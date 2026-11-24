Chỉ trong vòng ba ngày, Chu Ngọc Nguyễn Lực hai lần khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam vỡ òa cảm xúc. Sau cú đá phạt góc đưa bóng đi thẳng vào lưới U.17 Bỉ, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn bằng một cú sút phạt đẹp mắt vào lưới U.17 New Zealand. Với hai pha lập công này, Nguyễn Lực trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi hai bàn thắng tại một kỳ World Cup bóng đá sân 11 người.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (10) ghi 2 bàn thắng đẹp mắt và có 1 kiến tạo cho đồng đội tại U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

Trước khi giải đấu khởi tranh, cả Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đều dành sự quan tâm đặc biệt cho Nguyễn Lực. Tiền vệ sinh năm 2009 được đánh giá cao ở nền tảng kỹ thuật cá nhân, khả năng chuyền bóng đa dạng và sự sáng tạo trong lối chơi.

Những gì Nguyễn Lực thể hiện tại Qatar cho thấy những đánh giá ấy hoàn toàn có cơ sở. Quan trọng hơn, hành trình của tiền vệ trẻ còn là minh chứng cho tiềm năng của bóng đá Việt Nam khi các tài năng được phát hiện sớm, đào tạo bài bản và có môi trường phù hợp để phát triển.

Nguyễn Lực vươn lên tốp đầu danh sách vua phá lưới World Cup, FIFA ấn tượng với U.17 Việt Nam

Nguyễn Lực là thành quả từ chiến lược đầu tư dài hạn

Năm 2019, khi mới 10 tuổi, Nguyễn Lực gia nhập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VST của hai cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng và Văn Sỹ Thủy tại Nghệ An. Đây là một trong những cơ sở vệ tinh thuộc hệ thống đào tạo của CLB Hà Nội.

Sau ba năm được trang bị những nền tảng bóng đá cơ bản, Nguyễn Lực được đưa ra Hà Nội để tiếp tục quá trình đào tạo ở cấp độ cao hơn.

Năm 2024, khi mới 15 tuổi, tiền vệ này đã góp mặt trong đội hình U.17 Hà Nội vô địch quốc gia. Một năm sau, Nguyễn Lực cùng các đồng đội bảo vệ thành công ngôi vương và cá nhân anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Năm 2026 tiếp tục chứng kiến những bước tiến đáng kể của cầu thủ trẻ này. Nguyễn Lực giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U.17 Đông Nam Á, góp công đưa U.17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup. Anh cũng được CLB Hà Nội trao cơ hội thi đấu tại V-League trước khi tỏa sáng trên sân chơi thế giới.

Đầu tư cho bóng đá trẻ trong suốt 20 năm qua, bầu Hiển đã góp phần tạo ra nhiều thế hệ cầu thủ chất lượng cho các đội tuyển quốc gia, trong đó có Chu Ngọc Nguyễn Lực ẢNH: T&T GROUP.

Nhìn lại hành trình trưởng thành của Nguyễn Lực, có thể thấy dấu ấn từ mô hình đào tạo mà bầu Hiển cùng Tập đoàn T&T Group đã kiên trì xây dựng trong nhiều năm.

Thay vì chỉ tập trung nguồn lực để tạo nên một đội bóng mạnh bằng việc chiêu mộ những cầu thủ đã thành danh, doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) lựa chọn thêm một hướng đi dài hơi: đầu tư vào công tác đào tạo trẻ để chủ động tạo nguồn cầu thủ chất lượng cho CLB và bóng đá Việt Nam.

Từ hệ thống đào tạo tại Hà Nội, các cơ sở vệ tinh ở Nghệ An đến việc đưa Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang vào hoạt động năm 2022, phạm vi tìm kiếm tài năng ngày càng được mở rộng. Qua đó, một lộ trình phát triển cầu thủ từ những lứa tuổi nhỏ đến bóng đá chuyên nghiệp từng bước được hình thành.

Sự đầu tư không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất mà còn bao gồm đội ngũ HLV, chương trình huấn luyện, chế độ dinh dưỡng, giáo dục văn hóa và môi trường thi đấu. Để có một cầu thủ như Nguyễn Lực, phía sau là quá trình tuyển chọn, đào tạo và sàng lọc kéo dài nhiều năm, với sự đóng góp của nhiều thế hệ HLV cùng nguồn lực được duy trì liên tục.

Trong bóng đá, một CLB có thể bỏ tiền để chiêu mộ cầu thủ giỏi, nhưng không thể dùng tiền để rút ngắn quá trình trưởng thành của một tài năng. Đó cũng là lý do đầu tư cho đào tạo trẻ luôn đòi hỏi tầm nhìn, sự kiên nhẫn và cam kết lâu dài.

Giá trị không chỉ nằm ở những danh hiệu

Năm 2026 đánh dấu tròn 20 năm kể từ khi bầu Hiển đặt nền móng xây dựng CLB Hà Nội. Trong hai thập kỷ qua, đội bóng thủ đô đã giành nhiều danh hiệu và trở thành một trong những thế lực của bóng đá Việt Nam. Nhưng bên cạnh thành tích ở các giải đấu quốc nội, dấu ấn đáng chú ý khác là sự trưởng thành của nhiều cầu thủ từ môi trường đào tạo này.

Những cái tên như Duy Mạnh, Thành Chung, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng hay Việt Anh đã từng bước khẳng định vị trí, trở thành những tuyển thủ có đóng góp quan trọng cho các đội tuyển quốc gia.

Điều đáng chú ý là sau khi tạo dựng được những thế hệ cầu thủ như vậy, nguồn lực dành cho đào tạo trẻ vẫn tiếp tục được duy trì và mở rộng.

Nguyễn Lực trưởng thành từ hệ thống đào tạo của CLB Hà Nội, với sự đầu tư và tâm huyết của doanh nhân Đỗ Quang Hiển ẢNH: VFF

Chức vô địch giải U.11 quốc gia năm 2026 của CLB Hà Nội, với lực lượng được tuyển chọn từ hai trung tâm vệ tinh tại Nghệ An và Bắc Giang, là một tín hiệu tích cực khác về khả năng tạo nguồn của hệ thống đào tạo này.

Nếu Nguyễn Lực là thành quả từ những quyết định đầu tư cách đây nhiều năm, thì những cầu thủ đang tập luyện tại các trung tâm hôm nay chính là sự chuẩn bị cho bóng đá Việt Nam trong 5-10 năm tới.

Tất nhiên, Nguyễn Lực vẫn còn chặng đường dài để khẳng định mình ở bóng đá đỉnh cao. Hai bàn thắng tại World Cup mới chỉ là những dấu mốc đầu tiên trong hành trình của tiền vệ sinh năm 2009. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những tài năng thuộc nhiều thế hệ khác nhau cho thấy ý nghĩa của việc duy trì một hệ thống đào tạo có định hướng lâu dài.

Sau 20 năm làm bóng đá của bầu Hiển, những chiếc cúp có thể là thước đo thành công của một CLB. Nhưng việc đào tạo, phát triển những cầu thủ đủ khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia, đóng góp cho bóng đá nước nhà mới là giá trị có ý nghĩa lâu dài.