẩn mực, bài bản từ sân nhà, được thực hiện ở phút bù giờ khi giấc mơ vượt vòng bảng World Cup chỉ còn 4 phút để "sống".

Q UYẾT THẮNG U.17 M ALI

Hai trận đấu, 5 bàn thắng, 6 bàn thua trước Bỉ và New Zealand đã cho thấy giới hạn trong lối chơi, nhưng chẳng có lằn ranh nào cho giấc mơ VN. Đội quân của HLV Roland dám chơi bóng đúng nghĩa: cầm quả bóng để điều tiết, giữ nhịp, phối hợp len lỏi giữa những "người khổng lồ" bằng tư duy thông minh, lấy khéo léo và nhanh nhẹn để lách qua cuộc đua thể lực khốc liệt. U.17 VN biết mình đứng ở đâu, và chưa bao giờ ngừng vươn tới vị thế lớn hơn.

Để vào vòng 32 đội, U.17 VN gần như chắc chắn phải thắng U.17 Mali (bởi hòa cũng nguy cơ 95% bị loại). Đối thủ của thầy trò ông Roland đã thắng Bỉ (2-1) và New Zealand (3-0) để nắm chắc ngôi đầu bảng G sớm một lượt. Để thấy sức mạnh bóng đá trẻ Mali, chỉ cần nhìn một thống kê: 50 pha dứt điểm đã dội về cầu môn đối thủ chỉ trong 2 trận đầu. U.17 Bỉ là á quân châu Âu, nhưng bị U.17 Mali dồn ép và bắn phá cả trận. Khiếm khuyết của đội bóng châu Phi chỉ nằm ở khâu dứt điểm, khi sút 23 lần nhưng chỉ trúng cầu môn 4 lần trước Bỉ.

Gặp đối thủ quá mạnh cả về thể hình, kỹ chiến thuật lẫn sức bền, U.17 VN sẽ bước vào thêm một trận "khổ chiến" nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi có dừng bước, đội bóng trẻ của ông Roland cũng sẽ chơi một trận sòng phẳng với cái đầu ngẩng cao. Hãy đá bằng tất cả những gì mình có, tự vượt qua nỗi sợ để thể hiện tinh thần VN. Đó mới là món quà giá trị lớn nhất mà U.17 VN để lại World Cup, nhằm tạo động lực cho hành trình tương lai.